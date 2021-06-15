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Чим небезпечна кава з вуличних кіосків влітку

Сьогодні, 08:05

Пам'ятайте, що надмірне споживання кави може викликати зневоднення. Тому дієтологи радять до випитої чашки кави додавати склянку чистої води

Чим небезпечна кава в кав'ярнях влітку
Чим небезпечна кава в кав'ярнях влітку
Фото: Pexels

Час від часу кожен з нас дозволяє собі поласувати вуличною їжею, а хтось не уявляє свого життя без неї. Професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Олена Сидоренко і дієтолог Галина Незговорова в програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях на телеканалі "Україна", розповіли, чи безпечні такі ласощі і чим може закінчитися перекус на ходу влітку. Зокрема, поговоримо про каву.

Що важливо знати, купуючи каву в кіоску на вулиці

Лідером продажів на вулиці вважається кава – щодня в світі випивають більше двох мільярдів чашок цього напою. Але чи завжди кава – це корисно? І що насправді ми можемо випити під виглядом напою бадьорості?

"Слід навчитися відрізняти натуральну каву – на основі мелених зерен від розчинного кавового напою, – коментує професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Олена Сидоренко в ефірі телеканалу "Україна". – Можна купити "каву" в кіоску за 10 гривень, але по факту, ви виберете розчинний кавовий напій – цукрову бомбу, плюс три емульгатора і стабілізатора, які повністю порушують баланс кальцію, магнію в організмі".

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Крім цього, виявляється, варто звертати увагу і на посуд! Тому що часто порошок розчинної кави заварюють в пластиковому стаканчику, який не призначений для високих температур.

Чим небезпечна кава в кав'ярнях влітку

Що ж стосується кави з кав'ярні, то вона може бути навіть корисною для організму. Наприклад, запобігає виникненню проблем з печінкою і хвороби Паркінсона, але тільки в тому випадку, коли він натуральний. Однак, якщо ви любите каву з молоком, то влітку потрібно бути вкрай уважними. Часто молоко в кафе зберігається прямо біля кавомашини, але аж ніяк не в холодильнику.

"Ультрапастеризоване молоко після відкриття, порушення герметичності, необхідно зберігати в охолоджених умовах. Там можуть не розвиватися молочнокислі бактерії, але будуть розвиватися ті, які потраплять з повітря, тому потенційно воно може прогіркнути і стати небезпечним", – зазначила експерт.

Чим небезпечна кава в кав'ярнях влітку
Чим небезпечна кава в кав'ярнях влітку
Фото: REUTERS

Додають молоко і в один з найпопулярніших напоїв спекотної пори – кава з льодом, проте любителів такого пиття лікарі закликають бути обережними. Суміш кави, льоду і зіпсованого молока для шлунково-кишкового тракту можуть стати найбільшим ворогом. Крім цього, дієтологи не рекомендують поєднувати холодні напої з їжею. Прийом холодної рідини уповільнює травлення, відповідно, їжа просто не засвоюється. Інша небезпека айс-кави – ще й від різниці температур. Коли в стомлений спекою організм потрапляє холодний напій, тіло відчуває різкий перепад температур. Це може істотно послабити імунітет і негативно вплинути на серцево-судинну систему.

Як правильно пити каву

Надмірне споживання кави може викликати зневоднення. Тому дієтологи радять до випитої чашки кави додавати склянку чистої води. Це допоможе підтримувати в шлунку правильний кислотно-лужний баланс.

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"Всі лікарі влітку радять пити або чисту воду, або в цю воду додавати, скажімо, сік натуральних ягід, або невелика кількість фруктів", – зазначила дієтолог Галина Незговорова в "Ранку з Україною".

На допомогу прийдуть і напої, які не містять кофеїну: цикорій або трав'яні чаї. Але якщо вже дуже хочеться кави, не соромтеся запитати баристу, звідки зерна і вода. А ще, один з найважливіших моментів – санітарні умови! Тому якщо є можливість, загляньте за барну стійку і огляньте стан кавомашини.

А якщо у вас вже залежність від кави, тоді подивіться, як від неї позбутися – поради психолога:

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Джерело: Сьогодні
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