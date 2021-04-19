П'ять фактів, які надихнуть вас перейти на здорове харчування
Ожиріння, хвороби серця, часті застуди прямо залежать від раціону. Забути про хронічні захворювання допоможе здорове харчування – вчені знову довели це
Щоб не "зібрати букет" з хронічних хвороб, важливо дотримуватися здорового харчування і їсти правильні продукти – здавалося б, все і так про це знають. Якщо ви ніяк не можете себе мотивувати перейти на здорову їжу , то ось вам 5 вагомих фактів, які доводять необхідність зробити це. Медики в черговий раз довели, що бути здоровим допоможе збалансований раціон – результати дослідження опубліковані в журналі Nutritents .
Саме через незбалансований раціон найчастіше виникають ожиріння, цукровий діабет другого типу, хронічна хвороба нирок, часті респіраторні захворювання, хвороби серця і судин, рак. Хочете залишатися здоровим – міняйте свої харчові звички.
Медики в черговий раз довели, що порушення мікрофлори кишечника знижує захисні сили організму. Тому важливо, щоб кишечник добре працював, не виникали запори, що провокують запальні процеси.
Для доброї роботи кишечника важлива клітковина. Її багато в овочах і фруктах, ягодах, злакових, бобових. Також ці продукти, а ще оливкова олія багаті вітамінами Е і С, які знижують запальні процеси в кишечнику і допоможуть запобігти розвиненню хронічних захворювань.
Тобто медики рекомендують їсти побільше фруктів, оливкової олії першого віджиму, овочів, риби, злакових, бобових. Помірно їсти молочні продукти, яйця, червоне вино.
А тваринних жирів і червоного м'яса, на думку вчених, в раціоні слід уникати або звести до мінімуму.
Цей продукт є одним з основних в середземноморській дієті. Крім того, вчені відзначають що у таких макаронів не тільки низький глікемічний індекс, вони ще багаті антиоксидантами. А значить, захищають організм, особливо нирки, від окисного стресу.
5. Зелений чай, фрукти і гранат – кращі продукти для боротьби з мікробами, окислювальним стресом і запаленням
А ще ці продукти довели свої протипухлинні якості і ефективність в боротьбі із зайвою вагою. Хочете уникнути діабету, ожиріння, онкологічних і частих інфекційних хвороб? Саме час перейти з цукерок і коли на фрукти, гранати і зелений чай.
А ми нагадуємо, що створити гарний настрій для себе і рідних можна, порадувавши приємними сюрпризами: дивіться ідеї цікавих презентів в нашому календарі подарунків на головні свята квітня.
Також ми писали про те, як правильно харчуватися. щоб прожити довше .
А ще, ви в курсі, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують друг одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше