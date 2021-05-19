Який чай допоможе підбадьоритися краще кави і подолає стрес

П'єте каву, щоб зосередитися і почати продуктивно працювати? Спробуйте зелений чай матча: він сильніше бадьорить, а також покращує пам'ять і проганяє стрес

Матча не тільки бадьорить, а ще покращує пам'ять і проганяє стрес Фото: unsplash.com

Втомилися, стрессанулі, працювати ще довго, а кави вже не хочеться? Випийте зеленого чаю, а краще – японський чай матча . Цей напій бадьорить нітрохи не гірше, а ще відмінно справляється зі стресом, з'ясували японські медики. Результати впливу матча і ыншого зеленого чаю на організм людини опубліковані в медичному журналі Nutrients.

Про користь зеленого чаю сказано чимало, в цей раз вчені вирішили дослідити матча (або маття, як ще його називають): це різновид зеленого чаю. Матча містить більше амінокислот, особливо теаніна, ніж інші види чаю: медики помітили, що цей напій здатний покращувати увагу і підвищити продуктивність виконання роботи.

Чим же корисний чай матча і зелений чай в цілому

Цікавий факт: практично моментально підбадьоритися допоможе як чашка кави, так чашка матчі. Разова чашка кави бадьорить сильніше, ніж матчу, проте якщо пити цей зелений чай постійно, то він буде набагато ефективніше кави. А ще регулярний прийом чаю матча допомагає людині краще справлятися зі стресом, не втрачаючи при цьому працездатність.

Вчені вважають, що антистресовий ефект матча має завдяки теаніну: цією амінокислотою багат саме зелений чай, а ще гриби. Матча ж відрізняється від інших чаїв своїм складом і методом приготування. Щоб підвищити в цьому чаї вміст амінокислот, листя перед збиранням накривають: потрібно заблокувати потрапляння світла. Так чайне дерево стоїть близько 20 днів і лише потім листя збирають і подрібнюють в порошок. А ось інший зелений "брат" – чай сенча, більш багатий кахетіном. Завдяки цим органічним сполукам організм легше справляється з окислювальним стресом.

Тому завдяки зеленим чаям, в яких багато кахетінов, ми можемо уповільнити старіння клітин і шкіри в тому числі, попередити розвиненіша пухлин, допомогти вийти токсинам, підвищити імунітет і навіть схуднути.

Чи всім підходить матча і як його правильно пити?

Якщо пити дві-три чашки зеленого листового чаю в день, то проблем зі здоров'ям у більшості людей не спостерігається. Але матча заварюється з порошку, тому іноді з ним можна переборщити. Не рекомендується матча вагітним і годуючим мамам, а також при проблемах зі шлунком (особливо при підвищеній кислотності) і при гіпертонії.

Не пийте чай матча перед сном, а з ранку заваріть новий Фото: unsplash.com

Якщо ви помічали, що зайва чашка кави викликає у вас перезбудження, вам після недобре, може боліти голова, то й матча може викликати подібну реакцію. Тому важливо:

не пити матчу перед сном (не пізніше ніж за 4 години перед тим, як лягти),

не пити цей чай, якщо він заварений кілька годин тому, а тим більше – вчорашній,

не класти в порцію більше, ніж 5 грам порошку, якщо ви тільки починаєте пити чай матчу.

Взагалі поцінувачі цього чаю радять експериментувати: можна почати з пропорції 1 грам / 100 мл води або 150 молока (якщо готуєте матча-латте). І потім стежити за своїм самопочуттям, яка порція дасть вам енергію, але не погіршить стан.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чи допоможе схуднути зелений чай сенча.

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