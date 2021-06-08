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Як правильно вживати вітамін D і чим загрожує його передозування

Сьогодні, 15:08

За допомогою цього вітаміну повноцінно функціонує нервова система, щитовидна залоза і статеві органи

Як правильно вживати вітамін D
Як правильно вживати вітамін D
Фото: Pexels

Вітамін D зміцнює кістки, захищає зуби від псування, м'язи – від спазмів, допомагає загоювати всі подряпини, знімає запалення, зміцнює імунітет. Ми отримуємо його від сонця, продуктів і в таблетках. Але саме неконтрольоване вживання медикаментів може привести до страшних наслідків. Дієтологи Світлана Свичкар і Карина Дайнеко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, як правильно вживати цей чудо-вітамін і як уберегтися від передозування.

Вітамін D – один з головних чинників формування здорового організму. З його допомогою повноцінно функціонує нервова система, щитовидна залоза і статеві органи.

"Він має здатність перешкоджати розвитку різних захворювань, починаючи з зайвої ваги, інсультів, інфарктів і закінчуючи застудами та грипом", – зазначила дієтолог Світлана Свичкар.

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Як і скільки ми отримуємо вітаміну D з їжею

Вона пояснила, що з їжею до нас надходить два види вітаміну D, вітамін D2 міститься в рослинній їжі – це темно-зелені овочі та зелень, а вітамін D3 – це більш активна форма, яка надходить з продуктів тваринного походження, також відноситься до категорії жиророзчинних вітамінів.

Тому безпечна кількість вітаміну D можна отримати з їжі. Найбільше його в риб'ячому жирі: в одній чайній ложці – дві норми. Багато вітаміну D в 150 грамах лосося, 300 мл молока, в 100 грамах білих грибів. Важливо вживати капусту, петрушку, мак і кунжут. Також важливо урізноманітнити своє харчування. Три рази в тиждень приймати по 2 варені яйця з рідким жовтком, двічі в тиждень – 200 грамів морської жирної риби, раз в тиждень – 100 грамів печінки тріски.

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Чим загрожує передозування вітаміном D

Добова доза – найважливіше питання, адже в соцмережах з'являється все більше обговорень про мегадози цього вітаміну, які нібито рятують від COVID-19. Однак не всі знають, що цей вітамін ми отримуємо ще й від сонячного світла, і разом з таблетками, продуктами це може привести до необоротних наслідків.

"Одним із симптомів надлишку вітаміну D або побічним явищем великих його доз може бути нудота, блювота, погане самопочуття, порушення сну і посилене відкладення кальцію в організмі, буквально у всіх тканинах, в тому числі судинах і нирках", – розповіла дієтолог Карина Дайнеко.

Цікавим фактом є те, що сонцезахисні креми з SPF блокують утворення вітаміну D, а накопичити його в організмі неможливо, тому завжди треба поповнювати його запаси всередині за допомогою правильного харчування і контрольованого перебування на сонці.

Як правильно вживати вітаміни – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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