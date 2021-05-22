5 міфів про целюліт і розтяжки: дізнайтеся, як зробити шкіру знову гладкою

Апельсинова скоринка, розтяжки на животі або стегнах – можна поправити. Але далеко не всі процедури допомагають: як правильно позбутися целюліту – в матеріалі

Живіт без целюліту - реально: допоможе масаж, спорт і здорове харчування Фото: unsplash.com

Що ближче купальний сезон, то більше засмучення приносить противна "апельсинова скоринка". Чому не всі домашні засоби від целюліту працюють, які процедури дійсно ефективні, чи можна прибрати розтяжки і як самому зробити шкіру гладкою і підтягнутою – розповіла масажист, фізіотерапевт Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина Фото: пресслужба

По-перше, не засмучуйтеся: велика частина жінок і навіть чоловіків "хворіють" на целюліт. Слово спеціально взято в лапки, бо целюліт – це ніяка не хвороба, від якої багато у що б те не стало потрібно позбутися.

А що ж таке целюліт і чи варто побоюватися "апельсинової шкірки"?

Міф № 1: целюліт – не хвороба. Той целюліт, від якого нас масово закликають позбавлятися, не завдасть шкоди вашому здоров'ю – це скоріше косметичний дефект. Якщо класифікувати з погляду медицини, то цей термін означає запальний процес підшкірно-жирової клітковини. І дійсно, коли якась ділянка шкіри уражається бактеріями, то це викликає почервоніння, набряклість і болючість від дотику. Такий "целюліт" може виникнути на будь-якій ділянці тіла, але "апельсинової шкірки" і розтяжок на тілі, від яких ми хочемо швидше позбутися з наближенням літа, це не стосується.

А стосується ліподистрофия – саме цей стан проявляється "апельсиновою шкіркою" на наших стегнах або животах, і навіть ногах/руках.

Целюліт виникає від нераціонального харчування, малоактивного способу життя, зайвої ваги, куріння, через гормональні збої. Також целюліт може бути через спадкову схильність: що більше у людини жирових підшкірних клітин, то сильніше помітна "апельсинова шкірка".

Шкірні розтяжки або стриї – це теж не хвороба, а дефект. З'являються вони в тих місцях, де шкіра перерозтяглася після вагітності, різкого набору ваги або навпаки – схуднення, після гормональних змін. В результаті шкіра в таких місцях втрачає пружність, утворюються рубці. І більшість із таких розтяжок можна зробити менш помітними або зовсім прибрати.

Значить, розтяжки на шкірі – це не назавжди, і піддаються корекції?

Міф № 2 – розтяжки і целюліт неможливо прибрати повністю. Дивлячись які це розтяжки і скільки часу пройшло з моменту їх утворення. Молоді стриї, ті, які ще рожевого кольору, прибираються повністю. Але самостійно від них ви не позбудетеся, оскільки підхід повинен бути комплексним: це препарати з топічними ретіноїдами (а їх призначає тільки лікар), колагенові або гілауроновой ін'єкції і лазерне шліфування.

Важливо: якщо у вас розтяжки, але ви посилено загоряли або відвідували солярій – то це зробить стрії ще більш помітними, "замаскувати" їх засмагою неможливо!

Якщо ж розтяжки вже "старі", тобто побіліли з часом, то повністю їх прибрати не вийде, але можна за допомогою салонних процедур зробити менш помітними. З целюлітом все трохи інакше, тут потрібен комплексний підхід: процедури, засоби для шкіри, переглянути харчування і вибрати правильні фізичні навантаження.

А чи можна прибрати целюліт за допомогою жироспалювальних кремів тощо?

А ось тут погані новини: жодне косметологічне засіб не позбавить вас від "апельсинової корочки". Звідси і міф № 3 – що одні лише креми і гелі для шкіри приберуть целюліт. Ні, одними лише кремами целюліт не прибрати, такі кошти важливі, як частина комплексного підходу. Антицелюлітні креми та інші засоби допоможуть шкірі підтягтися, стати більш пружною, поліпшити результати від масажу і розтирань.

Антицелюлітні креми допоможуть при масажі, як додатковий засіб Фото: Depositphotos

Оскільки, коли шкіра більш щільна і підтягнута, то і "апельсинова скоринка" менш помітна. Целюліт "любить оселитися" в основному на животі, сідницях і стегнах, тому після процедур, масажу або розтирань на ці зони можна наносити антицелюлітні креми.

Ок, а які процедури дійсно ефективні проти целюліту?

Міф № 4 – що антицелюлітні процедури не приносять користі. Як апаратні косметологічні процедури, так і домашня боротьба з целюлітом дадуть ефект. Але тільки за умови, що ви регулярно будете підтримувати результат такого ефекту, а ще зверніть увагу на свої звички і спосіб життя.

Якщо целюліт викликаний гормональним дисбалансом, то спочатку потрібно привести в порядок гормональний фон: з цим допоможе розібратися ендокринолог. Коли є зайва вага, то потрібно починати коригувати харчування і додати фізичні навантаження. При порушеннях циркуляції крові і застої лімфи теж важлива фізична активність, важливо кинути палити і, звісно ж, допоможе масаж і інші процедури.

Щоб досягти результату, використовують індивідуальний комплексний підхід, особливо якщо целюліт досить запущений.

Важливо, щоб посилився кровообіг, в проблемних місцях простимулювати спалювання жиру, розігнати застояну лімфу і пригальмувати процес руйнування в тканинах колагену і еластину. Тому іноді рекомендується почати з ручних методик: масаж, розтирання щітками, баночний масаж. Коли шкірно-жирова клітковина добре "опрацьована", переходять до апаратних процедур, особливо перед вакуумно-роликовим LPG-масажем.

Вакуумні масажі зараз використовують в тому числі для боротьби з целюлітом Фото: unsplash.com

Ця методика зараз дуже популярна, як найбільш щадна з найменшими протипоказаннями. Шкіра масажується за допомогою вакуумної насадки, тому перед процедурою тіло потрібно підготувати. Якщо місця з целюлітом дуже болісні, то застосовують ендосфера-терапію. Взагалі нині багато технологій, які розбивають жир, підтягують шкіру і усувають "апельсинову шкірку": лазерні процедури, радіохвилі, пресотерапія, міостимуляція, ультразвукові методики. Тому перед тим, як почати боротися з целюлітом, краще отримати консультацію фахівця. Він покаже, як і в домашніх умовах правильно робити масаж або розтирання щітками.

Тобто, можна боротися з целюлітом вдома, а як?

Процедура, яка допоможе поліпшити стан шкіри, знизити помітність "апельсинової корочки" і підходить для будинку – це масаж з медом:

Мед потрібно розігріти (можна на паровій "бані"), потім нанесіть його на проблемні місця (попередньо очистивши шкіру), потім масаж робиться рухами по шкірі. Шкіра почервоніє (тут головне не бити з силою по животу або стегнах, а саме поплескувати), так ми простимулюємо кровообіг, покращимо вироблення колагену і еластину. Шкіру потрібно довести до легкого почервоніння, а не травмувати. Змийте мед після 10-15-хвилинного масажу і нанесіть антицелюлітний крем. Вибирайте антицелюлітні продукти з натуральними жироспалювальними компонентами: екстрактами водоростей, кофеїном, апельсиновими маслами, ретинолом.

Також вдома можна виконувати сухі розтирання – спеціальними щітками або рукавицями (махрові рукавички або рукавиці з прогумованим покриттям). Завдання таких розтирань – теж довести шкіру до легкого почервоніння, а не здерти її або травмувати. Тому хоча б один раз таке розтирання краще зробити у фахівця, щоб навчитися самому і зрозуміти, з якою силою потрібно тиснути на шкіру і який ефект повинен настати.

А як же вправи – хіба вони не розгладять апельсинову шкірку?

Спосіб, який реально допомагає боротися з целлітом – це навантаження на все тіло. Тому міф № 5 – це нібито вправи тільки для живота або стегон приберуть "апельсинову корочку". Зменшити жирову тканину можна, якщо збільшити м'язову тканину – і це повинно бути направлено на все тіло.

Вправи тільки на одну проблемну зону не зменшать підшкірний жир, а разом з ним і целюліт, тільки в цій зоні.

Схуднення завжди йде рівномірно, тому в боротьбі з целюлітом ефективніше навантажувати все тіло. І не обов'язково в спортзалі: бігайте, плавайте, катайтеся на велосипеді. А якщо знадобиться "піддати" силових тренувань, то зверніться за консультацією до тренера.

Харчування міняти: а які продукти корисні і навпаки – викликають целюліт?

Так, намагайтеся включати в раціон більше продуктів із амінокислотами: яєць, риби (особливо жирної, багатої на Омега-3), кисломолочної продукції, бобових, горіхів, авокадо, курки, телятини. Також не забувайте про овочі та фрукти: клітковина важлива для повноцінної роботи кишківника, а від цього органу теж залежить стан нашої шкіри.

Уникати варто солодощів, цукру, солодкої газованої води, консервів, магазинних соусів – тобто продуктів, в яких багато простих вуглеводів. Вони шкодять шкірі, роблячи її більш сухою, млявою, підвищують ризик розвитку целюліту і утворення розтяжок.

Не забувайте також підтримувати водний баланс: часто жінки намагаються менше пити, щоб не так було помітно целюліт. Але річ у тім, що якщо організму не вистачає води, то він буде робити запаси "на чорний день". В середньому денна норма для людини – 30/40 мл на кілограм вашої ваги. Тобто, при вазі 60 кг потрібно пити 1,8 літра чистої води на день.

Пийте воду: економія на питві, навпаки, посилить целюліт Фото: freepik.com

Якщо є затримка рідини в організмі, набряклість, то причину повинен знайти лікар. Часто при набряклості жінки починають пити сечогінні таблетки: це небезпечно, оскільки крім рідини, що накопичилася, з організму вимиваються необхідні йому елементи.

Нагадаємо, що раніше ми також писали, які продукти можуть викликати целюліт і нашкодити шкірі.

А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі і рідним, в цьому вам допоможуть подарунки: ловіть ідеї цікавих презентів у нашому календарі подарунків на найпопулярніші свята травня.

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