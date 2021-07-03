Як зробити відпочинок дитини корисним – відповідь доктора Комаровського

Євген Комаровський розповів, що літні канікули – це час відпочинку, активних ігор, а не навчання. Як дитині максимально корисно відпочити – в матеріалі

Дитина повинна максимально рухатися - ходити пішки, бігати, кататися на велосипеді, грати

На канікулах часто батьки прагнуть продовжити навчання своїх чад, щоб вони не втрачали часу даремно. Це непогано, але не класичними методами: дитині важливо відпочити від школи, книжок, змінити обстановку. Як зробити відпочинок дитини корисним, відомий педіатр Євген Комаровський написав в своєму інстаграм-журналі.

До речі, можна відправити дитину в літній табір або разом з підлітком затусіть на літньому концерті: тримайте 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою .

Як зробити відпочинок дитини активним, корисним і ненав'язливим

Доктор Комаровський нагадує, що дітям на канікулах важливо "відпочивати мізками". Звичайно ж, корисна нова інформація їм не завадить, але не змушуйте дітей насильно читати або згадувати таблицю множення.

Вчитися можна на більш простих, але не менш корисних і важливих речах, на які раніше не вистачало часу: наприклад, вивчити назви квітів на клумбі, навчитися разводити багаття під дожем і т.д.

Як дитині не нудьгувати влітку: більше часу на повітрі і в іграх

Також дитина повинна максимально рухатися – ходити пішки, бігати, кататися на велосипеді, плавати. Не годуйте дитину насильно, якщо вона не хоче їсти, то нехай пострибає, пограє, нагуляє апетит і тоді поїсть .

Діти можуть дізнатися багато цікавого і нового, відпочиваючи на природі / Фото: freepik.com

І звичайно ж шукайте можливість бувати дитині саме на свіжому повітрі: подалі від міста, пилу, машин, скупчення людей, супермаркетів і ринків.

Нагадаємо, раніше ми писали, як подорожувати з дітьми на літаку.