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Домашній експрес-догляд за обличчям: що робити, якщо зовсім немає часу?

Сьогодні, 14:45

Щоб шкіра була доглянутою, досить і 5 хвилин на день. Головне правильно її очищати, скрабувати і пам'ятати про шию та шкіру під очима, радить косметолог

Очищення, скраб і міст-тонік - експрес метод догляду за обличчям
Очищення, скраб і міст-тонік - експрес метод догляду за обличчям
Фото: unsplash.com

Чи можна зберегти шкіру свіжою, а обличчя – молодим, якщо часу на догляд та процедури немає зовсім? Які помилки шкодять нашій шкірі обличчя, як зберегти молодість і красу шкіри при мінімальному базовому догляді за особою, і які ще є інші секрети молодості – розповіла косметолог Яна Коркодим .

Яна Коркодім
Яна Коркодім
Фото: пресслужба

Чому так важливо правильно доглядати за шкірою обличчя?

Сучасний світ диктує нам свої правила, і часом виділити зайву хвилинку для процедур зовсім складно. Особливо якщо маленька дитина або надмірна завантаженість на роботі: але втома дуже сильно відбивається і на шкірі обличчя. В результаті порушується процес кератинізації шкіри, це складний процес в нашому епідермісі: завдяки цьому в шкірі накопичується кератин. Саме завдяки цій речовині шкіра стає більш еластичною і менш піддається впливу різних шкідливих для неї чинників.

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Важливо, щоб кератиновий шар шкіри був рівномірним: якщо він буде недостатнім, то агресивне зовнішнє середовище буде старити вашу шкіру. А надмірний застарілий кератиновий шар знижує імунний захист шкіри.Тому важливо звільнятися від старих клітин, щоб оновлена шкіра краще виробляла колаген та еластин. У цьому допоможе скрабування, але робити його важливо правильно, уникаючи поширених помилок.

Які ж основні помилки в догляді за обличчям?

Часто жінки і дівчата очищають шкіру обличчя неправильно. Найпоширеніша помилка – наносити скраб на неочищене обличчя.

Не можна скрабувати неочищену шкіру: на обличчі залишаються піт, бруд, бактерії – їх обов'язково потрібно видалити, щоб не викликати запальний процес.

І важливо, щоб і сам скраб, і засоби з очищення шкіри були якісними і не нашкодили шкірі.

А на що звертати увагу при виборі скрабів?

Скарби з мас-маркету дуже популярні, особливо на основі абрикосових і інших кісточок. Це зрозуміло, оскільки вони дуже доступні за ціною. Але в таких скрабах часто можуть траплятися погано роздроблені кісточки, великі фрагменти.

Скраб для особи повинен бути м'яким, ніжним, без великих кісточок
Скраб для особи повинен бути м'яким, ніжним, без великих кісточок
Фото: unsplash.com

Вони можуть як злегка травмувати, так і досить сильно подряпати шкіру. Особливо якщо шкіра проблемна, то тут потрібно бути особливо акуратним. Скраб для обличчя повинен бути м'яким, ніжним: наприклад, з вулканічним піском. Але скрабувати шкіру навіть самим м'яким скрабом теж потрібно акуратно і не кожен день.

Ок, як же правильно, і головне швидко доглядати за обличчям?

  1. Спочатку очистіть шкіру: швидше за все це можна зробити змивання міцелярно водою. Спочатку добре розуміти, який у вас тип шкіри і які саме засоби вибрати, виходячи з цього. Розібратися допоможе фахівець, тому хоча б іноді намагайтеся потрапити до косметолога, який оцінить стан вашої шкіри і дасть рекомендації.
  2. Міцелярно воду слід нанести на ватний диск, протерти обличчя круговими рухами: лоба, аккратно під очима, потім щоки і шию. Потім перевернути ватний диск і знову протерти. Шию, на відміну від обличчя, після обробки міцелярно водою потрібно змити водою водопровідною.
  3. Потім етап очищення: так само наносимо скраб на обличчя і шию, потім змиваємо водою з-під крана. Скрабування робимо не частіше 3-х разів на тиждень!
  4. Після скрабування на очищену шкіру наносимо міст-тонік: це засіб наноситься, як спрей для обличчя. Міст поєднує в собі функції легкого денного крему, сироватки, протизапального і освіжаючого засобу.
  5. Але на шкіру під очима і шию слід окремо нанести спеціальний крем для шкіри навколо очей.

Ділянки під очима і шия самі "тонкі" місця, що потребують додаткового захисту. Також добре індивідуально підібрати крем для рук і не забувати його наносити на руки після того, як закінчите з особою.

Отже, експрес-догляд за обличчям на кожен день для суперзанятих, це: міцелярно вода, потім скраб (тільки 3 рази в тиждень), міст-тонік плюс крем під очі і його ж можна на шию.

Такий догляд особливо економить ваш час в літню пору.

Нагадаємо, що ми також писали про те, як прибрати з обличчя 10 років і виглядати молодше .

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