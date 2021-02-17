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Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

Сьогодні, 18:27

Дізнайтеся, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян

Час від часу планети Сонячної системи починають ретроградний рух. Насправді вони продовжують переміщатися навколо Сонця по своїх орбітах у встановленому природою порядку, в якому століттями нічого не змінюється.

Але умовному спостерігачеві з Землі здається, що вони йдуть назад. Саме цей ефект і називається ретроградністю планет, або ретроградним рухом.

Календар ретроградних планет
Календар ретроградних планет
Фото: Unsplash

Ретроградність є ілюзією, яка виникає через різну швидкість обертання небесних тіл навколо Сонця. Період ретроградності важливий для астрологів, а в астрономії це звичайне, нічим не примітне явище.

Які планети ретроградні? Це так звані особисті планети: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн, а також трансперсональні зовнішні планети: Уран, Нептун і Плутон. Зовнішні ретроградні планети впливають на світ у цілому, а особисті – на кожну людину індивідуально.

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Календар ретроградних планет в 2021 році

Пік одночасного ретроградного руху найбільшої кількості планет припадає на такі періоди:

  • 20-22 червня – ретроградними будуть чотири планети: Меркурій, Плутон, Сатурн, Юпітер.
  • 25 червня – 6 жовтня – на зміну Меркурію прийде Нептун, і ретроградних планет знову буде чотири: Нептун, Плутон, Сатурн, Юпітер.
  • 27 вересня – 6 жовтня – знову з'явиться Меркурій, і кількість планет зросте до п'яти: Меркурій, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпітер.
  • 6-11 жовтня – Плутон стане директним, залишаться чотири ретроградні планети: Меркурій, Нептун, Сатурн, Юпітер.

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Ретроградний Меркурій-2021

В 2021 році Меркурій почав рухатися в зворотному напрямку з 30 січня і завершить цю фазу 21 лютого. Наступні фази ретроградного Меркурія:

з 29 травня по 22 червня;

з 27 вересня по 18 жовтня.

Меркурій вважається покровителем торгівлі, транспорту, навчання, поширення інформації. Тому в періоди ретроградного руху планети можуть спостерігатися збої і гальмування в цих сферах.

У період ретроградного Меркурія не варто укладати договори і підписувати великі угоди. Небажано реєструвати шлюб. Невдалим буде початок навчання. Купівлю засобів зв'язку, гаджетів, комп'ютерів краще відкласти.

Зате ретроградний Меркурій допоможе проаналізувати прийняті раніше рішення і події, що відбулися, і виявити можливі помилки. Сприятливими будуть: завершення старих справ, зустріч з давніми друзями і знайомими, закінчення навчання.

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Ретроградний Плутон-2021

Плутон у 2021-му буде ретроградним майже пів року: з 27 квітня по 6 жовтня.

Плутон відповідає за управління народом, державний устрій, а також матеріальний світ – великі підприємства, фінансові установи.

Зворотний рух Плутона може додати політичних чвар і ризиків в економіку в малих і великих масштабах, спровокувати державні перевороти і трансформацію різних соціальних структур.

Під час ретроградності Плутона не варто брати участь у масових заходах і мітингах. Корисно розібратися в своїх переконаннях, переоцінити вчинки – як особисті, так і соціуму загалом. Плутон – це планета трансформації, його енергія означає зміни на глибинному несвідомому рівні.

Ретроградний Сатурн-2021

Ретроградний хід Сатурну спостерігатиметься з 23 травня по 11 жовтня.

Сатурн відповідає за порядок, працьовитість, силу волі, подолання труднощів. Тож у період його зворотного руху всі ці сфери будуть ослаблені або зведені нанівець. Ретроградний Сатурн принесе труднощі в роботу юристів, викладачів, політиків.

У період ретроградного Сатурну небажано вступати в дискусії і суперечки, а також підписувати довгострокові контракти, реєструвати підприємства, купувати нерухомість, переїжджати, укладати шлюби.

Але це хороший період для благодійних акцій і організації будь-якого виду допомоги нужденним.

Ретроградний Юпітер-2 021

Юпітер в 2021 році почне зворотний хід 20 червня і завершить 18 жовтня.

Області впливу Юпітеру в нашому житті – це освіта, юриспруденція, філософія, соціальна сфера, благодійність. Під час його ретрофази в цих сферах процеси можуть серйозно гальмуватися, Отже, просування і реалізація планів буде утруднена.

В час ретроградного Юпітеру в людини посилюється внутрішнє чуття, тому легше відчути фальш або обман з боку оточення. З'являється можливість переосмислити свій світогляд і вчасно звернути з невірного шляху. Найкраще в цей період завершити раніше перервану справу, наприклад знову почати вивчати іноземні мови, вирушити в поїздку, відновити стосунки зі старим другом.

Ретроградний Нептун-2021

Планета рухатиметься в зворотному напрямку в період з 25 червня по 1 грудня.

Нептун – це покровитель у любовних справах, питаннях віри, реалізації творчих планів, а також ілюзій і самообману.

Під час ретроградного Нептуну можна спробувати втілити в життя найсміливіші мрії, однак важливо тверезо розраховувати свої сили. Корисними будуть медитації, духовні практики для поліпшення пізнання внутрішнього світу.

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Ретроградний Уран-2021

Уран почне свій ретроградний рух 20 жовтня 2021 року, а закінчить 8 січня 2022.

Під впливом Урану зазвичай відбуваються несподівані події, ламаються стереотипи, трапляються раптові осяяння і знаходяться оригінальні рішення старих проблем.

Ретроградний період Урану – це час сміливих експериментів, досліджень і відкриттів. Хоча консервативним за характером людям буде складно пристосуватися до нововведень у цей період.

В час ретроградного Урану може з'явитися новий погляд на старі речі. Цей час можна використовувати для серйозних змін у своєму житті – зміни роботи, переїзду, початку нових стосунків або розриву колишніх зв'язків, які стали обтяжувати.

Ретроградна Венера в 2021 році

Венера буде ретроградною з 19 грудня 2021 року по 29 січня 2022-го.

Їй, як відомо, підкоряються сфери кохання, стосунків, творчості, краси.

Тому в період ретроградної Венери краще відмовитися від спроб завести новий роман. Коли планета рухається назад, також не варто проводити пластичні операції і косметичні процедури.

Час ретроградної Венери можна використовувати, щоб провести переоцінку любовних і родинних зв'язків, виправити якісь помилки в цій сфері, а також безболісно завершити стосунки, які себе вичерпали.

Ретроградність Марса-2021

Марс у 2021 році свій рух не змінює.

Марс – римський бог війни, конфліктів і будь-яких проявів агресії. Тож у цій сфері 2021-й обіцяє бути відносно спокійним.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

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