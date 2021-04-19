Пять фактов, которые вдохновят вас перейти на здоровое питание
Ожирение, болезни сердца, частые простуды напрямую зависят от рациона. Забыть о хронических заболеваниях поможет здоровое питания – ученые снова доказали это
Чтобы не "собрать букет" из хронических болезней, важно придерживаться здорового питания и есть правильные продукты – казалось бы, все и так об этом знают. Если вы никак не можете себя мотивировать перейти на здоровую пищу, то вот вам 5 весомых фактов, доказывающих необходимость сделать это. Медики в очередной раз доказали, что быть здоровым поможет сбалансированный рацион – результаты исследования опубликованы в журнале Nutritents.
Именно из-за несбалансированного рациона чаще всего возникают ожирение, сахарный диабет второго типа, хроническая болезнь почек, частые респираторные заболевания, болезни сердца и сосудов, рак. Хотите оставаться здоровым – меняйте свои пищевые привычки.
Медики в очередной раз доказали, что нарушения микрофлоры кишечника снижает защитные силы организма. Поэтому важно, чтобы кишечник хорошо работал, не возникали запоры, провоцирующие воспалительные процессы.
Для хорошей работы кишечника важна клетчатка. Ее много в овощах и фруктах, ягодах, злаковых, бобовых. Также эти продукты, а еще оливковое масло богаты витаминам Е и С, которые снижают воспалительные процессы в кишечнике и помогут предотвратить развитее хронических заболеваний.
То есть медики рекомендуют есть побольше фруктов, оливкового масла первого отжима, овощей, рыбы, злаковых, бобовых. Умеренно кушать молочные продукты, яйца, красное вино.
А животных жиров и красного мяса, по мнению ученых, в рационе следует избегать или свести к минимуму.
Этот продукт является одним из основных в средиземноморской диете. Кроме того, ученые отмечают что у таких макарон не только низкий гликемический индекс, они еще богаты антиоксидантами. А значит, защищают организм, особенно почки, от окислительного стресса.
5. Зеленый чай, фрукты и гранат – лучшие продукты для борьбы с микробами, окислительным стрессом и воспалением
А еще эти продукты доказали свои противоопухолевые качества и эффективность в борьбе с лишним весом. Хотите избежать диабета, ожирения, онкологических и частых инфекционных болезней? Самое время перейти с конфет и колы на фрукты, гранаты и зеленый чай.
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