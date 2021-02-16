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Календар затемнень-2021: точні дати і вплив на людей

Сьогодні, 17:34

Дізнайтеся, коли відбудуться місячні і сонячні затемнення в 2021 році і як вони позначаться на нашому житті

Що тільки не впливає на наше життя. У величезному списку різних факторів не останнє місце посідає розташування небесних тіл і різні астрономічні явища, в тому числі сонячні і місячні затемнення. Щорічно може бути від 4 до 7 затемнень.

Затемнення – це астрономічне явище, при якому одне небесне тіло затуляє світло від іншого небесного тіла.

Календар затемнень
Календар затемнень
Фото: Unsplash

Чим більше затемнень відбувається, тим складнішим буде рік – так говорять і народні прикмети, і фахівці в області астрології. Якщо судити по минулому, 2020 року, то така прикмета повністю себе виправдала. Рік, як ми пам'ятаємо, був важким, а всього за цей період спостерігалося 6 затемнень – 4 місячних і 2 сонячних. До того ж він був ще й високосним.

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Скільки затемнень у 2021 році

Прийдешній 2021 рік принесе з собою мінімальну кількість затемнень – всього 4, по два на Місяць і Сонце. Так що у нас з'являється надія, що рік пройде набагато легше і позитивніше, ніж попередній.

Коли пройдуть сонячні і місячні затемнення в 2021 році, а також, який вплив вони матимуть на наше життя, згідно з астрологічними прогнозами, читайте в нашій статті.

Місячне затемнення 26 травня 2021 року

Перше затемнення 2021 року – місячне, відбудеться 26 травня, о 14:18 за київським часом у знаку зодіаку Стрілець. Цикл Саросу 121 (56 затемнення з 84). Триватиме 14 хвилин 30 секунд.

Це затемнення буде видно в Південно-Східній Азії, Австралії і частково в Північній і Південній Америці.

Місячне затемнення під впливом Стрільця принесе мудрість і прагнення до отримання знань. Воно здатне змінити світогляд людей і підвищити їхній духовний рівень.

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Травневе місячне затемнення відкриє перший коридор затемнень 2021 року, який триватиме два тижні, до 10 червня, і завершиться сонячним затемненням.

Сонячне затемнення 10 червня 2021 року

Друге затемнення 2021 року буде сонячним, кільцеподібним. Цикл Сарос: 147. Воно відбудеться 10 червня о 13:41 за київським часом в знаку зодіаку Близнята. Триватиме 3 хвилини 51 секунду.

Затемнення пройде над північною Канадою, Гренландією, Росією, частково його буде видно в більшій частині Азії та Європи, в тому числі в Україні, а також у частині Північної Америки.

У цей період на перший план вийдуть питання в сфері комунікацій, освіти, туризму, торгівлі. Сприятливим буде проведення реформ і нововведень, які допоможуть вирішенню багатьох питань.

Місячне затемнення 19 листопада 2021 року

Другий коридор затемнень 2021 року розпочнеться з місячного затемнення 19 листопада, яке відбудеться об 11:02 за київським часом. Цикл Саросу 126 (46 затемнення з 72). Воно пройде під знаком зодіаку Телець.

Затемнення Місяця в листопаді можна спостерігати в Північній і Південній Америці, Австралії та Південно-Східній Азії.

Телець безпосередньо вплине на матеріальну сферу життя: власність, речі, гроші. В цей період бажано розплатитися зі старими боргами і почекати з новими. Також у багатьох знаків зодіаку буде період з'ясування фінансових проблем.

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Сонячне затемнення 4 грудня 2021 року

Останнє затемнення 2021 року, яке також завершить другий коридор затемнень, буде повним сонячним і відбудеться 4 грудня о 9 годині 34 хвилини за київським часом. Сарос: 152. Його тривалість складе 1 хвилину 54 секунди. Це затемнення Сонця відбудеться в зодіакальному знаку Стрілець.

Грудневе сонячне затемнення пройде над територією Антарктиди, півднем Африки, частиною Австралії і в південних частинах акваторій Атлантичного, Індійського і Тихого океанів.

Стрілець відкриє питання релігії, освіти, а також міжнародних відносин. У цей період люди зазвичай стають спокійними, законослухняними, тягнуться до порядку і стабільності.

Дивіться відео: унікальне затемнення

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

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