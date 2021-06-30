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Як не захворіти в липні: допоможе повноцінний відпочинок і ніякого голодування

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 червня, 17:30
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Спека, велика кількість овочів і ягід, пізні заходи сонця підштовхують сісти на дієту або проявляти активність ввечері. Але девіз липня – ніяких жорстких дієт і недосипання
У липні пийте компоти, купайтеся у водоймах, досить спить і відпочивайте
У липні пийте компоти, купайтеся у водоймах, досить спить і відпочивайте / Фото: Сьогодні

Вже завтра настане липень – місяць не тільки сезонних овочів і фруктів, гарної погоди, а ще час, коли загострюються наші болячки. У цьому місяці важливо звернути увагу на свій раціон , режим сну і правильного релаксу. Які страви краще готувати в липні, які напої пити, як уникнути проблем зі сном – розповіла лікар тибетської медицини, фізіотерапевт, консультант по здоровому харчуванню Олена Бєляєва .

А ми підібрали для вас 10 креативних ідей на літо: шукайте їх в нашому календарі літніх лайфхаків. А також влітку саме час відправитися в подорож на машині – в цьому вам допоможе туристичний автогайд з електромобілем Jaguar.

Які "слабкі місця" зі здоров'ям можуть нагадати про себе

Середина літа – це час, коли самий пік сонцестояння (21 червня) вже пройшов, але світловий день ще буде досить довгим. У тибетській медицині період з червня по липень називається сезоном росту рослин: в цей час слабшає травний вогонь і внутрішнє тепло. Простіше кажучи, в червні можуть "просісти" нервова, серцево-судинна і травна системи.

Оскільки в липні світловий день все ще довгий, у легкозбуджуваних людей можуть частіше виникати проблеми зі сном. Також більш уважним у цей період слід бути людям, у яких вже є проблеми з печінкою і жовчним міхуром. Тому насамперед важливо відрегулювати свій раціон.

Які ж продукти краще їсти в липні?

У цьому місяці варто уникати жорстких дієт і протипоказано голодувати. Щоб уникнути проблем з травленням, краще їсти ситну їжу, але не надто калорійну, не важку і не маслянисту. Обов'язково щодня їмо білки тваринного походження: для м'ясоїдів підійде м'ясо індички, яловичина і навіть нежирна свинина. Тільки не шашлик: найкраще для травлення варити на такому м'ясі бульйони і супи. Також не забуваємо їсти яйця, сир – без білкової тваринної їжі в цей ми будемо більш нервовими.

Відмінний сніданок – це запіканка з ягодами або ліниві вареники, паровий омлет. Сир і супи краще залишити для обіду або вечері.

А ось тваринні жири обмежуємо (за винятком свіжого вершкового масла), віддаючи перевагу рослинним – підійде оливкова, лляна, кокосова, виноградна, соняшникова олія. З вуглеводної їжі в топі пшенична крупа: каша з неї поживна, але не важка.

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Якщо любите спеції, то варто почекати з дуже гострими, такими як перець і імбир. А приправити страви куркумою, корицею, кмином, розмарином, кардамоном буде в самий раз. Не забувайте також про питний режим.

Які напої краще пити в липні?

Найкраще "зайдуть" домашній кефір, кисле молоко, напої на основі молочної сироватки. Також добре пити свіжий компот (можна додати спецій), домашній квас. Обмежте на цей період каву, а міцний алкоголь краще взагалі виключити.

В середині літа добре втамовувати спрагу домашніми компотом або квасом
В середині літа добре втамовувати спрагу домашніми компотом або квасом / Фото: unsplash.com

Якщо хочеться спиртного – то випийте білого вина, навіть трохи розбавте його водою. Крім уваги до харчування і напоїв важливо не забувати повноцінно виспатися і відпочивати.

Як відрегулювати сон і відпочинок

У липні, як уже сказано, можуть початися проблеми зі сном. Тому досить часу потрібно приділити відпочинку: коли спаде спека, неспішно прогуляйтеся перед сном. Крім прогулянки швидше розслабитися і заснути допоможуть ароматичні палички (якщо немає на них алергії) з міксом із алое, шафрану, фруктів, сандалу.

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При проблемах з жовчним і печінкою намагайтеся викроїти час для відпочинку вдень, особливо в спеку, купаєтеся в водоймах. А людям з неврозами, тривожністю і нервовими розладами більше підійдуть масляні процедури. Як часто і яке масло краще користуватися, проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали, про ТОП-10 правил здорового харчування .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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