Магнітні бурі у травні 2021 року: наприкінці весни штормитиме

Найпотужніша магнітна очікується в середині травня-2021. Весь місяць буде неспокійним.

Ще не встигли відвирувати магнітні бурі квітня-2021, як гряде травень зі своїми проблемними днями. Отже, наприкінці весни Сонце не дасть спокою, продовжуючи періодично атакувати Землю. Серйозних магнітних бур в травні очікується цілих три, причому, дуже сильних.

В які дні в травні 2021 року будуть небезпечні магнітні бурі і сплески сонячної активності? Яка геомагнітна обстановка очікується на травневі свята, Великдень, 9 травня, Радоницю, День сім'ї та інші дати? Читайте прогноз геомагнітних коливань на травень-2021 в нашій статті.

Знаючи прогноз активності Сонця, багато метеозалежних людей зможуть хоч трохи захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце не постійне, і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бур на травень 2021 року

Незначні магнітні коливання в травні можливі 1, 2, 3, 4, 11, 12, 17, 21, 30, 31 числа.

Потужні магнітні бурі в травні очікуються в період з 13-го по 16-е числа, потім 20 і 29 числа.

При цьому Сонце максимально проявить себе 13 і 14 травня, коли магнітні бурі за своєю силою досягнуть рівня G2.

Дивіться відео, як пережити магнітні бурі:

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

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