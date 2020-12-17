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Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Сегодня, 07:29

В День святой Варвары отправляйте красивые поздравления, стихи, картинки и открытки родным и друзьям

Сегодня, 17 декабря, православный мир чтит память великомученицы Варвары Илиопольской. Святой Варваре молятся о защите беременных от тяжких родов, о сохранении детей от болезней и от родительского гнева, об избавлении от печали, а также о недопущении внезапной смерти без причастия.

Поздравления с Днем Варвары в картинках и стихах
Поздравления с Днем Варвары в картинках и стихах
Фото: Depositphotos

Не забудьте поздравить в этот день родных и близких с праздником, пожелать им здоровья и отправить красивые открытки, стихи, картинки и пожелания в Варварин день. А еще, если у вас есть знакомые Варвары, обязательно поздравьте их с днем ангела.

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Жизнерадостные поздравления в Варварин день

***

В День заступницы Варвары
Я хочу вам пожелать,
Чтоб людей хороших чаще
Приходилось вам встречать.

Чтоб заступница святая
Вас от бед уберегла,
И в проблемах непременно
Разобраться помогла.

Поздравительные картинки в Варварин день
Поздравительные картинки в Варварин день
Фото: Depositphotos

День Варвары: красивые поздравления в стихах

***

В день Варвары вам, друзья,
Счастья пожелаю.
Пусть от бед земных и слез
Вас оберегает.

Силы в жизни вам дает
Мудрая святая.
Будет искренней молитва
И душа простая.

С Варвариным днем – картинки и поздравления
С Варвариным днем – картинки и поздравления
Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с Днем Варвары в стихах

***

В день Варварушки святой
Пожелаю я терпенья,
Чтобы в жизни был покой,
Крепость духа и смиренье.

Пусть Варвара защитит
От врагов и мрачных мыслей,
Веру в Бога укрепит
И подарит тягу к жизни!

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Короткое смс поздравление с Днем Варвары

***

С Днем святой Варвары поздравляю!
Пусть она тебя от горя бережет,
Блага пусть по жизни окружают,
Пусть душа спокойствием цветет.

Лучшие открытки и картинки в День Варвары
Лучшие открытки и картинки в День Варвары
Фото: Pexels

Философское пожелание в День Варвары-2020

***

В День святой Варвары
Я зажгу свечу,
И слова молитвы
Тихо прошепчу.

Не прошу я славы,
Власти и богатства,
Но прошу всем людям
Мира, веры, счастья!

Милости, зашиты
Я прошу для них,
Сохрани, святая,
Любимых и родных.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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