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Скільки полуниці корисно з'їдати і як зрозуміти, що ягоди без нітратів?

Сьогодні, 14:30

Полуниця, незважаючи на користь, не найкращий продукт для схуднення і дієтичного харчування. Важливо не переїдати її і знати про хімікатах, якими "годують" сезонні ягоди

Незважаючи на всю користь, полуниця не самий дієтичний продукт
Незважаючи на всю користь, полуниця не самий дієтичний продукт
Фото: unsplash.com

Сезон полуниці в розпалі: багато хто, користуючись моментом, сідають на полуничну дієту. Але з дієтами в цілому, тим більше полуничною, слід бути дуже обережними. Чому полуниця – не найкращий продукт для схуднення, кому не варто їсти цю ягоду, як правильно вибрати полуницю і скільки її їсти без шкоди для здоров'я – розповів лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини і лікар-алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ.

Олександр Кущ
Олександр Кущ
Фото: пресслужба

Чи справді полуниця така корисна, особливо для схуднення?

Як і будь-який рослинний продукт, полуниця містить харчові волокна, тобто клітковину. А без клітковини наш кишечник не буде нормально функціонувати. Також полуниця – джерело каротиноїдів: ці рослинні пігменти відіграють роль антиоксидантів, які допомагають організму справлятися з наслідками окисного стресу. Безумовно, полуниця корисна, але це досить калорійний продукт, і проблеми із зайвою вагою за рахунок цієї ягоди краще не вирішувати. Тим більше, сідати на полуничну монодієту.

Взагалі період сезонних овочів, фруктів і ягід і хороший, і небезпечний: добре, що безліч корисних продуктів стають доступнішими. А не дуже добре, що люди, бажаючи схуднути, сідають на різні "сезонні дієти" – огіркову, кавунову, полуничну.

Але різке обмеження продуктів небезпечне для організму: харчування однією полуницею не забезпечить повного набору в раціоні людини всіх необхідних їй для нормального функціонування речовин. В результаті організм отримає стрес, обмінні процеси порушаться і замість жиру передусім зменшиться м'язова маса.

Таке схуднення не корисне: худнути з користю потрібно, обмежуючи калорії (але водночас не порушуючи баланс корисних і потрібних речовин) і більш ретельно підбираючи продукти, виключаючи фастфуд, а також ставати більш фізично активними. А не різко обмежуючи себе в їжі. До того ж полуниця містить фруктозу – природний цукор, він підступний тим, що підвищує ризик вісцерального ожиріння.

Полуниця ще відома, як алерген: кому не варто їсти ці ягоди?

Полуниця може бути протипоказана через кислотні компоненти цієї ягоди та її алергічні властивості. Тому маленьким дітям, людям, схильним до харчової алергії, а також при гастритах, виразковій хворобі, синдромі подразненого кишечника та інших проблемах з органами травлення, полуниця протипоказана.

Полуниця протипоказана при хворобах травлення, алергії і маленьким дітям
Полуниця протипоказана при хворобах травлення, алергії і маленьким дітям
Фото: unsplash.com

Чим більше полуниці людина з'їдає, тим більша кількість кісточок цієї ягоди потрапляє в шлунок і кишечник, травмуючи слизову оболонку. Також важливо ретельно мити ягоди, щоб уникнути кишкової інфекції.

А в якому вигляді полуниця корисніша і скільки можна її їсти в день?

Полуниця більш корисна в сирому вигляді, так влітку її переважно і їдять: хоча існує безліч десертів, джемів і інших страв з термічно обробленої або, навпаки, замороженої полуниці.

Щодо кількості, яку можна з'їдати з користю для здоров'я: добова норма вживання фруктів, в тому числі і ягід – 300-400 грамів. Полуниця, як і інші ягоди або фрукти, принесе користь, якщо дотримуватися міри у вживанні цих продуктів. Як уже сказано, через вживання полуниці в сирому вигляді зростає ризик отримати кишкове отруєння.

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Тому ягоди під час придбання важливо ретельно вибирати, а вдома, перед вживанням, – обробляти. Термічна обробка, з одного боку, руйнує деякі поживні речовини, а деякі, навпаки, – вивільняє; а з іншого боку, сприяє розпаду нітратів.

А як уникнути нітратної полуниці і як правильно вибирати ягоди?

У полуниці, як і інших сезонних фруктах чи ягодах, визначити "на око" кількість нітратів, пестицидів або інших хімічних речовин неможливо. І в разі покупки ягід більшою мірою все залежить від порядності фермерів, які виростили їх. Визначити ж кількість нітратів можна за допомогою приладу нітратоміра або експрес-тестів (спеціальних лакмусових папірців).

Визначити, з нітратами полуниця чи ні, за зовнішнім виглядом не можна
Визначити, з нітратами полуниця чи ні, за зовнішнім виглядом не можна
Фото: unsplash.com

Такі тест-смужки прикладаються до роздавленої ягоди або розрізаної навпіл полуниці. Буквально через пару хвилин можна звірити колір паперу зі зразками забарвлень контрольної шкали (там вказано, який колір відповідає нормам вмісту нітратів і навпаки). Інше питання, чи всі продавці на ринку дозволять перевіряти свою полуницю таким чином.

Найточніше визначити нітрати, пестициди та інші отрутохімікати в овочах і фруктах можна тільки в спеціальній лабораторії.

Вибирати полуницю по запаху або стиглості, сподіваючись, що в таких ягодах немає нітратів або пестицидів, це дуже суб'єктивна оцінка. Сильний і приємний аромат говорить про те, що полуниця дозріла і ягода стигла, а не про те, що хороша. І звичайно, ягоди варто вибирати лише максимально стиглі, без незрілості, не пошкоджені, не забруднені в землі: так їх легше буде промити, обробити і уникнути кишкових інфекцій або отруєння незрілими плодами.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, як зробити полуницю безпечнішою і кому краще утриматися від вживання цих літніх ягід.

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