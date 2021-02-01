7 продуктів, які прекрасно підтримують молодість

Особливо важливо включити їх у раціон жінками після 35 років

Що треба їсти і які продукти є обов'язковими в раціоні для підтримки молодості – це цікавить багатьох. Насамперед тих, кому трохи за 35 років. Ми писали про найкорисніші фрукти зими, вони прекрасно підтримують організм. Тут ще 7 позицій, які, на думку дієтологів, подовжують молодість.

№1. Фруктові смузі

Смузі з чорницею, малиною та ожиною Фото: Depositphotos

Фруктові смузі містять антиоксиданти. Вони здатні запобігти пошкодженню шкіри вільними радикалами. Вони також є прекрасним способом уникнути зневоднення, що само по собі покращує стан шкіри. Посилить ефект смузі насіння конопель, авокадо.

Продукт №2. Авокадо

Фото: Depositphotos

Це феноменальне джерело мононенасичених жирних кислот, які можуть допомогти захистити шкіру від передчасного старіння. Жирні кислоти омега-3, їх чимало в авокадо, зменшують сухість шкіри.

№3. Насіння чіа

Пудинг з насінням чіа Фото: Depositphotos

Ще один чемпіон за вмістом жирних кислот омега-3. Насіння чіа допомагає зменшити запалення, а ще – підтримувати вологу в шкірі, що вкрай важливо для її пружності та молодості.

№4. Яйця

Фото: Depositphotos

Прекрасний вибір для сніданку. У яйцях містяться білок і вітамін D. Вітамін D захищає шкіру від УФ-випромінювання. Тим паче що з віком здатність нашого організму виробляти вітамін D знижується, тому важливо споживати його з їжею. Щоб отримати бонусні бали проти старіння, їжте яйця разом із овочами: шпинат, капуста або болгарський перець.

Продукт №5. Тофу

Фото: freepik.com

Тофу містить білок, який є одним із будівельних блоків клітин шкіри, а також ізофлавони сої, які значно зменшують зморшки й підвищують еластичність шкіри. Тофу – хороше джерело цинку. Цинк запобігає пошкодженню організму вільними радикалами і сприяє відновленню клітин.

№6. Помідори

Фото: Pixabay

У помідорах міститься лікопін, фітохімічна речовина, що робить цей овоч корисним. І ця речовина має протизапальну дію і знижує чутливість вашої шкіри до УФ-випромінювання. Помідори також багаті вітаміном B, який має антивікові властивості й може захищати шкіру від появи пігментних плям і сприяє відновленню клітин.

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№7. Чорниця

Фото: Pixabay

У чорниці достатньо поліфенолів, відомих захисною дією, що запобігає раннім ознакам старіння шкіри. Поліфеноли можуть діяти як сонцезахисний крем, допомагаючи захистити клітини шкіри від пошкоджень УФ-променями, що призводить до появи зморшок.

За матеріалами Еatthis.com.

Тут дізнаєтеся про продукти, які треба виключити з раціону, щоби почуватися краще.

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