Чим можна замінити цукор? 5 корисних альтернатив

Це може бути тростинний цукор, стевія або мед

Цукор і ми – таке болюче питання. І наче розуміємо, що не можна і що він страшно шкідливий, а от прожити без солодкого вдається не кожному. Але взяти під контроль солодке можна, головне дуже захотіти. А ще використовувати корисні альтернативи цукру. Деякі з них – це стевія, мед і сироп агави. Про все детальніше розповість нутриціолог Яна Легеза.

Фото: Яна Легеза, нутриціолог

Отже, цукор небезпечний?

"Так. Всім відомо, що білий цукор внесений до списку шкідливих для здоров'я продуктів, у нього немає поживних властивостей, він сприяє збільшенню ваги, зниженню концентрації кальцію, закислює організм. Але нам всім хочеться солодкого смачного десерту, який не сильно підвищував би глікемічний індекс і не йшов у жир. І так, корисні солодощі без цукру бувають", – каже Яна Легеза

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Головні 5 альтернатив цукру

Цілісний тростинний цукор є найпростішим варіантом заміни білого цукру і при його використанні можна підтримувати в рецепті ті ж пропорції, не помічаючи важливих змін смаку. Стевія найчастіше застосовується в харчуванні в Мексиці. Вона має дуже високий ступінь підсолоджування, а також володіє багатьма властивостями, корисними для здоров'я. Мед – це смачна й поживна їжа, яка дає нам багато енергії та життєвих сил, а також зміцнює імунітет. Але його не бажано додавати в десерти з термічною обробкою. Також мед є алергенним продуктом, тому заборонений алергікам. Кленовий сироп і сироп агави мають велику поживну цінність. За смаком трохи нагадують карамель і підійдуть не тільки для поливу на млинці, а й як підсолоджувач усередину тіста. Еритритол – сучасний підсолоджувач для діабетиків, який не підвищує рівень інсуліну і містить 0 калорій. Трохи змінює смак напоїв, але в десертах не відчувається.

Тут дізнаєтеся, чому виникає тяжіння до солодкого і чим його замінити.

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