Як пов'язані імунітет і кишківник та чому потрібно їсти більше клітковини

Чим більше жирної їжі ми їмо і менше рухаємося, тим гірше працює кишечник і слабкіше імунітет. Виправити ситуацію допоможуть овочі і фізичні навантаження

Овочі найбільш багаті на клітковину, не забувайте їсти їх регулярно / Фото: Pixabay

Здорове харчування і фізична активність – запорука здоров'я, про це ми чуємо постійно. Але також є прямий зв'язок між нашим імунітетом, способом життя і роботою кишківника: вкотре медики дослідили це питання і опублікували результати своєї роботи в журналі Nutrients .

А ми зібрали для вас 10 цікавих ідей, які допоможуть зробити літо незабутнім: тримайте лайфхаки в нашому календарі.

Як же пов'язаний імунітет і кишківник?

Наш імунний статус пов'язаний зі способом життя, особливо зі споживанням поживних речовин і режимом харчування. Нездорова дієта, психічний стрес, куріння сигарет і малорухливий спосіб життя можуть посилити хронічне запалення, тобто аномальну імунну відповідь. І залежить це безпосередньо від кишківника, зазначають вчені. Мікробіота кишківника, тобто склад бактерій, які постійно в ньому живуть, виконують низку важливих для організму людини функцій.

Так ось, вони впливають на на системне запалення, а пробіотики і харчові волокна – тобто клітковина, змінюють мікробіоту кишечника.

Достатнє споживання харчових волокон поліпшує імунітет і знижує запальні процеси.

І навпаки, харчування з високим вмістом насичених жирів збільшує кількість патогенних мікробів у кишківнику і пошкоджує шар епітеліальних клітин, посилюючи запалення. Так, наш спосіб життя і харчування впливають на імунітет і стан запалення.

А де шукати клітковину, в овочах і фруктах?

Так, найбагатші на харчові волокни овочі та фрукти. Медики відстежили харчування понад 50 тисяч добровольців, і дійшли висновку, що споживання харчових волокон збільшує кількість корисних молочнокислих бактерій в кишківнику.

Тому зараз, в сезон овочів і ягід, саме час їсти клітковину: на день нам її потрібно не менше 35 грамів, а щоб отримати стільки харчових волокон, необхідно з'їдати щодня близько 500 грамів овочів і фруктів.

Також раніше ми писали, як перейти на здорове харчування.