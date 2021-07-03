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СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Як зробити відпочинок дитини корисним – відповідь доктора Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
3 липня, 08:30
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Євген Комаровський розповів, що літні канікули – це час відпочинку, активних ігор, а не навчання. Як дитині максимально корисно відпочити – в матеріалі
Дитина повинна максимально рухатися - ходити пішки, бігати, кататися на велосипеді, грати
Дитина повинна максимально рухатися - ходити пішки, бігати, кататися на велосипеді, грати

На канікулах часто батьки прагнуть продовжити навчання своїх чад, щоб вони не втрачали часу даремно. Це непогано, але не класичними методами: дитині важливо відпочити від школи, книжок, змінити обстановку. Як зробити відпочинок дитини корисним, відомий педіатр Євген Комаровський написав в своєму інстаграм-журналі.

До речі, можна відправити дитину в літній табір або разом з підлітком затусіть на літньому концерті: тримайте 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою .

Як зробити відпочинок дитини активним, корисним і ненав'язливим

Доктор Комаровський нагадує, що дітям на канікулах важливо "відпочивати мізками". Звичайно ж, корисна нова інформація їм не завадить, але не змушуйте дітей насильно читати або згадувати таблицю множення.

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Вчитися можна на більш простих, але не менш корисних і важливих речах, на які раніше не вистачало часу: наприклад, вивчити назви квітів на клумбі, навчитися разводити багаття під дожем і т.д.

Як дитині не нудьгувати влітку: більше часу на повітрі і в іграх

Також дитина повинна максимально рухатися – ходити пішки, бігати, кататися на велосипеді, плавати. Не годуйте дитину насильно, якщо вона не хоче їсти, то нехай пострибає, пограє, нагуляє апетит і тоді поїсть .

Діти можуть дізнатися багато цікавого і нового, відпочиваючи на природі
Діти можуть дізнатися багато цікавого і нового, відпочиваючи на природі / Фото: freepik.com

І звичайно ж шукайте можливість бувати дитині саме на свіжому повітрі: подалі від міста, пилу, машин, скупчення людей, супермаркетів і ринків.

Нагадаємо, раніше ми писали, як подорожувати з дітьми на літаку.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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