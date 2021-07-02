3 незвичайних рецепти кави для бадьорого ранку

Щоб ви не вважали за краще їсти на сніданок – ситну запіканку або просто овочевий салат, чашка кави для багатьох має бути присутньою. Хтось п'є потужне за своєю консистенцією еспресо, а хтось віддає перевагу кавовому напою з величезною кількістю молока. Якщо ви за різноманітність у цій справі, то спробуйте відтворити найтрендовіші – пряну східну каву, далгона-каву і синє лате.
У календарі лайфхаків для літа шукайте найнеординарніші ідеї для відпустки.
Далгона-кава
Інгредієнти
- 1 ст. л. якісної розчинної кави в гранулах;
- 1-3 ч. л. дрібного цукру;
- 150 мл незбираного молока.
Спосіб приготування
- Всипати розчинну каву з цукром в миску, влити 1 ст. л. окропу і розтерти суміш ручним вінчиком або збити міксером, доки не утвориться світла щільна піна.
- Підігріти молоко, влити у велику склянку або келих, ложкою викласти кавову масу та одразу ж подавати.
Пряна кава по-східному
Інгредієнти
- 35 г кави арабіка в зернах середнього обсмаження;
- 8-10 "коробочок" цілого кардамону;
- 1/8 частина мускатного горіха;
- щіпка цукру;
- морська сіль на кінчику ножа;
- 200-220 мл смачної питної води (відфільтрованої або з пляшки).
Спосіб приготування
- Змолоти каву з кардамоном і мускатним горіхом максимально дрібно.
- Налити холодну воду у велику турку, додати цукор і сіль, насипати каву, не перемішуючи.
- Поставити на слабкий вогонь і варити. Починати перемішувати тільки за дві-три хвилини. Що довше вариться кава, то вона смачніша.
- Піну розкласти у чашки, щоб вони зігрілися. Щойно піна почне підніматися шапочкою, зняти з вогню, розлити і дати настоятися кілька хвилин.
З якої чашки кава смачніше
Синє лате
Інгредієнти
- 70 мл еспресо;
- 1 ч. л. сушених квітів кліторії трійчастої;
- 150 мл молока;
- 0,5 ч. л. ванільної цукрової пудри.
Спосіб приготування
- Підігріти молоко до 70 градусів, засипати квітки кліторії, дати настоятися до синього кольору і процідити.
- Збити молоко міксером у пишну легку піну, додати цукрову пудру і ще раз збити.
- Вилити молочну піну на еспресо в прозору склянку. Одразу ж подавати.
До кави можна подати оригінальний кіш з черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа.
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