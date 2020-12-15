Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День зимнего солнцестояния-2020: что означает и когда будет

Сегодня, 14:08

Узнайте дату самого короткого дня в году и чем интересен день зимнего солнцестояния-2020

Близится самый короткий день в году – это день зимнего солнцестояния-2020. Что это значит, как ведет себя солнце в этот период, чем примечателен самый маленький световой день в году, читайте в нашей статье.

21 декабря день зимнего солнцестояния
21 декабря день зимнего солнцестояния
Фото: Pexels

День зимнего солнцестояния: дата в 2020 году

Раз в год световой день становится самым коротким и принимает минимальное значение, причем, это может происходить в разные даты. Обычно день зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря. А перед високосным годом, каковым является 2020-й, эта дата смещается на один день.

Читайте также:
Магнитные бури в декабре 2020 года: прогноз на месяц

Зимнее солнцестояние в 2020 году приходится на 21 декабря, понедельник, 10:02 по UTC. Но если считать по киевскому времени, то в Украине будет 12:02.

Продолжительность самого короткого дня в 2020 году составит 8 часов, т.е. всего треть суток. А самая длинная ночь составит остальные две четверти суток.

Что происходит в день зимнего солнцестояния

  • В полдень Солнце поднимается над горизонтом на минимальную высоту за весь год.
  • Еще в день зимнего солнцестояния Солнце расположено на максимальном угловом расстоянии от небесного экватора.
  • Максимальный угол наклона земной оси относительно Солнца составляет 23°26'.
  • День зимнего солнцестояния – самый короткий, а ночь – самая длинная в году.
  • Световой день длится всего 8 часов с небольшим, что составляет 1/3 часть суток.
  • С этого момента день начинает увеличиваться, а ночь, наоборот – уменьшаться.
  • Момент зимнего солнцестояния – это начало астрономической зимы.
  • День зимнего солнцестояния для северного полушария на полюсе является серединой полярной ночи.
  • В культуре многих народов день зимнего солнцестояния символизирует возрождение богов, жизни и природы.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Солнце астрономия солнцестояние День зимнего солнцестояния
Реклама

Новости партнеров

Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова

Популярные статьи

Вчера, 20:33Шоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

Вчера, 13:08Шоу-бизнес

Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми

Вчера, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

13 декабряШоу-бизнес

Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

13 декабряFood

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряШоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

13 декабряEvents

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Калина – ягода от ста недугов: секреты употребления
Калина – ягода от ста недугов: секреты употребления
Апетитний курячий рулет: як приготувати соковите м'ясо з начинкою
Апетитний курячий рулет: як приготувати соковите м'ясо з начинкою
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
Жена сообщила о смерти Гафта
Жена сообщила о смерти Гафта
Красотка-гольфистка: от ее инстаграма невозможно "отлипнуть"
Красотка-гольфистка: от ее инстаграма невозможно "отлипнуть"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять