Місячний календар на травень 2021 року: найсприятливіші і небезпечні дні

Щоб бажання збулося, його краще за все загадувати на молодика

Місяць безпосередньо і доволі серйозно впливає на наш настрій, емоції і поведінку. На одних людей вплив різних фаз Місяця може бути відчутним, інші можуть навіть не помітити зміну місячних фаз, та й взагалі астрономічні явища, що відбуваються. Але в будь-якому випадку цього не можна недооцінювати. У які дні травня можна проявляти активність, а які вважаються несприятливими для будь-яких дій, дізнайтеся в нашій статті.

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Фази молодика і повні, дні першої і останньої чверті Місяця, а також сонячні і місячні затемнення вважаються часом посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. Астрологи рекомендують той час, коли Місяць перебуває в різних фазах, використовувати для абсолютно різних цілей. Згідно з місячним календарем, травень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Молодик і повня в травні-2021

Молодик у травні 2021 року відбудеться 11-го числа рівно о 22 годині за київським часом. Воно пройде під знаком Тельця, який має на людей заспокійливу дію. З'являється відчуття умиротворення, надійності і впевненості в своїх силах. Конфлікти відходять на другий план, поступаючись місцем стабільності дій і стосунків.

У перші дні нового місяця ще рано діяти, зате сприятливо загадувати бажання і будувати плани на майбутнє, а ще мріяти. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Місячний календар на травень Фото: Unsplash

Фаза повні розпочнеться 26 травня, о 14 годині 14 хвилин. Вона пройде під знаком Стрільця, який закликає до порядку та стабільності. У такий період люди стають законослухняними, більше потребують порад і прислухаються до рекомендацій ззовні.

У період повні і кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення, а під впливом Стрільця легко йдуть на поводу у сторонніх, ігноруючи власний здоровий глузд.

Сприятливі і несприятливі місячні дні в травні-2021

У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 3, 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 26, 27, 28, 29 травня.

Відповідними днями в травні-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 1, 2, 13, 15, 20, 24, 31 числа місяця. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. В цей період часу можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.

Однак у травні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 4, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 30 травня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

Раніше ми публікували календар затемнень-2021: точні дати і вплив на людей.

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