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День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

Сегодня, 17:26

Завтра отмечается День святой великомученицы Варвары в 2020 году: узнайте, какова история и приметы праздника

Завтра, 17 декабря, отмечается День Варвары, посвященный памяти святой великомученицы, которая понесла страдания в 306 году. Что это за праздник, какова его история и на какие приметы стоит обратить внимание в Варварин день, узнайте в нашей статье.

День святой Варвары
День святой Варвары
Фото: Pexels

История праздника святой Варвары

Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью богача Диоскора, который был твердым язычником и пытался всячески уберечь свою дочь от влияния христианства.

Когда отец захотел отдать дочь замуж, та воспротивилась. Отец подумал, что причиной ее отказа пойти под венец является ее одиночество и позволил ей выходить, куда она пожелает. Таким образом Варвара познакомилась с христианами и приняла их веру.

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Когда ее отец узнал об этом, то решил наказать дочь и отдал ее в руки мучителей. История гласит, что после долгих мучений ее бросили в темницу, где ночью в видении ей явился Бог, который исцелил раны.

На следующий день святую снова стали пытать, но она мужественно все переносила, чем вдохновила одну из свидетельниц Иулианию, которая выступила из народа и объявила себя христианкой. Такого поступка ей не простили и подвесили на дерево рядом с Варварой.

Девушек сначала долго пытали, а затем отсекли им головы. В тот же день Диоскор и главный мучитель Варвары Мартиан были полностью сожжены молнией во время грозы, так что от них не осталось даже костей.

Святая Варвара – икона
Святая Варвара – икона
Фото: Wikipedia

Ныне мощи святой великомученицы Варвары покоятся во Владимирском соборе в Киеве, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой.

О чем молятся святой великомученице Варваре

Великомученице Варваре молятся, чтобы не умереть без причастия во время болезней и страданий. Также Варвару просят о защите беременных от тяжких родов, о сохранении детей от болезней и от родительского гнева, об избавлении от уныния и печали.

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Поговорки и приметы в День Варвары

  • Варвара ночи украла, дня притачала
  • Саввы-Варвары ночи урвали, кур воровали, под печку клали
  • Трещит Варюха — береги нос и ухо!
  • Наша Варвара не любит ухи без навара
  • Варвары заварят, Сава поправит, а Микола гвоздем забьет, уже тогда и зима
  • Как на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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