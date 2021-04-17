Дієтолог назвала ТОП-3 найбільш корисних фруктів світу

Дієтолог розповіла, чим корисно яблуко і чому його не можна їсти у другій половині дня

Про те, що фрукти корисні, нам відомо з дитинства, але ми ніколи не цікавилися їх лікувальними властивостями, а вони є! Дієтолог Лариса Бойченко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, який фрукт виводить солі з організму, а який – запобігає розвитку цукрового діабету.

Підбірка суперфруктов для організму – дивіться відео:

Фрукти відомі кожному як джерело сили і здоров'я. "Ранок з Україною" з'ясував, які з них містять найбільшу кількість корисних елементів.

1. Яблуко

Яблуко – унікальний продукт, який на 80 відсотків складається з води, однак ті 20 відсотків, які залишаються, містять неймовірну концентрацію корисних речовин.

Яблуко – унікальний продукт, який на 80 відсотків складається з води Фото: Pexels

"На відміну від всіх інших плодів яблуко містить пектин – це найкращий продукт для того, щоб виводити токсини з організму. Якщо вживати щодня хоча б два яблука, важлива умова – в першій половині дня, отримаєте детокс організму", – розповіла дієтолог Лариса Бойченко.

У другій половині дня яблуко, навпаки, стає шкідливим – дратує мікрофлору.

Тому саме вранці можна взяти все можливе від цього унікального фрукта. Єдиний мінус цього фрукта – червоні плоди можуть викликати алергію.

2. Ківі

Також корисним експерти назвали ківі. Цей зелений екзотичний фрукт здатний виводити солі з організму. А ще ківі корисний для вагітних і людей, які страждають на цукровий діабет, адже в ньому міститься мінімальна кількість цукру. Саме тому він став звичним для кожної другої сім'ї в Україні, а його антитоксичні властивості лікарі підтверджують одноголосно.

Ківі виводить солі з організму Фото: Pixabay

"Ківі – потужний агент в питанні виведення токсинів з організму. М'якоть фрукта містить велику кількість органічних кислот. Однак вживати його натщесерце не варто, адже кислоти почнуть перетравлювати стінки шлунка, кишечника, слизової рота і це викликає запалення", – пояснила експерт.

3. Груша

А завершує ТОП-3 найбільш корисних фруктів груша. Користь груш довели вчені з США, вони впевнені, що регулярне вживання фрукта знижує ймовірність розвитку цукрового діабету II типу і підвищує ефективність імунного захисту організму.

Груша в вині з шоколадом Фото: Depositphotos

"Груша містить велику кількість фруктози, зате в ній немає сахарози! Є велика кількість вітамінів. Груша м'яко тонізує і покращує венозний відтік", – розповіла дієтолог.

Тим часом ми з'ясували, що є на сніданок перед тренуванням, щоб швидше схуднути.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися