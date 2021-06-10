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ТОП-7 продуктів, які ніколи не купить дієтолог: чим їх замінити

Сьогодні, 18:00

Не тільки ковбаса або майонез, навіть соняшникова олія шкідлива для здоров'я! Яких продуктів не має бути на вашій кухні і чому – розповіла дієтолог

Майонез, соняшникова олія, солодкий йогурт, ковбаса - в топі шкідливих продуктів
Майонез, соняшникова олія, солодкий йогурт, ковбаса - в топі шкідливих продуктів
Фото: Сьогодні

Всі ми чули, що трансжири і консерванти небезпечні, але продовжуємо купувати продукти, в яких їх повнісінько. Які продукти найбільш шкідливі для нашого організму, чим вони можуть нашкодити здоров'ю та чи є більш здорова альтернатива – розповіла психолог, дієтолог, консультант зі здорового харчуванню Ксенія Рен.

Ксенія Рен
Ксенія Рен
Фото: пресслужба

Шкідливий продукт №1 – майонез, навіть якщо він "фітнес"

Першим у списку продуктів, яких немає в раціоні дієтолога – це майонез. Адже будь-який майонез з магазинної полиці, навіть якщо на ньому написано "фітнес" або "нежирний" містить трансжири. Також не тільки майонез, а різні соуси, терміни зберігання яких від місяця до півроку і більше, містять масу консервантів, і користі для здоров'я ніякої не мають.

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Говорячи простими словами, це жири, хімічна формула яких була змінена в процесі нагрівання, гідрогенізації та інших процесів, які використовуються при виготовленні подібної продукції. Небезпека трансжирів у тому, що вони дуже погано засвоюються організмом, наші харчові ферменти з ними не можуть впоратися.

При постійному вживанні в їжу продуктів, що містять трансжири, утворюються шлаки, порушується обмін речовин, розвивається атеросклероз та інші серцево-судинні захворювання.

Альтернатива: якщо без майонезу вам ніяк не прожити або терміново потрібно зробити олів'є для гостей, то краще готувати майонез самостійно. Або знайти майонез без консервантів: вивчайте упаковку, дивіться склад, строк зберігання такого продукту – 3-4 дні. Домашній майонез, приготований самостійно, також не варто зберігати довше.

Шкідливості № 2 – згущене молоко і фабричні солодощі

Найнебезпечніше в цих продуктах – це діоксид титану і пальмова олія, а також цукор. Діоксид титану хоч і вважається харчовою добавкою, та все більше країн відмовляються від нього. Оскільки ця речовина виробляє відбілюючий ефект і підсилює окислювальні процеси в організмі. А пальмова олія, яку ще часто використовують в морозиві, підвищує шкідливий холестерин і призводить до розвитку атеросклерозу.

Шкоду пальмової олії пов'язують не тільки з ожирінням, хворобами серця, а також іншими хронічними захворюваннями.

Альтернатива: фрукти, сухофрукти, горіхи, чорний шоколад (але пам'ятайте. Що все добре в міру).

"Ворог" № 3 – білий хліб або батон

Білий хліб з пшеничного борошна має високий глікемічний індекс. Цей показник визначає вплив вуглеводів в продуктах на зміну рівня глюкози в крові. Якщо ви постійно їсте швидкі вуглеводи (тобто білий хліб), які дуже швидко трансформуються в глюкозу, то буквально моментально насичуєтеся.

Білий хліб або батон краще замінити чорним або цільнозерновим
Білий хліб або батон краще замінити чорним або цільнозерновим
Фото: freepik.com

Однак так само швидко почуття голоду з'являється знову. Тому тим, хто хоче схуднути й утримати вагу, про білий хліб краще забути. Також постійне вживання білого хліба може викликати набір зайвої ваги, веде до розвитку атеросклерозу.

Альтернатива: цільнозерновий хліб з непросіяної муки, чорний хліб з житнього борошна.

Несподіваний для багатьох шкідливий продукт № 4 – соняшникова олія

Соняшникова олія, особливо якщо ви щодня на ній готуєте, шкідлива: причому будь-яка, холодного віджиму, дезодорована – неважливо. В процесі очищення соняшникової олії змінюється її структура: це призводить до утворення в ній великої кількості трансжирів.

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Також небезпека соняшникової олії в тому, що при її смаженні утворюються альдегіди. Ці органічні сполуки призводять до запальних процесів у серці, судинах, шлунку, кишечнику і взагалі вважаються канцерогенами. Тобто сприяють розвитку раку.

Шкідливість № 5 – солодкі йогурти з добавками

Поширена помилка, використовувати фабричні йогурти з фруктами для сніданків, тим паче – для схуднення. Саме вони призведуть до зайвої ваги, оскільки містять багато цукру і консервантів. Завдання йогурту – наповнити організм корисними бактеріями. Але в процесі високотемпературної обробки таких йогуртів, корисних бактерій там не залишається. До того ж, солодкий заводський йогурт, якщо їсти його щодня натщесерце, викличе спазми і роздратування стінок шлунка, кишечника.

Альтернатива: готувати йогурти самостійно або дивитися склад: купувати без цукру і добавок. Хочете корисний йогурт з фруктами – додайте в несолодкий йогурт свіжі фрукти або горішки.

№ 7 – ковбаса, сосиски, напівфабрикати

Щодо сосисок і напівфабрикатів теж немає сенсу повторюватися – така продукція містить масу консервантів, виробляється далеко не з найкращого м'яса, чи взагалі зовсім з субпродуктів і порошкових добавок. Все це шкідливо для судин, серця, шлунка, кишечника і не тільки.

Ковбасу або сосиски краще замінити запеченим у фользі м'ясом
Ковбасу або сосиски краще замінити запеченим у фользі м'ясом
Фото: unsplash.com

Альтернатива – запікати у фользі (в ній менш шкідливо, ніж у рукаві) м'ясо – індичку, нежирну телятину, курку буде найкорисніше. Охолоджене м'ясо можна нарізати тоненькими скибочками, додати листочок салату і покласти на шматочок чорного хліба – ось вам корисний бутерброд.

№ 8 – будь-які консерви в залізних банках

На жаль, але такі продукти досі купують. До того ж, будь-який консервований продукт шкідливий через додавання безлічі емульгаторів, "завкуснювачів" та інших хімічних речовин, саме окислення продуктів при контакті з металевими стінками банки і вживання їх може призвести до виразкової хвороби.

Альтернатива: домашні консервовані овочі, але тільки у склі та огірочки/помідорчики, в які не додавалися цукор, аспірин тощо.

Нагадаємо, що раніше ми писали, які продукти допоможуть схуднути.

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