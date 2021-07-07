У чому користь і шкода цукрозамінників – розповів лікар Комаровський

Євген Комаровський пояснив, в чому різниця між замінниками цукру і підсолоджувачами, чи дійсно вони корисні і навіщо давати їх дітям

Офіційних даних, що замінники цукру і підсолоджувачі реально шкідливі, немає / Фото: Сьогодні

Сьогодні стало модно вживати замість цукру його замінники, а також підсолоджувачі. Але ці речовини зовсім не одне і те ж: навіщо взагалі їх вживати і чи варто давати цукрозамінники дітям? На ці та інші питання відповів відомий педіатр лікар Євген Комаровський на своєму ютуб-каналі.

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У чому різниця між замінниками цукру і підсолоджувачами?

Євген Комаровський підкреслив, що більшість людей не розуміє різниці між сахарозаменителями і підсолоджувачами. Доктор відповів, що цукор – це той компонент, тобто сахароза, через якого ми взагалі любимо солодощі, торти, цукерки і так далі.

Цукрозамінники – це натуральні і штучні речовини, які солодши за цукор, у них інша швидкість метаболізму. Тому для їх переробки організмом потрібно менше інсуліну. До них відноситься фруктоза, ксиліт, сорбіт і т.п. Підсолоджувачі – речовини, які володіють калорійністю, близькою до нуля. Тобто якщо у цукрозамінників є калорії, то у підсолоджувачів їх немає взагалі.

Навіщо ж їх використовувати, коли є цукор?

По-перше, це вигідно з економічної точки зору для виробників морозива, солодощів, солодкої газованої води. Оскільки щоб отримати той чи інший солодкий смак в продукті, цукрозамінників або підсолоджувачів потрібно набагато менше, ніж цукру.

Цукрозамінники вигідні виробникам солодкого, а ще використовують в продуктах для діабетиків / Фото: unsplash.com

І перші, і другі поділяються на натуральні і синтетичні. Натуральний цукрозамінник – це фрукта, ще еритріт, або динний цукор, він менш калорійний, ніж звичайний цукор. Ксиліт, сорбіт і т.д. – штучні цукрозамінники. Більшість підсолоджувачів штучні – невід, сахарин, з натуральних відомий стевіазіт, який виробляють з листя стевії.

Чи правда, що замінники цукру небезпечні?

Євген Комаровський відзначив, що озвучує позицію Food and Drug Administration, управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Офіційних даних, що замінники цукру і підсолоджувачі реально шкідливі, немає. Звичайно є рекомендації щодо застосування та дозуванні цих речовин.

Так в чому їх користь і чи потрібні цукрозамінники дітям?

З їх допомогою реально можна контролювати калорійність і свою вагу. Тому цукрозамінники та підсолоджувачі допоможуть людям, які худнуть. Також ці речовини застосовують для діабетиків, у яких, як відомо, проблема з виробленням інсуліну. Адже вони теж хочуть отримувати задоволення від солодкого, тому випускають спеціальні солодощі з фруктозою, а не з цукром.

Плюс підсолоджувачів в тому, що вони, на відміну від цукрозамінників та цукру, не можуть стати "кормом" для кисломолочних бактерій в порожнині рота.

Тому не сприяють розвитку карієсу. Щодо дітей – їм взагалі не потрібен цукор, не варто з дитинства привчати дітей до солодкого, тоді і замінники цукру їм не знадобляться. Але якщо дитина вже привчена їсти солодощі, а тим більше набрала зайву вагу, то звичайно варто робити вибір в сторону напою, наприклад, з подсолоджувачем або цукрозамінником, а не "чистим" цукром.

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