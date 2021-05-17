Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що таке фотостаріння шкіри та які продукти його сповільнять

Сьогодні, 09:50

Напередодні літа наша шкіра особливо схильна до негативного впливу сонця. Які продукти і добавки уповільнюють фотостаріння – з'ясували вчені

Червоні овочі, ягоди, какао і часник врятують шкіру від старіння
Червоні овочі, ягоди, какао і часник врятують шкіру від старіння
Фото: Сьогодні

Ранні зморшки, сухість шкіри, алергічний висип – результат фотостаріння, тобто всі ці неприємності ми отримуємо з-за впливу на шкіру ультрафіолетових променів. Зберегти молодість і захистити шкіру від шкідливого ультрафіолету допоможуть харчові добавки і деякі продукти: які саме, з'ясували корейські вчені і опублікували результати дослідження в журналі Nutrients.

Напередодні літа питання захисту здоров'я і молодості шкіри особливо актуальний. Врятувати ситуацію допоможуть не тільки сонцезахисні засоби, а також харчові добавки і продукти, ефективність яких в боротьбі з фотостарінням довели дослідники. Медики все більше і більше акцентують увагу на те, що здоров'я і молодість шкіри можна зберегти не тільки правильним і регулярним доглядом за нею. А також збалансованим харчуванням і вживанням деяких харчових добавок і продуктів.

Які ж добавки допомагають захищати шкіру від сонця?

Вчені відзначають, що в цілях профілактики фотостаріння найбільш ефективні добавки з колагеном, функціональні масла, тобто оброблене масло, яке не містить транс-жирів, вітаміни, особливо С і Е, лікопін, β-каротин і пробіотики. Пробіотики – це препарати, в яких містяться корисні бактерії в висушеному або розчиненому вигляді.

Читайте також:
Як розпізнати корисні і небезпечні харчові добавки: поради дієтолога

Добавки з лікопіном і β-каротином захищають не тільки шкіру: це антіокісданти, які допомагають нашим клітинам боротися з окислювальним стресом, зберігаючи здоров'я в цілому і захищаючи від розвитку раку. Лікопіном і β-каротином (провітамін А) багаті рослинні продукти, особливо овочі.

Так в яких продуктах шукати речовини, які збережуть молодість шкіри?

Лікопін і β-каротин у великій кількості міститься в овочах і фруктах червоного і оранжевого кольору: томати, гранатах, ягодах, кавуні, болгарському перці, моркві. До речі, для кращого засвоєння β-каротину рекомендується його поєднувати з жирами. Тобто коли готуєте, наприклад, морква, додайте трохи рослинного або вершкового масла.

Знизити вплив УФ-променів на шкіру допоможуть овочі, особливо червоні і помаранчеві
Знизити вплив УФ-променів на шкіру допоможуть овочі, особливо червоні і помаранчеві
Фото: unsplash.com

А ще вчені відзначають в якості потужних захисників проти фотостаріння шкіри какао-боби і часник. Тому чашка кави або какао не тільки допоможе підбадьоритися, але і зробить шкіру більш стійкою до впливу ультрафіолету. А часник і так продукт "пікантний", але людям із захворюваннями органів травлення з ним варто бути обережнішими. Тому в таких випадках більше підійдуть харчові добавки з часником.

Нагадаємо, що ми також писали, як захистити шкіру за допомогою сонцезахисного крему і робити це правильно.

А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі і рідним, в цьому вам допоможуть подарунки: ловите ідеї цікавих презентів на найпопулярніші свята травня в нашому календарі подарунків .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Топ-4 нутрицевтика, які позбавлять від головного болю і повернуть сон Як прибрати тріщини на п'ятах і зробити шкіру до літа гладкою Чи потрібно пити вітамін D влітку і як зрозуміти, що його не вистачає Вітамін на всі сезони: навіщо нам аскорбінова кислота навіть влітку і де її шукати Алергія на сонце? Ось 7 правил, щоб засмагати без проблем
вітаміни Сонце молодість шкіра харчові добавки ультрафиолет
Реклама

Новини партнерів

Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Какое масло опасно для здоровья?
Какое масло опасно для здоровья?
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото

Популярні статті

Вчора, 12:52Зірково

Юля Зайка просила зустрічі з холостяком два тижні і не чекала, що її повернуть на проєкт

Вчора, 10:54Зірково

Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

Вчора, 10:37Модно

Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

15 травняNo Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

15 травняЗірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

15 травняЗірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

15 травняЗірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

15 травняЗірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

15 травняЗірково

Тіна Кароль поїде на Слов'янський базар, де відмовилися виступати Винник і MARUV

15 травняСмачно

Сніданок по-фінськи – приготуємо і спробуємо ліниві фінські млинці

15 травняEvents

Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

14 травняЗірково

Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

14 травняЗірково

Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм завважки 7 кг! (відео)

14 травняЗірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

14 травняЗірково

Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram

14 травняСмачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
13 вещей, которые мужчины не понимают в женщинах
13 вещей, которые мужчины не понимают в женщинах
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені
Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти