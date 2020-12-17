Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

В День святой Варвары отправляйте красивые поздравления, стихи, картинки и открытки родным и друзьям

Сегодня, 17 декабря, православный мир чтит память великомученицы Варвары Илиопольской. Святой Варваре молятся о защите беременных от тяжких родов, о сохранении детей от болезней и от родительского гнева, об избавлении от печали, а также о недопущении внезапной смерти без причастия.

Поздравления с Днем Варвары в картинках и стихах Фото: Depositphotos

Не забудьте поздравить в этот день родных и близких с праздником, пожелать им здоровья и отправить красивые открытки, стихи, картинки и пожелания в Варварин день. А еще, если у вас есть знакомые Варвары, обязательно поздравьте их с днем ангела.

Жизнерадостные поздравления в Варварин день

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В День заступницы Варвары

Я хочу вам пожелать,

Чтоб людей хороших чаще

Приходилось вам встречать.



Чтоб заступница святая

Вас от бед уберегла,

И в проблемах непременно

Разобраться помогла.

Поздравительные картинки в Варварин день Фото: Depositphotos

День Варвары: красивые поздравления в стихах

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В день Варвары вам, друзья,

Счастья пожелаю.

Пусть от бед земных и слез

Вас оберегает.



Силы в жизни вам дает

Мудрая святая.

Будет искренней молитва

И душа простая.

С Варвариным днем – картинки и поздравления Фото: Depositphotos

Лучшие поздравления с Днем Варвары в стихах

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В день Варварушки святой

Пожелаю я терпенья,

Чтобы в жизни был покой,

Крепость духа и смиренье.



Пусть Варвара защитит

От врагов и мрачных мыслей,

Веру в Бога укрепит

И подарит тягу к жизни!

Короткое смс поздравление с Днем Варвары

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С Днем святой Варвары поздравляю!

Пусть она тебя от горя бережет,

Блага пусть по жизни окружают,

Пусть душа спокойствием цветет.

Лучшие открытки и картинки в День Варвары Фото: Pexels

Философское пожелание в День Варвары-2020

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В День святой Варвары

Я зажгу свечу,

И слова молитвы

Тихо прошепчу.



Не прошу я славы,

Власти и богатства,

Но прошу всем людям

Мира, веры, счастья!



Милости, зашиты

Я прошу для них,

Сохрани, святая,

Любимых и родных.

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