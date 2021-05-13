Чому так складно почати худнути і які продукти в цьому допоможуть

Почати худнути нам заважає внутрішній режим самозбереження. Щоб нарешті процес пішов, більше ходіть пішки і частіше їжте сирі і запечені овочі

Швидше за все можна схуднути на свіжих та запечених овочах Фото: unsplash.com

Нереалізовані мрії про те, щоб привести себе в форму до літа не дають спокою? Не звинувачуйте себе, так вже влаштована наша підсвідомість, важливо це усвідомити, пошукати мотивацію і почати свій шлях до фігури мрії з простих кроків. Чому нам важко змусити себе схуднути до літа , яких продуктів має бути більше в раціоні, щоб зайва вага почала йти геть – розповіла психолог, дієтолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен.

Ксенія Рен Фото: пресслужба

Чому нам так складно психологічно прийняти рішення почати худнути?

Як тільки в нашій голові виникають думки, що давно пора приводити себе у форму, включається наш внутрішній режим самозбереження: і так все добре, жили ж і до цього нормально, навіщо щось міняти. Будь-які зміни, а боротьба із зайвими кіло – це зміни в нашій звичного життя, та ще й які, ми сприймаємо неохоче. І так ми тягнемо, поки ситуація не стане критичною і реально почне заважати нам жити.

Існує гіпотеза, що це режим самозбереження включає наш рептильний мозок. Тобто та сама древня частина мозку, яка сформувалася в процесі еволюції людини і відповідає за виживання. Але не всі вчені згодні з такою теорією. Так чи інакше, якщо накопичений жирок на животі не радує або взагалі зайві кілограми заважають, пора від них позбавлятися.

Але з чого краще почати, коли не тільки бажання, а й часу особливо немає?

Найпростіше, що ви можете зробити – це почати більше рухатися і збалансувати своє харчування. Мова не йде про спортзалі або спеціальній дієті, тим більше що всім цим потрібно займатися тільки під контролем фахівців. Просто зайвий раз підніміться по сходах замість того, щоб поїхати на ліфті, пройдіться пішки з роботи зупинку, а у вихідні замість перегляду серіалу підіть на прогулянку.

І звичайно ж додавайте в своє меню більше корисних продуктів замість фастфуду, солодощів і консервантів.

А які продукти найкраще підходять для схуднення?

Щоб було одночасно корисно, смачно, і дієтно – їжте овочі всіх форм і видів. Не тільки сирі, а в печеному, тушкованому вигляді або на пару (такі овочі рекомендується їсти якомога частіше). Чому? Тому що саме у печених або парових овочів нижча енергетична цінність і невеликий відсоток вуглеводів, висока засвоюваність, до того ж вони не перевантажують печінку. Схуднення на таких овочах відбувається швидше за все.

Багаті клітковиною овочі – кращі продукти для схуднення Фото: Unsplash

І звичайно ж пам'ятаєте про свіжі овочі, тобто стежте, щоб у вашому меню обов'язково була клітковина. Волокна клітковини в процесі їх переробки корисною мікрофлорою кишечника допомагають підтримати стабільну роботу всієї травної системи.

Клітковина знизить відчуття голоду, відповідно – ви станете менше переїдати і зможете контролювати вагу. До того ж розчинна клітковина регулює рівень цукру і холестерину в крові, а її нерозчинні волокна допомагають очистити організм і виводять токсини.

Нагадаємо, що про користь овочів на пару ми писали і раніше.

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