Кофе против целлюлита: ТОП-5 кофейных скрабов, которые легко сделать дома

Кофе – один из лучших антицеллюлитных продуктов для ухода за кожей. Как сделать целебный скраб и обертывание из кофе своими руками – в статье

Кофе – один из лучших антицеллюлитных продуктов в косметологии / Фото: freepik.com

Очищающие скрабы для лица и тела – отличное средство для ухода, которое можно использовать дома. И один из лучших натуральных продуктов, которые помогают победить "апельсиновую корочку", тонизировать и омолодить кожу – это кофе. Чем полезны кофейные скрабы, как их правильно самому готовить, как часто использовать и что вообще нужно знать об этой процедуре – рассказала физиотерапевт-массажист Татьяна Ронжина.

Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

Летом хочется не только баловать себя процедурами: держите 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой.

Чем скрабы из кофе полезны для кожи и здоровья

Скрабы на основе кофе, оставшейся кофейной гущи или просто из молотого кофе – это не только отличное средство для очищения кожи. Кофейные скрабы и обертывания помогают бороться с целлюлитом, также частички кофе производят хорошее пилинговое действие: за счет отшелушивания глубоко очищают поры кожи.

Кофеин помогает усилить кровообращение в самой дерме и подкожном слое, тем самым ускоряя обмен веществ и помогая полезным элементам, которые добавляются в скраб, лучше усвоиться. Благодаря процедуре кофейного скрабирования и обертывания из кожи уходит излишняя жидкость. В итоге кожа становится более гладкой и упругой. А еще кофе богат природными антиоксидантами, которые омолаживают кожу.

Если смешать кофейную гущу с эфирными маслами, то получим отличное средство для антицеллюлитных обертываний. Эти процедуры помогают расщеплять подкожный жир и уменьшить объемы на проблемных зонах.

Кроме того, кофеин тонизирует и укрепляет сосуды даже при внешнем воздействии, поэтому скрабы и обертывания на основе кофе помогают сделать сосуды более эластичными.

Как часто и кому можно делать кофейные скрабы?

Скраб из молотого кофе или кофейной гущи для борьбы с целлюлитом наносят 2 раза в неделю, чтобы добиться стойкого результата. Если кожа жирная и "апельсиновая корочка" явная, то можно 3 раза в неделю, но в любом случае начало таких процедур следует согласовать со своим косметологом или физиотерапевтом. А если вы никогда не делали такие процедуры, то первый раз лучше доверить профессионалу.

Процедуру не следует проводить при аллергии на кофе или любые ингредиенты, которые входят в состав скраба. Также не следует скрабировать тело при явной варикозной болезни (венозных узлах, кожной эрозии), сахарном диабете, заболеваниях кожи, ранах, сыпи либо других повреждениях. Также воздержитесь от процедуры, если недавно перенесли вирусную инфекцию и иммунитет снижен.

Также людям с тонкой, чувствительной кожей следует использовать кофейные скрабы и маски из кофейной гущи осторожно. Перед тем, как начать процедуру, кожу необходимо подготовить.

Как подготовиться к нанесению скраба и правильно его использовать

Перед нанесением скраба кожу важно хорошо очистить и распарить. Так мы добьемся большего антицеллюлитного эффекта и поможем кофе, а также другим полезным компонентам проникнуть в поры кожи. Примите горячую ванну или душ (опять же, если к этому нет противопоказаний): особо проблемные зоны хорошенько помассируйте, чтобы усилить кровообращение.

Кофейный скраб наносят на хорошо очищенную и распаренную кожу / Фото: Сегодня

Затем скраб наносится на кожу: для того, чтобы достичь максимального эффекта, кофейный скраб сочетают с массажем мочалкой.

Ноги растираются снизу-вверх, по ходу лимфы / Фото: Сегодня

Делать растирающе-массирующие движения следует снизу – вверх, по ходу лимфы. Это не только помогает "разогнать" целлюлит на ногах и ягодицах, а также выводит лишнюю жидкость из организма.

Живот массируется круговыми движениями, а бедра – снизу-вверх, как ноги и ягодицы / Фото: Сегодня

Живот массируется круговыми движениями, а бедра, одна из самых проблемных зон (помимо попы), тоже массируется снизу-вверх. Процедура скрабирования длится 10-15 минут, затем все смывается теплой водой, на вытертую кожу наносится антицеллюлитный крем или гель.

Сухой коже больше подойдет кофейная гуща, а нормальной и жирной – молотый зеленый или черный кофе.

Чтобы от кофейного скраба был эффект, кофе должен быть не испорчен, правильно храниться, если берете кофейную гущу – то кофе варите без молока, сахара и других добавок. Выбирайте натуральный кофе крупного помола или сами измельчите не слишком дробно, без ароматизаторов и добавок.

А сложно ли самому приготовить кофейный скраб?

Вовсе нет, классический кофейный скраб делается из кофе (кофейной гущи) с водой: вода берется не горячая, комнатной температуры и добавляется в кофе, размешивать следует до "состояния каши". Чтобы скарб лучше скользил по телу во время нанесения, можно добавить немного геля для душа. Но полезнее – эфирного масла: так скраб будет не только скользить, но и сделает кожу на бедрах и ягодицах еще более гладкой.

Читайте также: 3 необычных рецепта кофе для бодрого утра

Опять же, для аллергиков такой рецепт не подходит. Но с эфирными маслами вообще не стоит перебарщивать, поэтому капните несколько капель эфирного масла в кофейную "кашу", не более. Также увеличит антицеллюлитное действие и отшелушивание морская соль, добавленная в кофейный скраб.

Какие же рецепты скрабов из кофе используют?

Просто и быстро делаются медовые и солевые скрабы на основе кофе. Мед и кофе смешивается в пропорции 1 к 2, и медово-кофейный скраб готов. Кофейно-солевой скраб хорошо использовать для борьбы с целлюлитом: понадобится 1 столовая ложка кофе, 1 ст. ложка морской соли и 6 капель оливкового масла.

Скраб из кофе с корицей подходит для проблемной кожи / Фото: Pixabay

Если у вас больше времени, то можете попробовать также кофейно-коричный противовоспалительный скраб для кожи:

возьмите половину чайной ложки молотой корицы;

половину чайной ложки кофе или кофейной гущи;

2 ст. ложки оливкового масла;

половину чайной ложки сахара;

и пол-ложки (чайной) соли.

Не забывайте тщательно перемешивать все ингредиенты. А если хотите подтянуть кожу не только в "целлюлитных" зонах, но и на плечах и в зоне декольте, то на помощь придет глина. Тонизирующий скраб из кофе с голубой глиной:

разведите голубую глину (1 пакетик) теплой водой;

добавьте кофе, тщательно все смешайте;

не втирайте, а просто нанесите на целлюлитные зоны, а еще декольте и плечи, через 15 минут смывайте теплой водой.

При кофейном обертывании скраб наносят на кожу, накрывают пищевой пленкой и оставляют на 45 минут / Фото: Сегодня

И специально для любителей обертываний – горячий рецепт перцово-кофейного обертывания. Только осторожно, здесь используется настойка жгучего перца:

заварите кофе в 50 мл горячей воды, накройте крышкой;

спустя 5 минут добавьте туда 5 капель настойки из перца жгучего и 5 капель оливкового масла;

перемешайте, нанесите на кожу, сверху укутайте пищевой пленкой. Держат обертывания в среднем 46 минут.

Внимание! Если вам дискомфортно, ощущается жжение, то сразу смойте смесь, не терпите, иначе можно получить ожог.

Вместо перца можно по такому же принципу сделать обертывание из кофейной гущи с маслом розмарина или грейпфрута: эти эфирные масла тоже усиливают антицеллюлитный эффект.

Напомним, что ранее мы писали, почему кофе вреден натощак.