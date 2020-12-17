17 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 17 декабря? День работников Государственной исполнительной службы Украины. День великомученицы Варвары – в православном и народном календаре. Именины празднуют Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 декабря.

17 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День работников Государственной исполнительной службы Украины – профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины был установлен в 2009 году с учетом значения органов государственной исполнительной службы в обеспечении исполнения решений судов, третейских судов и других органов; Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости (International Day to End Violence Against Sex Workers) – отмечается ежегодно с 2003 года в разных странах по инициативе международной организации Sex Workers’ Rights Advocacy Network, SWAN, с целью обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, которым подвергаются работники сферы сексуальных услуг; День белорусского кино , который ежегодно празднуется 17 декабря, был установлен в 1994 году – в 70-ю годовщину постановления Совета Народных комиссаров "О кинопроизводстве в БССР" и создания "Белгоскино".

Какой сегодня праздник

17 декабря в православной церкви чтится память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании, преподобного Иоанна Дамаскина, преподобного Иоанна, епископа Поливотского, святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.

Читайте также: Рождественский пост 2020-2021: точный календарь питания по дням

В народе 17 декабря почитался Варварин день, который считался бабьим праздником, а Варвару называли женской заступницей, особенно беременных и рожениц. Святой молились о здоровье для себя и детей, о счастливом замужестве и женском счастье, а еще о том, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния. Обычно к этому времени устанавливались сильные морозы, а ледовые дороги становились прочнее.

Приметы на 17 декабря

звездное небо на Варвару – к холодам, а тусклое – к потеплению;

морозы на Варюху – береги нос да ухо;

Варвара ночи украла, дня притачала;

Варвара не любит ухи без навара;

на Варвару нельзя стирать, белить и заниматься грязными домашними делами;

как на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадаться.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире

1668 – на старшинской раде в Новгороде-Северском Демьян Многогрешный избран гетманом;

1897 – на Харьковском паровозостроительном заводе построен первый украинский паровоз;

1926 – проведена первая всесоюзная перепись населения;

1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили гетто в Барановичах;

1962 – первое выступление Beatles на телевидении – на канале Granada TV они исполнили песню Love Me Do;

1986 – в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществлена одновременная пересадка сердца, печени и легких;

1992 – США, Канада и Мексика подписали соглашение НАФТА о создании Североамериканской зоны свободной торговли.

Кто родился 17 декабря

1866 – Евгений Буковецкий, украинский живописец;

1928 – Леонид Броневой, советский актер театра и кино;

1949 – Пол Роджерс, британский певец, музыкант, автор песен;

1974 – Сара Полсон, американская актриса;

1974 – Антонио Джованни Рибизи, американский актер, продюсер;

1975 – Милла Йовович, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться