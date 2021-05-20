Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Не тільки в лимонах: де є вітамін С і як правильно його вживати

Сьогодні, 09:47

Великі дози цього вітаміну не допомагають в лікуванні простудних захворювань

Де є вітамін С
Де є вітамін С
Фото: Pexels

За статистикою, до лікарів із симптомами передозування дієтичними добавками та вітамінами щорічно звертається близько п'ятнадцяти відсотків українців. І цифри зростають. А все через бажання вживати якомога більше вітамінів, щоб бути здоровим. Передусім це стосується вітаміну C, який всі звикли приймати для профілактики, але він таїть в собі загрози. Дієтолог Світлана Свічкар в "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" пояснила, у чому його небезпека і як її уникнути.

Вітамін C, аскорбінова кислота або ж усім знайома з дитинства при перших симптомах застуди пігулка. Але лікарі розвінчують міф, що цей вітамін рятує від застуди та грипу.

"Не зовсім доцільно лікувати простудні захворювання великими дозами вітаміну C, адже він не має такого впливу. До того ж він не дуже добре впливає на згортання крові, тобто може викликати кровотечі, звичайно, в разі передозування", – розповіла дієтолог Світлана Свічкар.

При передозуванні є і інші побічні ефекти – поява відчуття печії, спастичний біль в області шлунка, а також можуть з'явитися різні алергічні реакції.

Читайте також:
Чим загрожує надлишок вітаміну А і як його правильно вживати

І якщо вам здається, що цей вітамін міститься тільки в лимонах і цитрусових, то ви помиляєтеся.

"Найбільше його в петрушці та кропі і, звичайно ж, в цитрусових. Ще багато вітаміну C міститься в звичайній капусті – 200 грамів капусти буде достатньо, щоб забезпечити добову потребу для організму", – поділилася лікар.

Також варто бути обережними людям, у яких є захворювання шлунково-кишкового тракту, адже надлишкова кислотність може серйозно нашкодити. Тому перед вживанням будь-яких медикаментів слід звернутися до лікарів і при необхідності здати аналізи.

Тут дізнаєтеся про користь і шкоду щавлю для організму.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
5 способів поліпшити чоловіче здоров'я і чому для жінок це теж важливо Як тримати себе в формі: 5 правил телеведучої Марини Кухар У чому користь петрушки та як зберегти її свіжою якнайдовше Робить тіло струнким, а настрій - хорошим: чим ще корисний вітамін В і де його шукати
здоров'я вітамін С вітамін
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!

Популярні статті

Вчора, 16:05Events

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Вчора, 08:15Здорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

Вчора, 00:54Зірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

18 травняЗірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

18 травняЗірково

Менша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

18 травняEvents

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

17 травняЗірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

17 травняЗірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

17 травняЗірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

17 травняЗірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

17 травняФаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

17 травняЗірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

17 травняЗірково

Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал у Полтаві

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти