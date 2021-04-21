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Як вибрати сонцезахисні окуляри, які збережуть зір: повний гайд по моделях та тест на UV-захист

Сьогодні, 19:04

Зморшки на обличчі і під очима, головний біль, навіть втрата зору – ось що биваетт через УФ-променів. А уникнути цього допоможуть правильні сонцезахисні окуляри

Чи захищають ваші сонцезахисні окуляри від ультрафіолету? Якщо ні, тоді це просто декоративний аксесуар, носіння якого тільки сприяє втраті зору. Навіщо взагалі носити окуляри від сонця, чому важливо захищати зір не тільки влітку і як вибрати правильні окуляри – розповіли наші експерти.

Чи справді сонце шкідливе для очей чи це перебільшення?

Саме шкідливий вплив на наші очі надає не саме сонячне світло, а ультрафіолетові промені. До чого призводить вплив УФ-випромінювання на наші очі – розповіла лікар-офтальмолог вищої категорії Марина Пфаффінгер.

Ультрафіолет, якого ми не бачимо і не відчуваємо, може призвести до розвитку серйозних захворювань: викликати помутніння кришталика ока, макулярну дистрофію сітківки, аж до розвитку сліпоти. Якщо пояснити ці медичні терміни більш простими словами – то макули, або жовта пляма, місце найбільшої гостроти зору, через негативний вплив різних чинників перестає виконувати свої функції в повній мірі. На жаль, сюди варто додати і вікові зміни зору, від яких всі ми не застраховані.

УФ-промені псують зір, шкіру і викликають появу зморшок
УФ-промені псують зір, шкіру і викликають появу зморшок
Фото: unsplash.com

В результаті центральний зір погіршується, людина бачить набагато гірше, що, природно, негативно позначається на її повсякденному житті. На жаль, на сьогодні макулярна дистрофія сітківки – явище досить часте. Ще, крім погіршення самого зору, УФ-промені передчасно старять шкіру обличчя. А яскраве сонце стомлює очі, змушує жмуритися, що сприяє появі додаткових зморшок.

А навіщо взагалі носять сонцезахисні окуляри, якщо не їдуть на море?

Ультрафіолет шкодить нам в будь-яку пору року, а не тільки з приходом весни і літа або на морському узбережжі. Чим менше хмар на небі і сонячніше погода – тим сильніше вплив УФ-променів. Довге знаходження на сонці без захисту очей призведе до сльозоточивості, дискомфорту і навіть хворобливих відчуттів, головного болю і погіршення самопочуття в цілому.

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Крім того, в горах, на морському узбережжі або взимку сонячні промені відбиваються від води і снігу, подвійно завдаючи шкоди нашому зору. Тому є окуляри для різних ситуацій – з більш і менш потужним захистом від ультрафіолету, додатковими покриттями і різним кольором лінз. Але найголовніше, щоб УФ-захисне покриття дійсно було, інакше окуляри просто будуть затемнювати, а не захищати очі. А тоді зіниця буде розширюватися ще сильніше, і в очі потрапить ще більше ультрафіолету.

Ок, а як зрозуміти, чи захищають окуляри від ультрафіолету?

Не всі моделі сонцезахисних окулярів мають захисні фільтрами від ультрафіолету. Як вибрати окуляри, які дійсно збережуть нам зір, ми запитали у власника оптики-лабораторії, експерта Олександра Кравченка.

Переконатися, що окуляри мають УФ-захист, можна, прочитавши маркування і використавши спеціальний тест. Захист від ультрафіолетових променів позначається буквами UV, а його ступінь – відповідною цифрою.

Максимально можливий захист очей забезпечать окуляри з маркуванням UV-400. Вони блокують найдовші УФ-промені і зводять їх шкідливий вплив до нуля. Причому ступінь UV захисту на затемнення лінз не впливає: тобто найсвітліші лінзи можуть бути з захистом UV-400. Також під час покупки очок в спеціалізованому магазині консультант проведе вам тест за допомогою спеціального приладу – спектрометра, де наочно продемонструє, що лінзи мають UV-захист. Якщо вам такого не пропонують, то варто задуматися про якість продукції, яку зібралися купувати.

Як протестувати окуляри на UV-захист в домашніх умовах

Повторити такий тест можна і вдома самому: підійде ліхтарик або лазерна указка з УФ-променями, можна взяти брелок, яким перевіряють на справжність купюри. Ще знадобиться предмет, покритий люмінесцентною фарбою. Підійде маркер, стікер, паспорт – все, що зможе світитися під впливом УФ-променів.

Як перевірити якість UV-фільтру сонцезахисних окулярів
Як перевірити якість UV-фільтру сонцезахисних окулярів
Фото: Сьогодні

  1. Візьміть предмет, просвітіть його ліхтариком або лазерною указкою – при впливі променя люмінесцентна фарба на предметі буде світитися.
  2. Візьміть окуляри і через лінзи цих окулярів посвітіть на той же предмет. Якщо UV-фільтр у очок якісний, то свічення не буде.
  3. Якщо ж UV-фільтр неякісний або захисту від ультрафіолету взагалі на лінзах немає, то предмети, які ви просвічує через окуляри, будуть світитися так само, як і під час просвічування без очок.

А які ще параметри очок важливо врахувати, щоб максимально захистити очі?

Крім захисту від ультрафіолету, варто врахувати ступінь світлопропускання лінз, їхній колір та інші характеристики.

Категорія затемнення (світлопропусковість) – це ваші комфорт і видимість: мінімальна ступінь 0-1 – це прозорі, світлі лінзи. Вони підійдуть для похмурої погоди або сутінків.

Категорія затемнення 2 – модель для міста, також зручна для мінливої хмарності. А 3-тя категорія затемнення лінз підходить для сонячної погоди, максимально зручна категорія затемнення для активного відпочинку і спорту.

Найінтенсивніша, 4-та ступінь затемнення підійде для дуже яскравого сонця і відпочинку на морі, воді, гірськолижного курорту або походу в гори.

Типи лінз і їх покриття: фотохром, зеркалка, поляризація

Окуляри-хамелеони (з фотохромними лінзами). Такі лінзи можу змінювати затемнення за частки секунд: під час попадання на сонце темніють і, навпаки, під час попадання в тінь – світлішають; причому відбувається це непомітно для самої людини.

Окуляри-хамелеони: POLAROID PLD (вгорі) – 1799 грн; AUTOENJOY PROFI-PHOTOCHROMIC LF03.3 G жіночі – 2380 грн
Окуляри-хамелеони: POLAROID PLD (вгорі) – 1799 грн; AUTOENJOY PROFI-PHOTOCHROMIC LF03.3 G жіночі – 2380 грн
Фото: Сьогодні

Якщо часто доводиться переміщатися з сонця в тінь, такі окуляри допоможуть очам не напружуватися за різкої зміни освітлення.

Окуляри з фотохромом Ray-Ban Aviator II Evolve (вгорі) – 5740 грн; окуляри-хамелеони HAVVS HV68019 E-X – 500 грн
Окуляри з фотохромом Ray-Ban Aviator II Evolve (вгорі) – 5740 грн; окуляри-хамелеони HAVVS HV68019 E-X – 500 грн
Фото: Сьогодні

Окуляри з поляризацією. Поляризаційні лінзи блокують відбиті від різних поверхонь промені, захищаючи очі від дратівної дії бліків, відблисків.

Окуляри з поляризацією: жіночі INVU P2514A (вгорі) – 1790 грн, чоловічі SunGlasses 98165c2-M – 595 грн
Окуляри з поляризацією: жіночі INVU P2514A (вгорі) – 1790 грн, чоловічі SunGlasses 98165c2-M – 595 грн
Фото: Сьогодні

Поляризацію лінз на око складно визначити, вона теж перевіряється в салоні під час покупки за допомогою спеціального тестера.

Окуляри з поляризацією: жіночі Jimmy Choo (вгорі) – 880 грн; чоловічі Polarized С – 216 грн
Окуляри з поляризацією: жіночі Jimmy Choo (вгорі) – 880 грн; чоловічі Polarized С – 216 грн
Фото: Сьогодні

Дзеркальні, противідблискуючі окуляри. До таких моделей належать поляризаційні окуляри теж (бо блокують горизонтальні промені). Але для захисту від відблисків, які потрапляють в очі під різними кутами, використовують додаткові противідблискуючі покриття.

Окуляри антиблік-дзеркальні: жіночі Shust Clubmaster (вгорі) – 73 грн; чоловічі AUTOENJOY PROFI SM01BGBRW – 1499 грн
Окуляри антиблік-дзеркальні: жіночі Shust Clubmaster (вгорі) – 73 грн; чоловічі AUTOENJOY PROFI SM01BGBRW – 1499 грн
Фото: Сьогодні

Дзеркальні покриття від 1 до 3-х шарів використовують в сонцезахисних повсякденних окулярах і моделях для спорту, водіння. А ще більшу кількість шарів-"дзеркалок" потрібно для альпінізму: в місті чи на пляжі такі окуляри навпаки будуть погіршувати видимість.

Дзеркальні окуляри: Ray-Flector Liv312 унісекс (вгорі) – 267 грн; окуляри стилі стімпанк Toss – 310 грн
Дзеркальні окуляри: Ray-Flector Liv312 унісекс (вгорі) – 267 грн; окуляри стилі стімпанк Toss – 310 грн
Фото: Сьогодні

А чому лінзи в окулярах різного кольору і навіщо це потрібно?

Кольорові фільтри в окулярах відразу ж привертають увагу, і людина часом не знає, якого кольору окуляри їй потрібні. Ми розібралися, що для максимального захисту зору потрібен UV-фільтр і поляризація, так ось – такі фільтри є в лінзах будь-якого кольору.

Кольорові фільтри лінз в окулярах допомагають чіткіше бачити в різну погоду
Кольорові фільтри лінз в окулярах допомагають чіткіше бачити в різну погоду
Фото: unsplash.com

Головне вибрати той відтінок, який підходить для вашої активності та в якому очам буде комфортно.

  • Бурштинові, жовті або помаранчеві лінзи не підійдуть для щоденного носіння в сонячну погоду. Такі світлофільтри годяться для нічного водіння або поліпшення зображення за поганої видимості – в сутінках, в дощ, сніг, туман.
  • коричневі лінзи добре збільшують загальну контрастність і в сонячну погоду, і коли на небі хмари. Більше підходять для відпочинку на природі.
  • Сірі і темно-сірі лінзи – їх вважають універсальними. Залежно від ступеня затемнення можна носити за будь-якої активності сонця, підходять для міста, туризму, занять спортом.
  • зелені лінзи підкреслюють рельєф природи, в них добре видно зелень, траву, тому в таких окулярах краще відпочивати на природі або грати в гольф, а не ходити по місту.
  • Рожеві та червоні лінзи збільшують глибину і контрастність видимості. Вони гарні для засніжених рельєфів, їх часто використовують в зимових видах спорту.

Добре, на що ще звертати увагу, вибираючи окуляри від сонця?

Кращий спосіб підібрати ваші ідеальні окуляри від сонця – це їх приміряти. Навіть 100% УФ-захист, поляризація і правильно підібраний колір лінз не врятують, якщо окуляри сповзатимуть, падатимуть або навпаки – тиснутимуть. Якщо лінзи не прилягають щільно до обличчя, то вони будуть пропускати промені і відблиски, тому захистити очі повністю не вийде. А надмірний тиск на перенісся викличе подразнення шкіри і головний біль.

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Тому в ході примірки переконайтеся, що окуляри сидять добре, але не тиснуть, походіть в них, вийдіть на сонце. Посміхніться, Тряхніть головою – оправа не повинна з'їхати або підскакувати під час руху.

І ще важливий момент – і лінзи, і оправа повинні бути виконані з повністю травмобезпечних матеріалів. Щоб у разі вашого падіння на вулиці або випадкової аварії вдалося уникнути травми очей і обличчя.

Всі нюанси з цього приводу також розповість фахівець під час покупки сонцезахисних окулярів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про небезпеку ультрафіолетових променів і для волосся.

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