Ця диво-спеція допомагає схуднути і одночасно зміцнює імунітет – вчені

Допомогти перемогти зайву вагу і навіть ожиріння, одночасно зміцнивши імунітет, допоможе куркумін. Ефективніше використовувати добавку на його основі, а не саму спецію

Якщо ви перепробували купу дієт, а зайва вага все одно повертається, то спробуйте куркуму. Ця жовта спеція спалює жир в комплексі з вегетаріанської дієтою, паралельно зміцнюючи імунітет і знижуючи запальні процеси, виявили вчені. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Nutrients .

Куркумін добре відомий нам, як харчовий барвник: ця речовина входить до складу кореня куркуми і саме завдяки йому їжа набуває жовтого кольору. Що ж з'ясували вчені? А то, що куркумін допомагає швидше знизити вагу у дорослих із зайвою вагою і навіть ожиріння, якщо його використовувати в якості харчової добавки разом з дієтою для схуднення.

Куркума – потужний засіб для схуднення Фото: unsplash.com

Найбільш ефективними в цьому плані виявилася вегетаріанська дієта плюс добавки на основі куркуми. Також медики помітили, що у тих добровольців, хто вживав куркумін, знизилися запальні процеси.

Куркума здавна відома, як природний антибіотик. Він зміцнює імунну систему, ефективно борючись з вірусами і роблячи мембрани клітин менш сприйнятливими до атаки інфекції. Плюс куркуми в тому, що ця спеція активізує роботу кишківника, покращує травні процеси. А ще куркумін гальмує ріст жирових клітин і сприяє їх апоптозу, тобто знищенню.

Цією властивістю куркуми пояснюється її еффетівность при схудненні. При цьому куркума не така гостра, як інші спеції. З "живих" спецій куркумін засвоюється не так добре, як добавки на його основі. Тому більш ефективними при боротьбі з схудненням стали харчові добавки з куркуміном – саме добавками вчені постачали добровольців, які інтенсивно худнули. Добавки на основі куркуми також популярні серед спортсменів – знову ж таки через жироспалюючі властивості куркуми.

Звичайно ж, не потрібно їсти куркуму ложками, її можна додавати, як приправу в різні страви. Якщо ж ви вирішили попити харчові добавки з куркуміном або сісти на дієту, то в будь-якому випадку проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем.

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