Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Канни-2021

Зізнання KAZKA

Серьога підтримав Лукашенко

Atlas Weekend

Найдорожче

Кіт-зірка
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Який чай зміцнює імунітет і вбиває шкідливі бактерії

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
12 липня, 08:00
Копіювати лінк
Чай каркаде (з пелюсток гібіскуса) не тільки вгамує спрагу, якщо пити його охолодженим. Він ще природний антибіотик, а також допомагає зміцнити імунну систему
Чай каркаде (він же гібіскус або суданська троянда) давно відомий своїми корисними властивостями
Чай каркаде (він же гібіскус або суданська троянда) давно відомий своїми корисними властивостями / Фото: unsplash.com

Каркаде (він же гібіскус або суданська троянда) давно відомий своїми корисними властивостями, як чай для імунітету А тепер вчені відзначають, що каркаде – ще й потужний природний антибактеріальний засіб. Дослідження провели італійські вчені і опублікували результати в медичному журналі Nutrients .

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, які допоможуть провести це літо ще більш цікаво.

Чим взагалі корисний чай каркаде?

Медики відзначають що чай каркаде багатий на поліфеноли, саме ці речовини – потужні антиоксиданти (тобто знижують шкоду окисного стресу, захищаючи клітини від окислення і старіння). Поліфеноли захищають наш організм від розвитку раку, серцево-судинних хвороб, нейродегератівних змін і запальних процесів.

Регулярне вживання чаю каркаде має антибактеріальну дію
Регулярне вживання чаю каркаде має антибактеріальну дію / Фото: freepik.com

Червоний колір пелюстки гібіскуса отримали завдяки високому вмісту в них рослинного поліфенолу антоцианіну. Цього разу вчені звернули увагу на той факт, що поліфенольні сполуки, якими багатий чай каркаде, швидко всмоктуються в шлунку і абсорбуються в тонкому кишківнику, позитивно впливаючи на здоров'я людини.

А в чому ж зв'язок між каркаде, імунітетом і бактеріями?

Дослідження підтвердило, що регулярне вживання чаю каркаде чинить антибактеріальну дію на більшість патогенних мікробів, які викликають у людини інфекції органів дихання, шкіри, навіть кісток і суглобів.

Читайте також:

Також поліфеноли, якими багатий чай каркаде, підтримують мікробіоту кишківника (тобто його корисну мікрофлору). А значить, допомагають імунній системі бути більш міцною і активніше протистояти інфекціям. Зміцнити імунітет також допомагають інші народні методи.

Вчені відзначають, що дані, отримані в цьому дослідженні, є багатообіцяючими для визначення нових стратегій боротьби зі стійкістю до антибіотиків. Але чай каркаде можна пити не всім: він протипоказаний при гастриті, виразковій хворобі, гострих запальних процесах органів травлення. Також може бути індивідуальна непереносимість чаю з пелюсток суданської троянди, алергічна реакція. А ще не рекомендується пити чай каркаде натщесерце.

Раніше ми також писали, який чай підбадьорить краще кави і допоможе подолати стрес.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Подорожувати за кордон бюджетно — реально!
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Що по 5-му дню фестиваля

Подивитися
Цитата дня

У гурта "ВІА Гра" було багато гарних пісень і красива картинка, але за нею стоїть багато болю. Мені дуже шкода, що все це з усіма нами сталося.

Анна Сєдокова співачка
Більше зізнать від Ані
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Пити стакан теплої води натщесерце
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти