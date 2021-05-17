Що таке фотостаріння шкіри та які продукти його сповільнять

Напередодні літа наша шкіра особливо схильна до негативного впливу сонця. Які продукти і добавки уповільнюють фотостаріння – з'ясували вчені

Червоні овочі, ягоди, какао і часник врятують шкіру від старіння Фото: Сьогодні

Ранні зморшки, сухість шкіри, алергічний висип – результат фотостаріння, тобто всі ці неприємності ми отримуємо з-за впливу на шкіру ультрафіолетових променів. Зберегти молодість і захистити шкіру від шкідливого ультрафіолету допоможуть харчові добавки і деякі продукти: які саме, з'ясували корейські вчені і опублікували результати дослідження в журналі Nutrients.

Напередодні літа питання захисту здоров'я і молодості шкіри особливо актуальний. Врятувати ситуацію допоможуть не тільки сонцезахисні засоби, а також харчові добавки і продукти, ефективність яких в боротьбі з фотостарінням довели дослідники. Медики все більше і більше акцентують увагу на те, що здоров'я і молодість шкіри можна зберегти не тільки правильним і регулярним доглядом за нею. А також збалансованим харчуванням і вживанням деяких харчових добавок і продуктів.

Які ж добавки допомагають захищати шкіру від сонця?

Вчені відзначають, що в цілях профілактики фотостаріння найбільш ефективні добавки з колагеном, функціональні масла, тобто оброблене масло, яке не містить транс-жирів, вітаміни, особливо С і Е, лікопін, β-каротин і пробіотики. Пробіотики – це препарати, в яких містяться корисні бактерії в висушеному або розчиненому вигляді.

Добавки з лікопіном і β-каротином захищають не тільки шкіру: це антіокісданти, які допомагають нашим клітинам боротися з окислювальним стресом, зберігаючи здоров'я в цілому і захищаючи від розвитку раку. Лікопіном і β-каротином (провітамін А) багаті рослинні продукти, особливо овочі.

Так в яких продуктах шукати речовини, які збережуть молодість шкіри?

Лікопін і β-каротин у великій кількості міститься в овочах і фруктах червоного і оранжевого кольору: томати, гранатах, ягодах, кавуні, болгарському перці, моркві. До речі, для кращого засвоєння β-каротину рекомендується його поєднувати з жирами. Тобто коли готуєте, наприклад, морква, додайте трохи рослинного або вершкового масла.

Знизити вплив УФ-променів на шкіру допоможуть овочі, особливо червоні і помаранчеві Фото: unsplash.com

А ще вчені відзначають в якості потужних захисників проти фотостаріння шкіри какао-боби і часник. Тому чашка кави або какао не тільки допоможе підбадьоритися, але і зробить шкіру більш стійкою до впливу ультрафіолету. А часник і так продукт "пікантний", але людям із захворюваннями органів травлення з ним варто бути обережнішими. Тому в таких випадках більше підійдуть харчові добавки з часником.

Нагадаємо, що ми також писали, як захистити шкіру за допомогою сонцезахисного крему і робити це правильно.

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