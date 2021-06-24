Чому кава натщесерце – шкідлива і як її пити правильно

Звичка пити каву натщесерце може не тільки впливати на ваш настрій, але і привести до гастриту. Як саме і коли правильно пити каву – розповіла дієтолог

Звичка пити каву натщесерце може привести до проблем зі шлунком / Фото: freepik.com

Багато з нас звикли випивати чашку кави вранці, щоб підбадьоритися і налаштуватися на роботу. А чашка ароматного напою прямо в ліжко взагалі вважається романтичним жестом: між тим звичка ласувати кавою на порожній шлунок швидше шкідлива, ніж корисна.

Крім кави, в цю гарячу літню пору нас розігрівають справжні емоції: ловите 10 свіжих ідей, як зробити ваше літо ще більш незабутнім. Але все ж, чому не можна пити каву натщесерце, як напій взагалі впливає на організм і як же все-таки правильно пити каву? Про це нам розповіла наш постійний експерт, психолог, дієтолог консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен .

Ксенія Рен / Фото: пресслужба

Пити каву натщесерце – шкідливо, правда це чи ні?

Чашка кави натщесерце, особливо з ранку дійсно підбадьорить нас на кілька хвилин, але в водночас вдарить по кровоносній, нервової і травної системи. Перший удар прийме на себе шлунок: якщо він порожній, то кава викличе роздратування слизової оболонки і стимулює посилене вироблення соляної кислоти.

Особливо шкідливо пити каву натщесерце при проблемах з травленням, хронічних захворюваннях органів шлунково-кишкового такту (ШКТ), нирок, жовчного міхура.

Тому людям з такими проблемами категорично не можна пити каву на "голодний" шлунок; да будь-якій людині, навіть при здорових органах шлунково-кишкового тракту краще відмовитися від цієї звички. Тому що до складу кави також входить хлорогенова кислота, а вона досить агресивно впливає на слизову оболонку і допомагає "підготувати грунт" для розвитку гастриту, виразкової хвороби шлунка.

Деякі люди п'ють каву натщесерце для схуднення або перед кардіо-тренуванням, що теж велика помилка. Замість бажаного схуднення ви ризикуєте заробити гастрит та інші проблеми зі здоров'ям. Тому від звички пити каву натщесерце, та ще з сигаретою (тут навіть коментувати нічого – сигарети завдають непоправної шкоди здоров'ю) слід відмовитися.

Існує думка, що кава з молоком натщесерце менш шкідлива, оскільки молоко знижує її агресивну дію на слизову шлунка. Знижує, але лише трохи, тому якщо ви п'єте каву з молоком щодня, то все ж не варто пити її натщесерце.

Те, що кава здатна підбадьорити саме з ранку і саме натщесерце – поширена помилка: як саме ви будете себе почувати після чашки кави, залежить від його сорту, а також часу прийому ароматного напою.

Так, коли ж краще пити каву і якого сорту?

У ранковий час, після пробудження концентрація в організмі кортизолу, гормону стресу, зростає. Цей гормон відповідає не тільки за емоційний фон, а також пильність, увагу, регулює роботу багатьох органів і систем.

Натуральна мелена зварена кава – найкорисніша / Фото: Инстаграм

Якщо ви звикли пити з ранку гірку міцну каву сорту робуста, то сприяєте ще більшого вироблення кортизолу в організмі. Щоб кортизолу вироблялося менше, а серотоніну, гормону радості та гарного настрою – навпаки більше, рекомендується пити каву з низьким вмістом кофеїну, зварену із зерен арабіки.

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Як бачите, від часу вживання кави та його види залежить ваш емоційний фон. Але найбільш шкідливий для шлунка і організму в цілому будь-розчинна кава, гранульований або порошкова, не важливо. Тому якщо ви любите міцну каву, то краще випити чашечку звареного натуральної меленої еспресо після обіду, приблизно в 14-15 годин дня: в цей час рівень кортизолу в організмі мінімальний.

А якщо все-таки хочеться пити каву саме вранці?

Тоді не пийте кави до сніданку, пийте після того, як поїли: в ідеалі – через півтори години, але хоча б не менше, ніж через 30 хвилин після прийняття їжі. За цей час "запустяться" процеси травлення, а хлорогенова кислота вже не зашкодить слизовій оболонці шлунка, а навпаки – підвищення кислотності посприяє якнайшвидшому переварюванню їжі.

Якщо випили кави натщесерце, то потрібно якомога швидше поїсти / Фото: Depositphotos

Якщо все ж вам довелося випити кави на "голодний" шлунок, то важливо якомога швидше після цього поїсти. Найкраще підійде каша або будь-яка білкова страва, вони допоможуть органам травлення і "погасять" кортизолову бурю.

Нагадаємо, що раніше ми писали, які продукти погано поєднуються з кавою.

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