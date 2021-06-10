Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-7 продуктов, которые никогда не купит диетолог: чем их заменить

Сегодня, 18:00

Не только колбаса или майонез, даже подсолнечное масло вредно для здоровья! Каких продуктов не должно быть на вашей кухне и почему – рассказала диетолог

Майонез, подсолнечное масло, сладкий йогурт, колбаса - в топе вредных продуктов
Майонез, подсолнечное масло, сладкий йогурт, колбаса - в топе вредных продуктов
Фото: Сегодня

Все мы наслышаны, что транжиры и консерванты опасны, но продолжаем покупать продукты, в которых их полным-полно. Какие продукты наиболее вредны для нашего организма, чем они могут навредить здоровью и есть ли более здоровая альтернатива – рассказала психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн
Ксения Рэн
Фото: пресс-служба

Вредный продукт №1 – майонез, даже если он "фитнес"

Первым в списке продуктов, которых нет в рационе диетолога – это майонез. Потому что любой майонез с магазинной полки, даже если на нем написано "фитнес" или "нежирный" содержит траснжиры. Также не только майонез, а различные соусы, сроки хранения которых от месяца до полугода и больше, содержат массу консервантов, и пользы для здоровья никакой не представляют.

Читайте также:
Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

Говоря простыми словами, это жиры, химическая формула которых была изменена в процессе нагревания, гидрогенизации и других процессов, используемых при изготовлении подобной продукции. Опасность трансжиров в том, что они очень плохо усваиваются организмом, наши пищевые ферменты с ними не справляются.

При постоянном употреблении в пищу продуктов, содержащих трансжиры, образуются шлаки, нарушается обмен веществ, развивается атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Альтернатива: если без майонеза вам никак не прожить или срочно нужно сделать оливье для гостей, то лучше готовить майонез самостоятельно. Или найти майонез без консервантов: изучайте упаковку, смотрите состав, срок хранения такого продукта – 3-4 дня. Домашний майонез, приготовленный самостоятельно, также не стоит хранить дольше.

Вредности № 2 – сгущенка и фабричные сладости

Самое опасное в этих продуктах – это диоксид титана и пальмовое масло, а также сахар. Диоксид титана хоть и считается пищевой добавкой, но все больше стран отказываются от него. Поскольку это вещество производит отбеливающий эффект и усиливает окислительные процессы в организме. А пальмовое масло, которое еще часто используют в мороженом, повышает вредный холестерин и приводит к развитию атеросклероза.

Вред пальмового масла связывают не только с ожирением, болезнями сердца, а также другими хроническими заболеваниями.

Альтернатива: фрукты, сухофрукты, орехи, черный шоколад (но помните. Что все хорошо в меру).

"Враг" № 3 – белый хлеб или батон

Белый хлеб из пшеничной муки обладает высоким гликемическим индексом. Этот показатель определяет влияние углеводов в продуктах на изменение уровня глюкозы в крови. Если вы постоянно едите быстрые углеводы (то есть белый хлеб), которые очень быстро трансформируются в глюкозу, то буквально моментально насыщаетесь.

Белый хлеб или батон лучше заменить черным или цельнозерновым
Белый хлеб или батон лучше заменить черным или цельнозерновым
Фото: freepik.com

Однако так же скоро чувство голода появляется вновь. Поэтому тем, кто хочет похудеть и удержать вес, про белый хлеб лучше забыть. Также постоянное употребление белого хлеба может вызвать набор лишнего веса, ведет к развитию атеросклероза.

Альтернатива: цельнозерновой хлеб из непросеянной муки, темный хлеб из ржаной муки.

Неожиданный для многих вредный продукт № 4 – подсолнечное масло

Подсолнечное масло, особенно если вы ежедневно на нем готовите, вредно: причем любое, холодного отжима, дезодорированное – неважно. В процессе очистки подсолнечного масла меняется его структура: это приводит к образованию в нем большого количества трансжиров.

Читайте также:
Подсолнечное масло: польза и правила выбора

Также опасность подсолнечного масла в том, что при его жарке образуются альдегиды. Эти органические соединения приводят к воспалительным процессам в сердце, сосудах, желудке, кишечнике и вообще считаются канцерогенами. То есть способствуют развитию рака.

Вредность № 5 – сладкие йогурты с добавками

Распространенная ошибка, использовать фабричные йогурты с фруктами для завтраков, тем более – для похудения. Они как раз приведут к лишнему весу, поскольку содержат много сахара и консервантов. Задача йогурта – наполнить организм полезными бактериями. Но в процессе высокотемпературной обработки таких йогуртов, полезных бактерий там не остается. Кроме того, сладкий заводской йогурт, если есть его ежедневно натощак, вызовет спазиы и раздражение стенок желудка, кишечника.

Альтернатива: готовить йогурты самостоятельно или смотреть состав: приобретать без сахара и добавок. Хотите полезный йогурт с фруктами – добавьте в несладкий йогурт свежие фрукты или орешки.

№ 7 – колбаса, сосиски, полуфабрикаты

На счет сосисок и полуфабрикатов тоже нет смысла повторяться – такая продукция содержит массу консервантов, производится из далеко не из лучшего мяса, а то и вовсе из субпродуктов и порошковых добавок. Все это вредно для сосудов, сердца, желудка, кишечника и не только.

Колбасу или сосиски лучше заменить запеченным в фольге мясом
Колбасу или сосиски лучше заменить запеченным в фольге мясом
Фото: unsplash.com

Альтернатива – запекать в фольге (в ней менее вредно чем в рукаве) мясо – индейку, нежирную телятину, курицу будет полезнее всего. Охлажденное мясо можно нарезать тоненькой скибочкой, добавить листик салата и положить на ломтик черного хлеба – вот вам полезный бутерброд.

№ 8 – любые консервы в железных банках

Увы, но такие продукты до сих пор покупают. Поимо того, что любой консервированный продукт вреден из-за добавления множества эмульгаторов, "завкуснителей" и прочих химических веществ, само окисление продуктов при контакте с металлическими стенками банки и употребление их чревато язвенной болезнью.

Альтернатива: домашние консервированные овощи, но только в стекле и огурчики/помидорчики, в которые не добавлялись сахар, аспирин и т.д.

Напомним, что ранее мы писали, какие продукты помогут похудеть.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как избежать кишечной инфекции: 5 шагов безопасного питания 5 важных принципов питания беременных Как правильно употреблять витамин D и чем грозит его передозировка Сколько клубники полезно съедать и как понять, что ягоды без нитратов? Самая полезная диета: почему врачи советуют средиземноморскую и DASH
питание колбаса майонез здоровая еда диетолог
Реклама

Новости партнеров

Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 15:26Вкусно

Легкий суп с клецками и овощами, который оценит вся семья

Сегодня, 14:00Здорово

Массаж лица, который сделает моложе: пошаговая инструкция

Сегодня, 13:59Психо

ТОП-7 способов, как перестать волноваться прямо сейчас

Сегодня, 12:06Звездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Сегодня, 11:43Travel

Розовое озеро в Украине: где находится и каковы его лечебные свойства

Сегодня, 08:51Фаново

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Сегодня, 07:10Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Сегодня, 05:20Фаново

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 20:38Психо

Мощные ритуалы для новолуния 10 июня

Вчера, 18:24Вкусно

Десерты с кислинкой – 5 аппетитных рецептов с черникой

Вчера, 16:02Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

8 июняВкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

8 июняЗвездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

8 июняМодно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

8 июняФаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

8 июняВкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Новости партнеров

Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять