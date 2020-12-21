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Эффектные картинки и поздравления с Днем зимнего солнцестояния

Сегодня, 12:19

В День зимнего солнцестояния 21 декабря отправляйте лучшие поздравления в прозе, картинках и стихах

Сегодня, 21 декабря, наступил самый короткий день в году – день зимнего солнцестояния. Этот день издавна был окутан мистикой, колдовством и магией, ведь ночь в два раза длиннее солнечного времени суток.

С Днем зимнего солнцестояния: поздравления и картинки
С Днем зимнего солнцестояния: поздравления и картинки
Фото: Pexels

Пожелайте друг другу в этот таинственный день побольше света и тепла в душе, надежды на перемены к лучшему. Вот увидите – ваши пожелания обязательно сбудутся! А мы подготовили для вас самые красивые, добрые и милые поздравления с Днем зимнего солнцестояния в картинках, прозе и стихах.

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Философское поздравление в стихах в День зимнего солнцестояния

***

Сегодня день короткий самый,
А ночь бездонна и длинна,
День зимнего солнцестояния
Отметит вся наша страна.

Я вам желаю в день волшебный,
Чтобы сбылись ваши мечты,
Чтоб этой ночью бесконечной
Вы достучались до звезды.

День зимнего солнцестояния: поздравления и картинки
День зимнего солнцестояния: поздравления и картинки
Фото: Pexels

Лучшее поздравление с Днем зимнего солнцестояния в прозе

***

В день зимнего солнцестояния пусть сбываются самые потаенные желания! Пусть не покидает тебя надежда на лучшее, ведь даже самый короткий день в году находит силы, чтобы возродиться и окрепнуть, с каждым разом становясь все больше и ярче!

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Поздравления и картинки в День зимнего солнцестояния
Поздравления и картинки в День зимнего солнцестояния
Фото: Pexels

Радостные пожелания в стихах в День зимнего солнцестояния

***

В день солнцестояния
Я желаю счастья,
Чтоб ушли все беды,
Горести, ненастья.

Солнце пусть осветит
Позитивом жизнь,
Ты не падай духом
И всегда держись.

В день волшебный этот
Сбудутся мечтанья.
Пожелаю нынче
Только процветания.

День зимнего солнцестояния: картинки и стихи
День зимнего солнцестояния: картинки и стихи
Фото: Pexels

Красивое поздравление с Днем зимнего солнцестояния-2020 своими словами

***

Поздравляю с Днем зимнего солнцестояния! Пусть самая длинная ночь окажется самой счастливой. Пусть она принесет тебе магию любви, сбывающиеся желания и сказочные сны! С этого дня начинается возрождение к новой жизни, наполненное надеждой и верой в лучшее – так и знай!

С Днем зимнего солнцестояния
С Днем зимнего солнцестояния
Фото: Pexels

Милые поздравления с Днем зимнего солнцестояния в стихах

***

Ночь сегодня долго длится,
Сладкий сон пускай приснится,
Хоть коротким будет день,
Но трудиться нам не лень!

Пусть сегодня всем везет,
Улыбайтесь круглый год,
Уходи печаль и грусть,
День приятным будет пусть!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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