Домашній експрес-догляд за обличчям: що робити, якщо зовсім немає часу?

Щоб шкіра була доглянутою, досить і 5 хвилин на день. Головне правильно її очищати, скрабувати і пам'ятати про шию та шкіру під очима, радить косметолог

Очищення, скраб і міст-тонік - експрес метод догляду за обличчям Фото: unsplash.com

Чи можна зберегти шкіру свіжою, а обличчя – молодим, якщо часу на догляд та процедури немає зовсім? Які помилки шкодять нашій шкірі обличчя, як зберегти молодість і красу шкіри при мінімальному базовому догляді за особою, і які ще є інші секрети молодості – розповіла косметолог Яна Коркодим .

Яна Коркодім Фото: пресслужба

Чому так важливо правильно доглядати за шкірою обличчя?

Сучасний світ диктує нам свої правила, і часом виділити зайву хвилинку для процедур зовсім складно. Особливо якщо маленька дитина або надмірна завантаженість на роботі: але втома дуже сильно відбивається і на шкірі обличчя. В результаті порушується процес кератинізації шкіри, це складний процес в нашому епідермісі: завдяки цьому в шкірі накопичується кератин. Саме завдяки цій речовині шкіра стає більш еластичною і менш піддається впливу різних шкідливих для неї чинників.

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Важливо, щоб кератиновий шар шкіри був рівномірним: якщо він буде недостатнім, то агресивне зовнішнє середовище буде старити вашу шкіру. А надмірний застарілий кератиновий шар знижує імунний захист шкіри.Тому важливо звільнятися від старих клітин, щоб оновлена шкіра краще виробляла колаген та еластин. У цьому допоможе скрабування, але робити його важливо правильно, уникаючи поширених помилок.

Які ж основні помилки в догляді за обличчям?

Часто жінки і дівчата очищають шкіру обличчя неправильно. Найпоширеніша помилка – наносити скраб на неочищене обличчя.

Не можна скрабувати неочищену шкіру: на обличчі залишаються піт, бруд, бактерії – їх обов'язково потрібно видалити, щоб не викликати запальний процес.

І важливо, щоб і сам скраб, і засоби з очищення шкіри були якісними і не нашкодили шкірі.

А на що звертати увагу при виборі скрабів?

Скарби з мас-маркету дуже популярні, особливо на основі абрикосових і інших кісточок. Це зрозуміло, оскільки вони дуже доступні за ціною. Але в таких скрабах часто можуть траплятися погано роздроблені кісточки, великі фрагменти.

Скраб для особи повинен бути м'яким, ніжним, без великих кісточок Фото: unsplash.com

Вони можуть як злегка травмувати, так і досить сильно подряпати шкіру. Особливо якщо шкіра проблемна, то тут потрібно бути особливо акуратним. Скраб для обличчя повинен бути м'яким, ніжним: наприклад, з вулканічним піском. Але скрабувати шкіру навіть самим м'яким скрабом теж потрібно акуратно і не кожен день.

Ок, як же правильно, і головне швидко доглядати за обличчям?

Спочатку очистіть шкіру: швидше за все це можна зробити змивання міцелярно водою. Спочатку добре розуміти, який у вас тип шкіри і які саме засоби вибрати, виходячи з цього. Розібратися допоможе фахівець, тому хоча б іноді намагайтеся потрапити до косметолога, який оцінить стан вашої шкіри і дасть рекомендації. Міцелярно воду слід нанести на ватний диск, протерти обличчя круговими рухами: лоба, аккратно під очима, потім щоки і шию. Потім перевернути ватний диск і знову протерти. Шию, на відміну від обличчя, після обробки міцелярно водою потрібно змити водою водопровідною. Потім етап очищення: так само наносимо скраб на обличчя і шию, потім змиваємо водою з-під крана. Скрабування робимо не частіше 3-х разів на тиждень! Після скрабування на очищену шкіру наносимо міст-тонік: це засіб наноситься, як спрей для обличчя. Міст поєднує в собі функції легкого денного крему, сироватки, протизапального і освіжаючого засобу. Але на шкіру під очима і шию слід окремо нанести спеціальний крем для шкіри навколо очей.

Ділянки під очима і шия самі "тонкі" місця, що потребують додаткового захисту. Також добре індивідуально підібрати крем для рук і не забувати його наносити на руки після того, як закінчите з особою.

Отже, експрес-догляд за обличчям на кожен день для суперзанятих, це: міцелярно вода, потім скраб (тільки 3 рази в тиждень), міст-тонік плюс крем під очі і його ж можна на шию.

Такий догляд особливо економить ваш час в літню пору.

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