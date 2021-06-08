Як уникнути кишкової інфекції: 5 кроків безпечного харчування
Разом з сезоном пікніків, свіжих овочів і фруктів прийшов час хвороб брудних рук. Уникнути кишкових інфекцій легко, дотримуючись правил безпечного харчування
Сезон літнього відпочинку тільки почався, а хвороби брудних рук уже нас атакують . Хворіють як дорослі, так і діти: щоб не опинитися в найтепліші дні на лікарняному ліжку візьмемо на озброєння методи профілактики, рекомендовані Центром громадського здоров'я України.
Бактерії або віруси можуть потрапити в недільний шашлик або улюблену свіжу полуницю в будь-який момент: від моменту виробництва і продажу до вживання. Дуже часто – через непомиті руки (тому кишкові інфекції і називають хворобами брудних рук), погано просмажене м'ясо, недостатньо промиті овочі або фрукти і так далі. Тому для всіх учасників "харчового ланцюжка" важливо дотримуватись особистої гігієни, щоб не заразити їжу або воду.
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Безумовно, їжу потрібно брати чистими руками, але для профілактики харчових отруєнь та гострих кишкових захворювань важливо дотримуватися цілий ряд досить простих заходів. Важливо вживати тільки якісні продукти: в спеку бути особливо уважними з їжеюЮ що швидко псується і при найменшій підозрі, що їжа зіпсувалася, викинути її.
1. Мийте руки не тільки перед їжею: а також перед тим, як готувати їжу, після відвідування туалету, відразу після повернення з вулиці. Всі прилади і кухонне начиння, яку ви використовуєте для приготування їжі, повинні бути чистими. І "захищайте" продукти від комах і гризунів.
2. Розділіть сиру і приготовлену їжу. М'ясо, птиця, риба, морепродукти до їх приготування повинні зберігатися окремо. І обов'язково накривати або використовувати харчові контейнери, щоб уникнути контакту готової і срой їжі. Також використовуйте окремі ножами і обробними дошками для сирих продуктів, окремими – для хліба, сиру, овочів і т.д.
3. Готуйте їжу ретельно . Особливо м'ясо, яйця, морепродукти та інші тваринні продукти, які можуть бути заражені сальмонелою або іншими бактеріями. Всі страви доводите до кипіння, звертайте увагу на сік з птиці і м'яса вже в процесі приготування. Він повинен бути прозорим, а не рожевим, щоб уникнути інфікування.
4. Зберігайте продукти при відповідній температурі . Готову їжу не залишайте на ніч, ховайте в холодильник, не розморожувати продукти, залишивши надовго в кімнаті (або розморожувати в мікрохвильовці, або відразу кладіть в страва, наприклад, морожені овочі).
5. Використовуйте тільки свіжі продукти і чисту воду . Пийте добре очищену або бутильовану, а не просто з-під крана. Ретельно мийте і обдавайте окропом овочі і фрукти, якщо збираєтеся їсти їх сирими. Не їжте продукти, якщо строк придатності їх закінчився і не купуйте такі на розпродажі: економити на здоров'я небезпечно, особливо в жарку пору року.
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