Щоб малюк народився здоровим: п'ять важливих принципів харчування вагітних

Головне в харчуванні вагітної: їсти не за двох, а для двох. Які продукти корисні, а що слід взагалі прибрати з раціону вагітної – підказує гінеколог

Майбутній мамі важливо їсти на ЗА двох, а ДЛЯ двох Фото: unsplash.com

Майбутня мама, бажаючи здоров'я своєму малюкові і вірячи в поширені міфи про те, що вагітній потрібно їсти побільше і все підряд, шкодить і йому, і собі. Які продукти підходять для харчування вагітної, а якої їжі краще уникати і чому, розповіла репродуктолог, гінеколог-ендокринолог, фахівець УЗД діагностики Тетяна Шеплякова.

Тетяна Шеплякова Фото: прес-служба

Але вагітність – не хвороба, навіщо майбутній мамі стежити за харчуванням?

Звісно, вагітність – це не хвороба, а один із фізіологічних станів жінки. Але все-таки є певні принципи харчування, яких слід дотримуватися майбутній мамі. Наприклад, більшості зрозуміло, чому вагітній жінці не слід вживати алкоголь, курити. Але іноді майбутню маму вмовляють випити для апетиту стакан пива або сухого вина, так от: безпечної частки алкоголю при вагітності не існує. Куріння і наркотики – взагалі неприпустимі.

Але для здоров'я вагітної і майбутнього малюка важливо не тільки те, які продукти вона їсть, а сам режим прийняття їжі і рідини. Деякі продукти, наприклад, багаті швидкими вуглеводами кондитерка, фастфуд тощо, шкідливі для будь-якої людини, а для вагітної подвійно. Оскільки майбутній мамі важливо не тільки стежити за вагою (не набирати зайвого, але і недопускати схуднення), а також уникати продуктів, які можуть викликати харчове отруєння, спровокувати ті чи інші процеси в організмі (печію, закреп тощо).

Ок, які ж основні принципи харчування вагітних?

1. Харчуватися достатьно. Але пам'ятайте, що час вагітності потрібно їсти не ЗА двох, а ДЛЯ. Важливо вибирати тільки якісні продукти, не перевищувати калорії в 1-му і 2-му триместрі вагітності. А в 3-му триместрі навпаки – допустимо додати 300 ккал до добового раціону майбутньої мами. І важливо: як переїдання, так дієта і голодування для вагітних – під забороною. ⠀

2. Харчуватися різноманітно. Тобто, необхідно отримувати якісні рослинні і тваринні білки: м'ясо птиці, кролика, рибу; жири – авокадо, оливкова олія, жирні сорти риби; вуглеводи – це цільнозернові каші. ⠀

3. Не забувати про додаткові вітаміни і мікроелементи. Рекомендовано приймати додатково: фолієву кислоту, йод, вітамін Д, залізо (не завжди, але часто буває дефіцит). Прийом додаткових добавок потрібен, щоб уникнути дефіциту того чи іншого важливого для повноцінного розвитку дитини, елемента. Коригувати прийом добавок майбутній мамі повинен лікар, який веде вагітність.

У 3-му триместрі вагітної допустимо додавати калорії Фото: скріншот із YouTube/Пик-а-трик

4. Харчуватися безпечно. Під час вагітності необхідно виключити:

непастеризоване молоко і продукти, з нього приготовані;

копченості, ковбаси, сосиски;

сирі або недостатньо термічно оброблені морепродукти, м'ясо, яйця (тартар, карпаччо, суші), паштети з м'ясом;

заморожені морепродукти. ⠀

5. Не забувати про питний режим. Майбутній мамі потрібно пити достатньо води – 8-10 склянок на день.

Газовані, солодкі напої краще виключити.

Також нагадаємо, що раніше ми писали про те, як полегшити вагітність.

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