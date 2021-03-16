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Магнітні бурі у квітні 2021 року: очікуються три потужні і тривалі шторми

Сьогодні, 17:02

Середина весни готує найсильніші магнітні бурі: дізнайтеся точні дати сонячної активності у квітні-2021

Не встигли ще відвирувати магнітні бурі березня-2021, але і в квітні Сонце не дасть спокою, продовжуючи атаки на Землю із завидною активністю та періодичністю. Серйозних магнітних бур у квітні очікується цілих три, і кожна наступна – сильніша за попередню.

У які дні в квітні 2021 року будуть небезпечні магнітні бурі і сплески сонячної активності? Яка геомагнітна обстановка очікується на Благовіщення, Вербну неділю, Міжнародний день Землі та інші дати? Читайте прогноз геомагнітних коливань на квітень-2021 в нашій статті.

А щоб ваші рідні та близькі люди легше переносили капризи сонячної погоди, не забувайте радувати їх сюрпризами. Заглядайте в наш календарик і знаходьте чудові ідеї подарунків у різні свята весни.

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Якщо знати прогноз активності Сонця, то багато метеозалежних людей зможуть в деякій мірі захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе, і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бур на квітень 2021 року

Незначні магнітні коливання в квітні можливі 3, 12, 14, 18, 19, 27, 29 числа.

Магнітні бурі у квітні очікуються 2-го числа, потім з 8 по 11, з 15 по 17 і 24-26 числа.

При цьому Сонце максимально проявить себе 10, 15, 16, 24, 25, 26 квітня – в ці дні магнітні бурі за своєю силою сягнуть рівня G1.

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Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

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