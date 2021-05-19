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Міцні кістки і свіжий подих: чим ще корисна петрушка

Сьогодні, 07:30

Дієтолог каже, що петрушку можна вживати замість лимона. Скільки ж її можна вживати?

Чим корисна петрушка
Чим корисна петрушка
Фото: Pexels

Петрушка – продукт молодості і стрункості. А ще ця зелень вважається природним освіжувачем дихання. Дієтолог і генетик Людмила Гончарова в програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна", розповіла, чим корисна петрушка для організму, скільки зараз коштує зелень і як її правильно зберігати.

Чим корисна петрушка

Хочете, щоб ваші руки, ноги або пальці ніколи не ламалися – їжте петрушку! Столова ложка цього продукту містить половину добової норми вітаміну К. А він, у свою чергу, впливає на міцність наших кісток. Вчені довели, що люди, які вживають петрушку, на 22 відсотки зменшують собі ризик переломів.

"Особливо корисна петрушка для жінок. Коли ми вживаємо цю зелень, звичайно ж, омолоджуємося. Вона містить велику кількість вітамінів, в тому числі вітаміни А, Е і С, а також фолієву кислоту", – зазначила дієтолог і генетик Людмила Гончарова.

Скільки і як потрібно вживати петрушки

За раз можна з'їдати до 100 грамів цієї зелені. Бажано з рибою, яйцями або овочевим рагу. А ще петрушку можна вживати замість лимона.

"У лимоні містяться кислоти, які можуть дратувати вашу слизову, викликати алергічні реакції. Навіщо так ризикувати, коли є петрушка як варіант", – радить експерт.

А чаї з петрушки можуть зменшувати набряки, оскільки мають здатність виводити зайву рідину з організму. Для приготування такого чаю потрібні тільки вода (1,5 л) і петрушка (100 г). Воду закип'ятити, петрушку промити обрізати стебла і подрібнити зелень. Добре перемяти петрушку, щоб вона пустила сік, і проварити кілька хвилин. Дати настоятися протягом 15-20 хвилин. До напою можна додати мед, корінь імбиру, лимон. А пити такий настій краще натщесерце протягом двох тижнів.

Як зберегти петрушку довше свіжою

Щоб петрушка якомога довше простояла свіжою в холодильнику, помістіть її в стакан з водою і час від часу перебирайте, викидаючи пожовкле листя.

У магазинах цієї кучерявої красуні вже повно. Правда, коштує вона до 18 гривень за пучок. На ринках ціни привабливіші – 12-15 грн за 100 г.

Тут дізнаєтеся про користь і шкоду щавлю для організму.

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Джерело: Сьогодні
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