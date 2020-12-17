День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня День Варвары-2020: узнайте о главных традициях, обычаях и запретах праздника

Сегодня, 17 декабря, православные христиане отмечают День святой Варвары-2020. В этот день традиционно освящают воду, а молодые девушки устраивают гадание. Святая великомученица Варвара считается покровительницей моряков, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников.

17 декабря отмечаем День святой Варвары Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle рассказывают о главных традициях, обычаях, а также запретах и ритуалах в День святой Варвары 17 декабря.

Считается, что святая Варвара помогает выйти замуж. Перед ее иконой просят о женском счастье, об удачном и скором замужестве, о беременности, о защите от внезапной смерти без покаяния, об исцелении от болезней, о здоровье ребенка.

Икона святой Великомученицы Варвары Фото: pravoslavie.ru

В праздник 17 декабря готовили вареники с маком или сыром, а также варили ритуальную кашу, которую оставляли в котле на ночь и по застывшей корочке судили о благополучии в семье и урожайности следующего года.

День Варвары 17 декабря: что нельзя делать

В День святой Варвары нельзя стирать, белить, месить глину – это считается грехом. Также нельзя прясть и заниматься домашними делами.

Без особой необходимости не выходите вечером из дома.

Старайтесь в этот день не злословить и ни с кем не ссориться.

Святая великомученица Варвара Фото: pravoslavie.ru

Кто проспит на Варвару, будет сонливым весь год.

17 декабря продолжается Рожественский пост. На стол можно ставить каши и постный борщ.

Приметы в день Варвары

Если на улице сильный мороз, то он еще долго продержится.

Если запад яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.

На Варвару много звезд на небе – ждите холодов, небо тусклое и мрачное – тепла.

Теплая погода в день святой Варвары обещала хороший урожай льна.

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