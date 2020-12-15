День зимнего солнцестояния-2020: что означает и когда будет

Узнайте дату самого короткого дня в году и чем интересен день зимнего солнцестояния-2020

Близится самый короткий день в году – это день зимнего солнцестояния-2020. Что это значит, как ведет себя солнце в этот период, чем примечателен самый маленький световой день в году, читайте в нашей статье.

21 декабря день зимнего солнцестояния Фото: Pexels

День зимнего солнцестояния: дата в 2020 году

Раз в год световой день становится самым коротким и принимает минимальное значение, причем, это может происходить в разные даты. Обычно день зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря. А перед високосным годом, каковым является 2020-й, эта дата смещается на один день.

Зимнее солнцестояние в 2020 году приходится на 21 декабря, понедельник, 10:02 по UTC. Но если считать по киевскому времени, то в Украине будет 12:02.

Продолжительность самого короткого дня в 2020 году составит 8 часов, т.е. всего треть суток. А самая длинная ночь составит остальные две четверти суток.

Что происходит в день зимнего солнцестояния

В полдень Солнце поднимается над горизонтом на минимальную высоту за весь год.

Еще в день зимнего солнцестояния Солнце расположено на максимальном угловом расстоянии от небесного экватора.

Максимальный угол наклона земной оси относительно Солнца составляет 23°26'.

День зимнего солнцестояния – самый короткий, а ночь – самая длинная в году.

Световой день длится всего 8 часов с небольшим, что составляет 1/3 часть суток.

С этого момента день начинает увеличиваться, а ночь, наоборот – уменьшаться.

Момент зимнего солнцестояния – это начало астрономической зимы.

День зимнего солнцестояния для северного полушария на полюсе является серединой полярной ночи.

В культуре многих народов день зимнего солнцестояния символизирует возрождение богов, жизни и природы.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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