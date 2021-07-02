Кава проти целюліту: ТОП-5 кавових скрабів, які легко зробити вдома

Кава – один з кращих антицелюлітних продуктів для догляду за шкірою. Як зробити цілющий скраб і обгортання з кавою своїми руками – в статті

Кава - один з кращих антицелюлітних продуктів в косметології / Фото: freepik.com

Очищаючі скраби для обличчя і тіла – відмінний засіб для догляду, який можна використовувати вдома. І один з кращих натуральних продуктів, які допомагають перемогти "апельсинову кірочку", тонізувати і омолодити шкіру – це кава. Чим корисні кавові скраби, як їх правильно самому готувати, як часто використовувати і що взагалі потрібно знати про цю процедуру – розповіла фізіотерапевт-масажист Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

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Чим скраби з кави корисні для шкіри і здоров'я

Скраби на основі кави, кавової гущі, що залишилася, або просто з меленої кави – це не тільки відмінний засіб для очищення шкіри. Кавові скраби та обгортання допомагають боротися з целюлітом, також частинки кави справляють гарну пілінгову дію: за рахунок відлущування глибоко очищають пори шкіри.

Кофеїн допомагає посилити кровообіг в самій дермі і підшкірному шарі, тим самим прискорюючи обмін речовин і допомагаючи корисним елементам, які додаються в скраб, краще засвоїтися. Завдяки процедурі кавового скрабування і обгортання зі шкіри йде зайва рідина. В результаті шкіра стає більш гладкою і пружною. А ще кава багата природними антиоксидантами, які омолоджують шкіру.

Якщо змішати кавову гущу з ефірними маслами, то отримаємо відмінний засіб для антицелюлітних обгортань. Ці процедури допомагають розщеплювати підшкірний жир і зменшити обсяги на проблемних зонах.

Крім того, кофеїн тонізує і зміцнює судини навіть за зовнішнього впливу, тому скраби та обгортання на основі кави допомагають зробити судини еластичнішими.

Як часто і кому можна робити кавові скраби?

Скраб з меленої кави або кавової гущі для боротьби з целюлітом наносять 2 рази на тиждень, щоб добитися стійкого результату. Якщо шкіра жирна і "апельсинова кірочка" явна, то можна 3 рази на тиждень, але в будь-якому разі початок таких процедур слід узгодити зі своїм косметологом або фізіотерапевтом. А якщо ви ніколи не робили такі процедури, то перший раз краще довірити професіоналу.

Процедуру не слід проводити за алергії на каву або будь-які інгредієнти, які входять до складу скрабу. Також не слід скрабірувати тіло за явної варикозної хвороби (венозних вузлів, шкірної ерозії), цукрового діабету, захворювань шкіри, ран, висипу або інших пошкоджень. Також утримайтеся від процедури, якщо недавно перенесли вірусну інфекцію та імунітет знижений.

Також людям з тонкою, чутливою шкірою слід використовувати кавові скраби і маски з кавової гущі обережно. Перед тим, як почати процедуру, шкіру необхідно підготувати.

Як підготуватися до нанесення скрабу і правильно його використовувати

Перед нанесенням скрабу шкіру важливо добре очистити і розпарити. Так ми досягнемо більшого антицелюлітного ефекту і допоможемо каві, а також іншим корисним компонентам проникнути в пори шкіри. Прийміть гарячу ванну або душ (знову ж таки, якщо до цього немає протипоказань): особливо проблемні зони гарненько помасажуйте, щоб посилити кровообіг.

Кавовий скраб наносять на добре очищену і розпарену шкіру / Фото: Сьогодні

Потім скраб наноситься на шкіру: для того, щоб досягти максимального ефекту, кавовий скраб поєднують з масажем мочалкою.

Ноги розтираються знизу-вгору, по ходу лімфи / Фото: Сьогодні

Робити розтираючо-масируючі рухи слід знизу – вгору, по ходу лімфи. Це не тільки допомагає "розігнати" целюліт на ногах і сідницях, а також виводить зайву рідину з організму.

Живіт масажується круговими рухами, а стегна – знизу-вгору, як ноги і сідниці / Фото: Сьогодні

Живіт масажується круговими рухами, а стегна, одна з найбільш проблемних зон (крім попи), теж масажується знизу-вгору. Процедура скрабування триває 10-15 хвилин, потім все змивається теплою водою, на витерту шкіру наноситься антицелюлітний крем або гель.

Сухій шкірі більше підійде кавова гуща, а нормальній і жирній – мелена зелена або чорна кава.

Щоб від кавового скрабу був ефект, кава повинна бути не зіпсованою, правильно зберігатися, якщо берете кавову гущу – то каву варіть без молока, цукру та інших добавок. Вибирайте натуральну каву грубого помелу або самі подрібніть не дуже дрібно, без ароматизаторів і добавок.

А чи складно самому приготувати кавовий скраб?

Зовсім ні, класичний кавовий скраб робиться з кави (кавової гущі) з водою: вода береться не гаряча, кімнатної температури і додається в каву, розмішувати слід до "стану каші". Щоб скарб краще ковзав по тілу під час нанесення, можна додати трохи гелю для душу. Але корисніше – ефірного масла: так скраб буде не тільки ковзати, але й зробить шкіру на стегнах і сідницях ще більш гладкою.

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Знову ж таки, для алергіків такий рецепт не підходить. Але з ефірними маслами взагалі не варто переборщувати, тому капніть кілька крапель ефірного масла в кавову "кашу", не більше. Також збільшить антицелюлітну дію і відлущування морська сіль, додана в кавовий скраб.

Які ж рецепти скрабів з кави використовують?

Просто і швидко робляться медові і сольові скраби на основі кави. Мед і кава змішується в пропорції 1 до 2, і медово-кавовий скраб готовий. Кавово-сольовий скраб добре використовувати для боротьби з целюлітом: знадобиться 1 столова ложка кави, 1 ст. ложка морської солі і 6 крапель оливкової олії.

Скраб з кави з корицею підходить для проблемної шкіри / Фото: Pixabay

Якщо у вас більше часу, то можете спробувати також кавово-коричневий протизапальний скраб для шкіри:

візьміть половину чайної ложки меленої кориці;

половину чайної ложки кави або кавової гущі;

2 ст. ложки оливкової олії;

половину чайної ложки цукру;

і пів ложки (чайної) солі.

Не забувайте ретельно перемішувати всі інгредієнти. А якщо хочете підтягти шкіру не тільки в "целлюлітних" зонах, а й на плечах і в зоні декольте, то на допомогу прийде глина. Тонізуючий скраб з кави з блакитною глиною:

розведіть блакитну глину (1 пакетик) теплою водою;

додайте каву, ретельно все змішайте;

не втирайте, а просто нанесіть на целюлітні зони, а ще декольте і плечі, через 15 хвилин змивайте теплою водою.

При кавовому обгортанні скраб наносять на шкіру, накривають харчовою плівкою і залишають на 45 хвилин / Фото: Сьогодні

І спеціально для любителів обгортань – гарячий рецепт перцево-кавового обгортання. Тільки обережно, тут використовується настоянка пекучого перцю:

заваріть кави в 50 мл гарячої води, накрийте кришкою;

через 5 хвилин додайте туди 5 крапель настоянки з перцю пекучого і 5 крапель оливкової олії;

перемішайте, нанесіть на шкіру, зверху укутайте харчовою плівкою. Тримають обгортання в середньому 46 хвилин.

Увага! Якщо вам дискомфортно, відчувається печіння, то відразу змийте суміш, не терпіть, інакше можна отримати опік.

Замість перцю можна за таким же принципом зробити обгортання з кавової гущі з маслом розмарину або грейпфрута: ці ефірні масла теж посилюють антицелюлітний ефект.

Нагадаємо, що раніше ми писали, чому кава шкідлива натщесерце.