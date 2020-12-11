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Подарки на День святого Николая для детей и взрослых

Сегодня, 16:05

Что подарить в День святого Николая-2020 детям и взрослым: универсальные идеи

Близится День святого Николая-2020 – праздник, который с нетерпением ждут все дети. Ведь каждый год в этот день происходит чудо, и утром 19 декабря дети и многие взрослые находят у себя под подушкой приятный сюрприз от святого Николая Чудотворца.

Что подарить под подушку на День святого Николая
Что подарить под подушку на День святого Николая
Фото: Depositphotos

Как интересно организовать праздник и что подарить под подушку ребенку и взрослому? Читайте оригинальные варианты сюрпризов и вдохновляйтесь собственными идеями подарков ко Дню святого Николая.

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Что подарить на День святого Николая: интересные идеи

Какой подарок придумать на День святого Николая? Хорошо если накануне ребенок написал письмо святому – тогда вам останется просто действовать "по инструкции". А у взрослого можно спросить о его желании на праздник или проявить собственную инициативу при покупке подарка.

Что подарить на День святого Николая ребенку
Что подарить на День святого Николая ребенку
Фото: Pinterest

Не забывайте, что главный праздник еще впереди, так что самый желанный и дорогой подарок лучше приберегите на Новый год. А День святого Николая – как преддверие и создание новогоднего настроения. Пусть ваш подарок будет просто милым и душевным, но при этом не слишком шикарным и вычурным.

День святого Николая: что подарить
День святого Николая: что подарить
Фото: Pinterest

Подходящим вариантом подарка на День святого Николая ребенку в зависимости от его возраста и интересов может стать:

  • игрушка,
  • книга,
  • часы,
  • конструктор,
  • игровой набор,
  • пазлы,
  • головоломка,
  • набор для творчества,
  • канцелярские принадлежности,
  • набор для экспериментов,
  • спортивное снаряжение,
  • гаджет,
  • билет в кино.

Что подарить на День святого Николая детям
Что подарить на День святого Николая детям
Фото: Pinterest

Лучшие подарки на День святого Николая взрослым – это:

  • полотенце,
  • мыло,
  • парфюмерия,
  • косметика,
  • носки,
  • перчатки,
  • шарфик,
  • шапка,
  • пижама,
  • комнатные тапочки,
  • термокружка,
  • канцелярия,
  • блокнот-ежедневник,
  • книга,
  • билеты в театр или на концерт,
  • подарочный сертификат.

Что подарить на День святого Николая взрослым
Что подарить на День святого Николая взрослым
Фото: Pinterest

Подарки для детей и взрослых все-таки отличаются по степени радости. Если взрослый просияет от пижамы или полотенца, то малыш вряд ли оценит появление очередной одежды в своем повседневном гардеробе. Но есть вещи, которые в равной степени порадуют и взрослых, и детей – это разнообразные вкусности и сладости.

Вкусный подарок на День святого Николая
Вкусный подарок на День святого Николая
Фото: Pinterest

Не забывайте, что День святого Николая – это, прежде всего, праздник проявления добра, любви, заботы и внимания. Придумайте такой подарок, который можно легко и радостно разделить с ближним. К примеру, подготовьте каждому члену семьи пакетик с конфетками, печеньками, орешками, сухофруктами, мандаринками и яблоками. А еще можно подарить настольную игру, за которой затем провести прекрасные часы совместного семейного отдыха.

Подарки на День святого Николая 2020
Подарки на День святого Николая 2020
Фото: Depositphotos

Как подготовить подарок в День святого Николая: полезные советы

  • Чтобы ваш сюрприз 19 декабря получился правдоподобным, выберите такой подарок, который по размерам поместится под подушку, т.е. он должен быть незаметным и не слишком большим.
  • Избегайте громкой и шелестящей упаковки, чтобы не делать лишнего шума и не привлекать внимания в самый неподходящий момент.

Лучший подарок на День святого Николая детям
Лучший подарок на День святого Николая детям
Фото: Pinterest

  • Не стоит класть подарок под подушку с вечера. И ребенок, и взрослый во сне ворочается и может случайно испортить свой презент – поломать шоколадного зайца или раздавить мандаринку – и тогда утром вместо восторга получится разочарование.
  • Лучше с вечера спрячьте подарки где-нибудь недалеко, к примеру, под кроватью. А уже под утро потихоньку подложите их спящим родным за подушку.
  • И не забудьте про себя. Тогда утром сможете проснуться и "удивиться" позже всех.

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