Не тільки в лимонах: де є вітамін С і як правильно його вживати

Великі дози цього вітаміну не допомагають в лікуванні простудних захворювань

Де є вітамін С Фото: Pexels

За статистикою, до лікарів із симптомами передозування дієтичними добавками та вітамінами щорічно звертається близько п'ятнадцяти відсотків українців. І цифри зростають. А все через бажання вживати якомога більше вітамінів, щоб бути здоровим. Передусім це стосується вітаміну C, який всі звикли приймати для профілактики, але він таїть в собі загрози. Дієтолог Світлана Свічкар в "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" пояснила, у чому його небезпека і як її уникнути.

Вітамін C, аскорбінова кислота або ж усім знайома з дитинства при перших симптомах застуди пігулка. Але лікарі розвінчують міф, що цей вітамін рятує від застуди та грипу.

"Не зовсім доцільно лікувати простудні захворювання великими дозами вітаміну C, адже він не має такого впливу. До того ж він не дуже добре впливає на згортання крові, тобто може викликати кровотечі, звичайно, в разі передозування", – розповіла дієтолог Світлана Свічкар.

При передозуванні є і інші побічні ефекти – поява відчуття печії, спастичний біль в області шлунка, а також можуть з'явитися різні алергічні реакції.

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І якщо вам здається, що цей вітамін міститься тільки в лимонах і цитрусових, то ви помиляєтеся.

"Найбільше його в петрушці та кропі і, звичайно ж, в цитрусових. Ще багато вітаміну C міститься в звичайній капусті – 200 грамів капусти буде достатньо, щоб забезпечити добову потребу для організму", – поділилася лікар.

Також варто бути обережними людям, у яких є захворювання шлунково-кишкового тракту, адже надлишкова кислотність може серйозно нашкодити. Тому перед вживанням будь-яких медикаментів слід звернутися до лікарів і при необхідності здати аналізи.

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