7 продуктів, які прекрасно підтримують молодість
Особливо важливо включити їх у раціон жінками після 35 років
Що треба їсти і які продукти є обов'язковими в раціоні для підтримки молодості – це цікавить багатьох. Насамперед тих, кому трохи за 35 років. Ми писали про найкорисніші фрукти зими, вони прекрасно підтримують організм. Тут ще 7 позицій, які, на думку дієтологів, подовжують молодість.
№1. Фруктові смузі
Фруктові смузі містять антиоксиданти. Вони здатні запобігти пошкодженню шкіри вільними радикалами. Вони також є прекрасним способом уникнути зневоднення, що само по собі покращує стан шкіри. Посилить ефект смузі насіння конопель, авокадо.
Продукт №2. Авокадо
Це феноменальне джерело мононенасичених жирних кислот, які можуть допомогти захистити шкіру від передчасного старіння. Жирні кислоти омега-3, їх чимало в авокадо, зменшують сухість шкіри.
№3. Насіння чіа
Ще один чемпіон за вмістом жирних кислот омега-3. Насіння чіа допомагає зменшити запалення, а ще – підтримувати вологу в шкірі, що вкрай важливо для її пружності та молодості.
№4. Яйця
Прекрасний вибір для сніданку. У яйцях містяться білок і вітамін D. Вітамін D захищає шкіру від УФ-випромінювання. Тим паче що з віком здатність нашого організму виробляти вітамін D знижується, тому важливо споживати його з їжею. Щоб отримати бонусні бали проти старіння, їжте яйця разом із овочами: шпинат, капуста або болгарський перець.
Продукт №5. Тофу
Тофу містить білок, який є одним із будівельних блоків клітин шкіри, а також ізофлавони сої, які значно зменшують зморшки й підвищують еластичність шкіри. Тофу – хороше джерело цинку. Цинк запобігає пошкодженню організму вільними радикалами і сприяє відновленню клітин.
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№6. Помідори
У помідорах міститься лікопін, фітохімічна речовина, що робить цей овоч корисним. І ця речовина має протизапальну дію і знижує чутливість вашої шкіри до УФ-випромінювання. Помідори також багаті вітаміном B, який має антивікові властивості й може захищати шкіру від появи пігментних плям і сприяє відновленню клітин.
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№7. Чорниця
У чорниці достатньо поліфенолів, відомих захисною дією, що запобігає раннім ознакам старіння шкіри. Поліфеноли можуть діяти як сонцезахисний крем, допомагаючи захистити клітини шкіри від пошкоджень УФ-променями, що призводить до появи зморшок.
За матеріалами Еatthis.com.
Тут дізнаєтеся про продукти, які треба виключити з раціону, щоби почуватися краще.
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