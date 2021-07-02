3 незвичайних рецепти кави для бадьорого ранку

Кавовий тренд цього року поставив свої правила – ми стали пити трохи іншу каву. Ні, класичне еспресо залишається з нами, але чому б не приготувати на сніданок каву по-східному або вишукане синє лате

Рецепти трендової кави - синього лате, далгона-кави і пряної кави по-східному

Щоб ви не вважали за краще їсти на сніданок – ситну запіканку або просто овочевий салат, чашка кави для багатьох має бути присутньою. Хтось п'є потужне за своєю консистенцією еспресо, а хтось віддає перевагу кавовому напою з величезною кількістю молока. Якщо ви за різноманітність у цій справі, то спробуйте відтворити найтрендовіші – пряну східну каву, далгона-каву і синє лате.

У календарі лайфхаків для літа шукайте найнеординарніші ідеї для відпустки.

Далгона-кава

Дальгона-кава: рецепт с фото / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 ст. л. якісної розчинної кави в гранулах;

1-3 ч. л. дрібного цукру;

150 мл незбираного молока.

Спосіб приготування

Всипати розчинну каву з цукром в миску, влити 1 ст. л. окропу і розтерти суміш ручним вінчиком або збити міксером, доки не утвориться світла щільна піна. Підігріти молоко, влити у велику склянку або келих, ложкою викласти кавову масу та одразу ж подавати.

Пряна кава по-східному

Кава по-східному / Фото: Pixabay

Інгредієнти

35 г кави арабіка в зернах середнього обсмаження;

8-10 "коробочок" цілого кардамону;

1/8 частина мускатного горіха;

щіпка цукру;

морська сіль на кінчику ножа;

200-220 мл смачної питної води (відфільтрованої або з пляшки).

Спосіб приготування

Змолоти каву з кардамоном і мускатним горіхом максимально дрібно. Налити холодну воду у велику турку, додати цукор і сіль, насипати каву, не перемішуючи. Поставити на слабкий вогонь і варити. Починати перемішувати тільки за дві-три хвилини. Що довше вариться кава, то вона смачніша. Піну розкласти у чашки, щоб вони зігрілися. Щойно піна почне підніматися шапочкою, зняти з вогню, розлити і дати настоятися кілька хвилин.

Читайте також: З якої чашки кава смачніше

Синє лате

Синє лате / Фото: instagram.com/naturecafebar/

Інгредієнти

70 мл еспресо;

1 ч. л. сушених квітів кліторії трійчастої;

150 мл молока;

0,5 ч. л. ванільної цукрової пудри.

Спосіб приготування

Підігріти молоко до 70 градусів, засипати квітки кліторії, дати настоятися до синього кольору і процідити. Збити молоко міксером у пишну легку піну, додати цукрову пудру і ще раз збити. Вилити молочну піну на еспресо в прозору склянку. Одразу ж подавати.

До кави можна подати оригінальний кіш з черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа.

Тут дізнаєтеся, як правильно зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат.