Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чому так складно почати худнути і які продукти в цьому допоможуть

Сьогодні, 16:30

Почати худнути нам заважає внутрішній режим самозбереження. Щоб нарешті процес пішов, більше ходіть пішки і частіше їжте сирі і запечені овочі

Швидше за все можна схуднути на свіжих та запечених овочах
Швидше за все можна схуднути на свіжих та запечених овочах
Фото: unsplash.com

Нереалізовані мрії про те, щоб привести себе в форму до літа не дають спокою? Не звинувачуйте себе, так вже влаштована наша підсвідомість, важливо це усвідомити, пошукати мотивацію і почати свій шлях до фігури мрії з простих кроків. Чому нам важко змусити себе схуднути до літа , яких продуктів має бути більше в раціоні, щоб зайва вага почала йти геть – розповіла психолог, дієтолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен.

Ксенія Рен
Ксенія Рен
Фото: пресслужба

Чому нам так складно психологічно прийняти рішення почати худнути?

Як тільки в нашій голові виникають думки, що давно пора приводити себе у форму, включається наш внутрішній режим самозбереження: і так все добре, жили ж і до цього нормально, навіщо щось міняти. Будь-які зміни, а боротьба із зайвими кіло – це зміни в нашій звичного життя, та ще й які, ми сприймаємо неохоче. І так ми тягнемо, поки ситуація не стане критичною і реально почне заважати нам жити.

Читайте також:
Психологія стрункості: як налаштувати свій розум на схуднення

Існує гіпотеза, що це режим самозбереження включає наш рептильний мозок. Тобто та сама древня частина мозку, яка сформувалася в процесі еволюції людини і відповідає за виживання. Але не всі вчені згодні з такою теорією. Так чи інакше, якщо накопичений жирок на животі не радує або взагалі зайві кілограми заважають, пора від них позбавлятися.

Але з чого краще почати, коли не тільки бажання, а й часу особливо немає?

Найпростіше, що ви можете зробити – це почати більше рухатися і збалансувати своє харчування. Мова не йде про спортзалі або спеціальній дієті, тим більше що всім цим потрібно займатися тільки під контролем фахівців. Просто зайвий раз підніміться по сходах замість того, щоб поїхати на ліфті, пройдіться пішки з роботи зупинку, а у вихідні замість перегляду серіалу підіть на прогулянку.

І звичайно ж додавайте в своє меню більше корисних продуктів замість фастфуду, солодощів і консервантів.

А які продукти найкраще підходять для схуднення?

Щоб було одночасно корисно, смачно, і дієтно – їжте овочі всіх форм і видів. Не тільки сирі, а в печеному, тушкованому вигляді або на пару (такі овочі рекомендується їсти якомога частіше). Чому? Тому що саме у печених або парових овочів нижча енергетична цінність і невеликий відсоток вуглеводів, висока засвоюваність, до того ж вони не перевантажують печінку. Схуднення на таких овочах відбувається швидше за все.

Багаті клітковиною овочі – кращі продукти для схуднення
Багаті клітковиною овочі – кращі продукти для схуднення
Фото: Unsplash

І звичайно ж пам'ятаєте про свіжі овочі, тобто стежте, щоб у вашому меню обов'язково була клітковина. Волокна клітковини в процесі їх переробки корисною мікрофлорою кишечника допомагають підтримати стабільну роботу всієї травної системи.

Клітковина знизить відчуття голоду, відповідно – ви станете менше переїдати і зможете контролювати вагу. До того ж розчинна клітковина регулює рівень цукру і холестерину в крові, а її нерозчинні волокна допомагають очистити організм і виводять токсини.

Нагадаємо, що про користь овочів на пару ми писали і раніше.

А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі і рідним, в цьому вам допоможуть подарунки: ловите ідеї цікавих презентів на найпопулярніші свята травня в нашому календарі подарунків .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Спортзал, інтервальне голодування, смузі - як зірки худнуть до літа Як худнути швидше? Спробуйте калорійний сніданок Шкідливі міфи про фітнес: як потрібно харчуватися та тренуватися, щоб не кинути 10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди Як не набрати вагу на сидячій роботі - лайфхак від фітнес-тренера
овочі схуднення зайва вага як схуднути
Реклама

Новини партнерів

СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети

Популярні статті

Вчора, 19:21Зірково

Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

Вчора, 17:03Зірково

Макаревич про побачене в Україні: Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії (відео)

Вчора, 16:52Зірково

Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

Вчора, 15:07Зірково

Ексдружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб: Я ніколи не сиділа вдома

Вчора, 12:39Зірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчора, 11:55Зірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

Вчора, 09:18Модно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

Вчора, 09:00Партнерський матеріал

Катерина Кононенко: "Своїм прикладом надихаю на перемогу!"

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

11 травняEvents

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

11 травняЗірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

11 травняЗірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

11 травняЗірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

11 травняЗірково

Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

10 травняФаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
"Оскар" 2021 показав найелегантніше і найкумедніше вбраних зірок
"Оскар" 2021 показав найелегантніше і найкумедніше вбраних зірок
Анджеліна Джолі зізналася в самотності
Анджеліна Джолі зізналася в самотності
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти