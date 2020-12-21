День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

День зимнего солнцестояния считается энергетически сильным периодом

Сегодня, 21 декабря, в 12:02 по Киеву произойдет зимнее солнцестояние. Считается, что в это время завершается очередной год по солнечному календарю, а Солнце рождается вновь.

День зимнего солнцестояния: обряды, ритуалы, приметы Фото: Pexels

На день зимнего солнцестояния приходится самая длинная ночь в году. После солнцестояния световой день начинает прибавляться, а темные часы постепенно идут на убыль. Почти все народы верили в мистическую силу этого времени.

День зимнего солнцестояния издавна считался энергетически сильным периодом. Наши предки верили, что в это время можно легко привлечь в свою жизнь положительные изменения, материальный достаток и благополучие. Это идеальное время для совершения обрядов.

День зимнего солнцестояния подходит для любых новых начинаний — успехов можно добиться в карьере, кардинально изменить свою личную жизнь, улучшить финансовое благосостояние и так далее. Чтобы усилить действие солнечной энергии, можно визуализировать то, что вы хотите получить в результате.

День зимнего солнцестояния: ритуал на удачу

Для обряда на удачу понадобится стакан с питьевой водой. Приготовьте его и поставьте рядом с окном. После того, как наступит вечер, заговорите воду следующим образом:

"Вода силу Солнца в себя впитала, мне ее подарит. Солнце больше светить начнет — моя удача прибывать будет. Ночь на убыль — неудачи прочь". Заговоренную воду следует выпить сразу же после ритуала.

День зимнего солнцестояния Фото: Pexels

День зимнего солнцестояния: заговор от неприятностей

Чтобы выполнить этот обряд, потребуется два листа бумаги и карандаш. Выберете свободное время 21 декабря, напишите на одном листке все негативное, от чего хотите избавиться, а на втором – то, что желаете притянуть, положительное, хорошее.

После перенесения негатива на бумагу, рвите листок в мелкие клочки. Идите на улицу, вставайте спиной к ветру, выпускайте кусочки листка по ветру.

Другой листок с хорошими пожеланиями закрепите над зеркалом, которое самое большое в доме. Затем, ежедневно 12 дней подряд, утром и вечером думайте о позитиве и избавлении от проблем.

День зимнего солнцестояния: ритуал с огнем

Огонь — один из важнейших атрибутов солнцестояния. Но в конце декабря погода редко способствует пикникам на природе. Неплохо, если у вас есть печь или камин. В противном случае используйте свечи.

Для них предпочтительны красные, оранжевые и другие огненные оттенки. Можно символически сжечь несколько веточек дуба или сосны.

Зажигая огонь, скажите: "Огонь горит — семью от бед хранит, пламя играет — зло прогоняет". Здесь широк простор для фантазии. Можно оставить горящие свечи возле окна или выйти в поле с бенгальскими огнями.

День зимнего солнцестояния: ритуальный пир

Блюда из свинины являются обязательными элементами застолья в большинстве стран, отмечающих зимнее солнцестояние. Таково отражение обычая приносить в этот день клятвы на кабаньей голове. Если вы не соблюдаете Рождественский пост, то можете поддержать эту вкусную традицию, и целый год удача будет на вашей стороне.

День зимнего солнцестояния: приметы

Люди испокон веков следили за изменениями в природе. Поворот солнца не оставался незамеченным, его обязательно ждали и готовились. Есть целый ряд народных примет, связанных с погодой в день зимнего солнцестояния.

Иней на деревьях 21 декабря – жди высокого урожая зерновых.

Идите в сад 21 декабря и трясите яблони и груши для отменного урожая.

Чтобы узнать, какую погоду ждать 31 декабря, замечайте погоду на день зимнего солнцестояния. Какая погода 21-го, такая же и 31 декабря.

Направление ветра в солнцестояние останется без изменений до дня равноденствия 22 марта.

12 дней, начиная с 21 декабря, делают прогноз погоды на следующие 12 месяцев вперед. Предки всегда отслеживали эти дни, чтобы составить свой погодный календарь. 21 декабря показывало, какой будет погода в январе, 22-го – в феврале и так далее.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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