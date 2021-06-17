З якими продуктами варто попрощатися, щоб не заробити діабет

Соуси, фруктові йогурти, цукерки, випічка та більшість фітнес-батончиків – вірній шлях до діабету. Як харчування пов'язане з розвитком хвороби – в статті

Солодощі, випічка та більшість фітнес-батончиків – вірній шлях до діабету Фото: freepik.com

Якщо у вашому раціоні переважають солодощі, цукор, магазинні соуси, вам загрожує не тільки зайву вагу. Нераціональне харчування на тлі регулярного стресу може привести до діабету. Чи дійсно це захворювання так небезпечно, як про нього говорять, яких продуктів варто уникати і чим харчуватися, якщо є ризики розвитку діабету – розповіла президент Міжнародної діабетичної асоціації України Людмила Петренко.

Людмила Петренко Фото: пресслужба

Чому нас лякають діабетом, так чи серйозна ця хвороба?

Проблема в тому, що дуже багато людей з діабетом другого типу (тобто придбаним), навіть не знають, що вони хворі. В Україні відсоток недіагностованого діабету — 65%, що у 2 рази перевищує відповідні показники у Великобританії (33%) та Польщі (31%). Це вкрай важке захворювання: але якщо діабет першого типу (інсулінозалежний) розвивається внаслідок повної або часткової нестачі інсуліну (гормону підшлункової залози), тобто це вроджена патологія.

Цукровий діабет 2 типу (ЦД 2) – це надбане людиною багатофакторне захворювання, при якому деякі тканини організму стають малочутливими до інсуліну. Внаслідок чого, його нормальна кількість сприймається організмом як "недостатня". Такий тип діабету, зазвичай, виникає через спадкову схильність, регулярні стреси, неправильний спосіб життя та харчування і може стати причиною розвитку серцево-судинних захворювань.

Коли людина звертається до лікаря і той ставить йому діагноз сахарній діабет, стан у 50% випадків вже занедбаний та ускладнений серйозними проблемами з судинами.

Ок, а як уникнути розвитку діабету, змінити харчування?

Звісно правильне та збалансоване харчування із правильним співвідношенням вуглеводів, білків і жирів є ключовим фактором не лише профілактики, але й результативності компенсації вже наявного діабету. Як в цілях профілактики, так уже при наявному діабеті (обох типів) надзвичайно важливо виключити вживання доданих цукрів, а саме тих, що додають у продукт під час приготування. Найбільшу кількість такого цукру містять: соуси, магазинні соки, фруктові йогурти, цукерки, випічка та більшість фітнес-батончиків.

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Тому варто обмежити вживання таких так званих "простих" вуглеводів, серед яких також є додані цукри. Американська асоціація серця (AHA) рекомендує дорослим людям, котрі не мають діабету, їсти доданого цукру не більше;

26 грамів (9 чайних ложок) – для чоловіків,

24 грами (6 чайних ложок) – для жінок

та менше ніж 24 грами (6 чайних ложок) для дітей віком від 2 до 18 років.

Які ж продукті можна їсти при діабеті?

Формування відповідної дієти, якщо діабет діагностовано, необхідно узгоджувати з персональним ендокринологом, базуючись на індивідуальних показниках людини. людям із діагностованим діабетом також в першу чергу варто обмежити вживання "простих" вуглеводів та продуктів, у складі котрих є додані цукри. Люди із ЦД, як правило, можуть вживати молочні продукти. Втім для кожної людини вплив такої їжі на рівень глюкози в крові відрізняється.

При діабеті можна їсти знежирені або молочні продукти невеликий жирності Фото: Depositphotos

Пацієнтам із діабетом 2-го типу необхідно вживати знежирені, або молочні продукти невеликої жирності. Наприклад, натомість домашньої сметани обирайте промислову, зі значно нижчим відсотком жирності. Результативність у компенсації діабету визначається рівнем глікованого гемоглобіну (HbA1c), який показує середній рівень цукру в крові. Тобто, доведеться постійно здавати аналізи та регулювати кількість цукру в крові. А ще одними з обов'язкових умов досягнення компенсації цукрового діабету, є спорт та фізична активність, оскільки заняття спортом — це природний спосіб сприяти зниженню рівня цукру в крові. Проте, починаючи тренування, варто враховувати певні нюанси.

А як займатися спортом при схильності до діабету?

Людям із цукровим діабетом 1 типу рекомендовано завчасно, за 1,5-2 години, їсти перед тренуванням. Якщо у пацієнта є схильність до гіпоглікемії (це стан, який виникає при різкому зниженні рівня глюкози в крові), краще вживати їжу багату на білки, корисні жири та вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Таке харчування допоможе запобігти гіпоглікемії під час тренувань. Таким чином, поєднання білків з жиром та вуглеводами із низьким ГІ засвоюються організмом значно повільніше, що дає змогу уникнути ризику зниження рівня цукру в крові.

При діабеті важливо постійно контролювати рівень цукру в крові Фото: Depositphotos

Дуже важливим моментом перед кожним тренуванням є контрольний замір рівня цукру. Якщо показник нижче 5 ммоль/л, необхідно з’їсти додаткову порцію вуглеводів, а через 15 хвилин ще раз виміряти цукор в крові. Якщо цукор в крові 4.0 ммоль/л і нижче, то треба вжити 15 г швидких вуглеводів. У випадку, коли ваш показник вище 14 ммоль/л — тренуватись заборонено, адже високий рівень цукру в крові свідчить про суттєву нестачу інсуліну в організмі.

Коли інсуліну недостатньо, глюкоза накопичується в крові та не потрапляє до клітин. Під час тренувань у такому стані організм починає розщеплювати глікоген із запасів в печінці до глюкози, тим самим ще більше підвищуючи рівень цукру в крові. Внаслідок цього фізичні тренування можуть призвести до ризику появи в організмі кетонових тіл — ацетону.

Як же не допустити ускладнень при діабеті?

Ефективне лікування цукрового діабету передбачає: збалансоване харчування і дотримання дієти, щоденну фізичну активність, відповідальний самоконтроль рівня цукру та холестерину в крові. А також нормалізацію рівня тестостерону в літніх чоловіків та естрогенів у жінок, адже з віком рівень естрогенів у жінок знижується.

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Якщо ваш стан потребує вживання інсуліну, варто знати, що важливо приймати якісні препарати. Сьогодні аналогові інсуліни допомагають швидше досягти компенсованого стану діабету та знизити ризик ймовірних ускладнень.

Нагадаємо, раніше ми писали, як розпізнати діабет: 5 основних симптомів.

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