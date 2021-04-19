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П'ять фактів, які надихнуть вас перейти на здорове харчування

Сьогодні, 11:04

Ожиріння, хвороби серця, часті застуди прямо залежать від раціону. Забути про хронічні захворювання допоможе здорове харчування – вчені знову довели це

Щоб не "зібрати букет" з хронічних хвороб, важливо дотримуватися здорового харчування і їсти правильні продукти – здавалося б, все і так про це знають. Якщо ви ніяк не можете себе мотивувати перейти на здорову їжу , то ось вам 5 вагомих фактів, які доводять необхідність зробити це. Медики в черговий раз довели, що бути здоровим допоможе збалансований раціон – результати дослідження опубліковані в журналі Nutritents .

1. Здорове харчування продовжить життя і захистить від серйозних хвороб

Саме через незбалансований раціон найчастіше виникають ожиріння, цукровий діабет другого типу, хронічна хвороба нирок, часті респіраторні захворювання, хвороби серця і судин, рак. Хочете залишатися здоровим – міняйте свої харчові звички.

2. Здоровий кишківник – запорука міцного імунітету

Медики в черговий раз довели, що порушення мікрофлори кишечника знижує захисні сили організму. Тому важливо, щоб кишечник добре працював, не виникали запори, що провокують запальні процеси.

Клітковини, важливої для роботи кишківника, багато в овочах і фруктах
Клітковини, важливої для роботи кишківника, багато в овочах і фруктах
Фото: unsplash.com

Для доброї роботи кишечника важлива клітковина. Її багато в овочах і фруктах, ягодах, злакових, бобових. Також ці продукти, а ще оливкова олія багаті вітамінами Е і С, які знижують запальні процеси в кишечнику і допоможуть запобігти розвиненню хронічних захворювань.

3. Краща дієта для підтримки здоров'я – середземноморська

Тобто медики рекомендують їсти побільше фруктів, оливкової олії першого віджиму, овочів, риби, злакових, бобових. Помірно їсти молочні продукти, яйця, червоне вино.

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А тваринних жирів і червоного м'яса, на думку вчених, в раціоні слід уникати або звести до мінімуму.

4. Макарони – корисні, якщо вони якісні і з твердих сортів пшениці

Цей продукт є одним з основних в середземноморській дієті. Крім того, вчені відзначають що у таких макаронів не тільки низький глікемічний індекс, вони ще багаті антиоксидантами. А значить, захищають організм, особливо нирки, від окисного стресу.

5. Зелений чай, фрукти і гранат – кращі продукти для боротьби з мікробами, окислювальним стресом і запаленням

А ще ці продукти довели свої протипухлинні якості і ефективність в боротьбі із зайвою вагою. Хочете уникнути діабету, ожиріння, онкологічних і частих інфекційних хвороб? Саме час перейти з цукерок і коли на фрукти, гранати і зелений чай.

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