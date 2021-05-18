Чому важливо знати свій кров'яний тиск і як його правильно виміряти

На жаль, гіпертонія перестає бути хворобою літніх і все частіше турбує молодь. Навіщо контролювати свій тиск і як це робити правильно – в матеріалі

Вимірювати тиск потрібно в стані повного спокою Фото: Pixabay

Стійкий головний біль, запаморочення, прискорене серцебиття можуть турбувати вас не тільки через завантаженість на роботі: це ознаки гіпертонії – стану, при якому спостерігається стійке підвищення кров`яного тиску. Поточний тиждень позначено, як Тиждень громадського здоров'я: медична спільнота особливо акцентує нашу увагу на турботі про власний організм. Давайте ж звернемо увагу на таку поширену проблему, як підвищенний тиск і як з ним боротися , разом з рекомендаціями Центру громадського здоров'я навчимося його правильно вимірювати, а також дізнаємося, як уникнути гіпертонії.

А хіба гіпертонія – не проблема тільки літніх?

В цьому і проблема, що початок розвитку артеріальної гіпертензії люди пропускають, ігноруючи симптоми. Мовляв, подумаєш, ну підскочив тиск, я просто перенервував, тепер все в порядку, гіпертонією ж хворіють тільки люди похилого віку. Так, проблеми з тиском найчастіше виникають у віці 50+. Але сидячий спосіб життя, зайва вага, ускладнення після перенесеного ковіда і погіршення екології призвели до того, що у молодих людей у віці 18-29 років стала частіше розвиватися гіпертонія.

А якщо тиск "скаче", то чим це може нашкодити?

Наше серце постійно перекачує кров по судинах: артеріальний тиск створюється за рахунок сили крові, яка штовхає стінки судин або артерій при перекачуванні крові. І чим вище кров'яний тиск, тим важче серцю перекачувати кров.Тому між підвищеним тиском і розвитком захворювань судин, ризиком інфаркту та інсульту є прямий зв'язок.

Тиск частіше підвищується у жінок, ніж у чоловіків, а також у людей з підвищеним холестерином. Тобто на розвиток гіпертонії впливає не тільки вік, а ще стать, ваші харчові переваги і шкідливі звички.

Тому важливо їсти менше солі, кинути палити і зловживати алкоголем, харчуватися збалансовано, бути активними і схуднути, якщо вага зайва. І звичайно, якщо симптоми гіпертонії вже з'явилися, то важливо відстежити, чи є у вас стійке підвищення тиску і вжити заходів.

Зараз тонометри електронні, хіба можна виміряти тиск неправильно?

Можна, тому що вимірювати тиск потрібно в стані спокою і не один раз, навіть електронним тонометром. Тим більше, якщо часто турбують головні болі в ділянці потилиці, з'являється шум у вухах, болить в області серця і серцебиття прискорюється, навіть якщо ви відпочиваєте. Дуже важливо, щоб показники артеріального тиску (АТ) були точними.

Ок, і як же правильно міряти тиск?

Вимірювати артеріальний тиск як механічним, так і електронним тонометром потрібно сидячи і в стані повного спокою. Якщо ви пройшлися, покурили, випили чай або каву, то почекайте не менше 30 хвилин, і лише потім вимірюйте. Інакше навіть у здорової людини тонометр покаже підвищений тиск.

Міряти тиск правильно і мати тонометр будинку важливо в будь-якому віці Фото: unsplash.com

Отже, після того, як віддихалися і заспокоїлися, потрібно зручно сісти:

Ноги повинні стояти рівно на підлозі. Вимірювати артеріальний тиск потрібно двічі, з перервою в 2 хвилини. Якщо в показниках є розбіжності більше 10 мм.рт.ст (в міліметрах ртутного стовпа, таких одиницях вимірюється АТ), то потрібно переміряти ще раз для уточнення. Дивимося на обидва показники: верхній (систолічний) тиск і нижній (діастолічний). Сам тонометр потрібно розмістити на рівні серця. Перший раз вимірюйте на обох руках, причому беремо до уваги перший показник і від нього відштовхуємося. Якщо різниця в показаннях на обох руках більше 20 мм.рт.ст – то потрібно виміряти повторно.

Якщо у вас верхній тиск вище 130, а нижій вище 80 мм рт. ст, то важливо відстежувати показники регулярно. Оскільки стійке АТ вище цих показників може говорити про початкову стадію гіпретоніі.

У разі, коли верхній тиск стійко вище 140, а нижня – вище 90 мм.рт.ст, зверніться за консультацією до кардіолога.

Важливо! Стійке артеріальний тиск нижче, ніж 120/80 – це гіпотонія, що теж не характерно для здорового стану. При зниженому тиску турбує слабкість, запаморочення, втома. Тому такий стан теж потрібно обговорити з лікарем.

Нагадаємо, що раніше ми писали який продукт допомагає знизити високий тиск .

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