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Какой чай укрепляет иммунитет и убивает вредные бактерии

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
12 июля, 08:00
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Чай каркаде (из лепестков гибискуса) не только утолит жажду, если пить его охлажденным. Он еще природный антибиотик, а также помогает укрепить иммунную систему
Чай каркаде (он же гибискус или суданская роза) давно известен своими полезными свойствами
Чай каркаде (он же гибискус или суданская роза) давно известен своими полезными свойствами / Фото: unsplash.com

Каркаде (он же гибискус или суданская роза) давно известен своими полезными свойствами, как чай для иммунитета: а теперь ученые отмечают, что каркаде – еще и мощное природное антибактериальное средство. Исследование провели итальянские ученые и опубликовали результаты в медицинском журнале Nutrients.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести это лето еще более интересно.

Чем вообще полезен чай каркаде?

Медики отмечают что чай каркаде богат полифенолами, именно эти вещества – мощные антиоксиданты (то есть снижают вред окислительного стресса, защищая клетки от окисления и старения). Полифенолы защищают наш организм от развития рака, сердечно-сосудистых болезней, нейродегеративных изменений и воспалительных процессов.

Регулярное употребление чая каркаде производит антибактериальное действие
Регулярное употребление чая каркаде производит антибактериальное действие / Фото: freepik.com

Красный цвет лепестки гибискуса получили благодаря высокому содержанию в них растительного полифенола антоцианина. В этот раз ученые обратили внимание на тот факт, что полифенольные соединения, которыми богат чай каркаде, быстро всасываются в желудке и абсорбируются в тонком кишечнике, положительно влияя на здоровье человека.

А в чем же связь между каркаде, иммунитетом и бактериями?

Исследование подтвердило, что регулярное употребление чая каркаде производит антибактериальное действие на большинство патогенных микробов, которые вызывают у человека инфекции органов дыхания, кожи, даже костей и суставов.

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Также полифенолы, которыми богат чай каркаде, поддерживают микробиоту кишечника (то есть его полезную микрофлору). А значит, помогают иммунной системе быть более крепкой и активнее противостоять инфекциям. Укрепить иммунитет также помогают другие народные методы.

Ученые отмечают, что данные, полученные в этом исследовании, являются многообещающими для определения новых стратегий борьбы с устойчивостью к антибиотикам. Но чай каркаде можно пить не всем: он противопоказан при гастрите, язвенной болезни, острых воспалительных процессах органов пищеварения. Также может быть индивидуальная непереносимость чая из лепестков суданской розы, аллергическая реакция. А еще не рекомендуется пить чай каркаде голодный желудок.

Ранее мы также писали, какой чай взбодрит лучше кофе и поможет преодолеть стресс.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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