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Яка дієта корисна і чому: лікарі радять середземноморську і DASH

Сьогодні, 08:15

DASH і середземноморська дієта – кращі в плані здорового харчування. Харчуючись так, знижується ризик розвитку раку, гіпертонії, діабету, втрачаються зайві кілограми

DASH і середземноморська дієта - одни з кращіх в плані здорового харчування
DASH і середземноморська дієта - одни з кращіх в плані здорового харчування
Фото: unsplash.com

Який принцип харчування вибрати, щоб захистити себе від максимуму захворювань і зміцнити здоров'я по повній? Американські вчені прийшли до висновку, що найкращі в цьому плані – DASH-дієта і середземноморський тип харчування . Результати дослідження, яке провели на віруючих-добровольцях, опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Що означає DASH-дієта і в чому принцип середземноморського харчування?

DASH – це абревіатура від "дієтичних підходів до зупинки гіпертонії" (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Такий тип харчування допомагає знизити споживання солі, одночасно збільшивши в раціоні поживні речовини, які борються з гіпертонією. А саме – калій, магній і кальцій. Якщо дотримуватися DASH-дієти, то можна знизити кров'яний тиск, тому такий тип харчування рекомендований для профілактики серцево-судинних захворювань.

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Дієта DASH відрізняється від інших тим, що не примушує різко обмежувати будь-які продукти, але регулює їх кількість. За допомогою такого принципу харчування можна не тільки зміцнити серце і судини, а також схуднути. Тому що людина починає їсти більше здорової їжі, а менше солі і цукру. Середземноморська дієта – це теж не різке обмеження продуктів, а план правильного харчування. В якому повинно бути достатньо овочів і фруктів, риби, морепродуктів, оливкового масла, цільнозернових продуктів.

А чим ще корисно таке харчування і які саме продукти варто додати в раціон?

Фрукти і овочі, незбиране зерно і ненасичені жирні кислоти знижують запальні процеси в організмі, поліпшують стан судин, допомагають схуднути, зміцнюють імунітет, знижують ризики раку і діабету другого типу. Чи включає середземноморська або DASH-дієта піцу з ковбасками і великі порції спагетті? Ні, не дивлячись на те, що суворого списку продуктів в обох типах харчування не існує. Але здорове харчування і так має на увазі мінімум перероблених продуктів, консервантів, трансжирів.

Принцип здорового харчування – більше корисних продуктів в раціоні
Принцип здорового харчування – більше корисних продуктів в раціоні
Фото: freepik.com

Допускається помірне споживання вина, акцент на рослинну їжу, зниження в раціоні червоного м'яса, а вершкова олія замінюється на оливкову. Щоб поліпшити смак страв, замість солі використовують більше спецій і трав.

І, звичайно ж, для більш успішної підтримки здоров'я і нормальної ваги будь-який тип харчування важливо поєднувати з фізичною активністю.

Нагадаємо, що різко обмежувати продукти в раціоні небезпечно для здоров'я. А перш ніж сідати на дієту, або починати интервальное голодування , краще проконсультуватися з лікарем.

Також раніше ми писали про ТОП-10 правил здорового харчування .

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