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Який чай уповільнює старіння, захищає від розвитку раку і ожиріння

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
25 червня, 12:00
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Трав'яні і зелений чай – найкращі напої, щоб допомогти клітинам організму оновитися і повільніше старіти. А ще чай з трав попередить серйозні захворювання
Зелений чай з коренем імбиру, шафраном або квітами жасмину збереже молодість і здоров'я
Зелений чай з коренем імбиру, шафраном або квітами жасмину збереже молодість і здоров'я / Фото: freepik.com

Чай – не тільки улюблений мільйонами людей у всьому світі напій, він має безліч потенційних переваг для здоров'я. Медики відзначають, що найбільш корисний для людського організму зелений чай . Але не менш корисний ефект на наш організм надають трав'яні чаї: нове дослідження тайських вчених опубліковано в медичному журналі Nutrients .

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Який же саме чай радять пити медики

Цього разу медики наголошували на тому, що зелені і трав'яні чаї не тільки захищають від розвитку раку, ожиріння, діабету, допомагають кишківнику добре працювати. Але також запускають аутофагію – це природний процес регенерації, що відбувається на клітинному рівні. Аутофагія зменшує ймовірність розвитку деяких захворювань і продовжує нам життя. Отже, регулярне вживання трав'яного і зеленого чаю сприяє втраті ваги, оздоровленню і збільшенню тривалості життя.

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Медики відзначають саме трав'яні і зелений чай, тому що вони містять велику кількість поліфенольних антиоксидантів та інших корисних інгредієнтів. Вони в свою чергу забезпечують захист і лікування від різних захворювань і підтримує загальний стан здоров'я людини.

А ще зелений чай допомагає компенсувати дисбактеріоз кишечника, викликаний ожирінням або дієтами з високим вмістом жирів.

З зеленим чаєм зрозуміло, а які трав'яні чаї найкорисніші?

Медики підкреслюють, що найбільшу користь можна отримати від поєднання зеленого чаю з добавками трав або коренів. Наприклад, корень імбиру, листя сафлору (дикого шафрану), квітів жасмину. Також добре протистоять окислювальному стресу, допомагають профлактіровать ожиріння і знизити ризики розвитку онкології чаї з гібіскусу, лемонграсу, рінаканта відомого як зміїний жасмин. Дослідники відзначають, що вживання чаю з розели два рази на день протягом одного місяця допомогло відрегулювати артеріальний тиск у людей з діабетом II типу.

Найбільшу користь можна отримати з поєднання зеленого чаю з добавками трав або корений
Найбільшу користь можна отримати з поєднання зеленого чаю з добавками трав або корений / Фото: unsplash.com

Однак, щоб чай приносив користь, а не шкоду, не слід занадто захоплюватися цим напоєм. Надмірне вживання чаю перешкоджає засвоєнню заліза і може привести до залізодефіцитної анемії. Також не потрібно пити занадто гарячий чай. А при проблемах з травленням, особливо запальних процесах в шлунку, обговоріть з лікарем, який трав'яний чай підійде саме вам. Випивати дві-три середніх чашки чаю на день цілком достатньо для підтримки здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали про користь чаю сенча для схуднення .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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