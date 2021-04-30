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Навіщо користуватися сонцезахисним кремом в місті і як правильно його обрати

Сьогодні, 18:21

Виходячи на сонце, шкіру потрібно захищати SPF-кремом. Але пляжний крем для міста не підходить, на кожен день вибірайтет засіб з рівнем захисту не більше 30

Все частіше на вулиці сонячні дні, і все більше наша шкіра піддається впливу ультрафіолету. Однак сонцезахисний пляжний крем, який деякі жінки наносять навіть в межах міста, швидше нашкодить, ніж захистить. Чи можна обійтися без сонцезахисного крему , який вибрати і як правильно ним користуватися – розповіла косметолог Яна Коркодим .

Яна Коркодим
Яна Коркодим
Фото: пресслужба

Навіщо взагалі потрібен сонцезахисний крем?

Сонячні ванни – це не тільки потрібний нам вітамін D, гарний настрій або гарна засмага. Тривале перебування на сонці може привести до передчасного старіння шкіри, ранній появі зморшок, зниження активності імунної системи і навіть до ризику розвитку катаракти і раку шкіри. А все через ультрафіолетових променів. Тому користуватися сонцезахисним кремом потрібно не тільки на пляжі, але і в межах міста. Тільки важливо знати, як це правильно робити, а коли взагалі можна обійтися без сонцезахисного крему.

І коли ж наносити крем з SPF не потрібно?

Сама абревіатура SPF означає Sun Protection Factor – тобто фактор захисту від сонця. Такі креми захистять нашу шкіру від пігментації і передчасного старіння, але самі по собі вони досить агресивні. Якщо ваша шкіра схильна до утворення пігментних плям, то користуватися таким кремом, виходячи на вулицю, необхідно.

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Як вибрати сонцезахисний крем

Інша справа, якщо ви їдете на роботу на власному авто, а повертаєтеся вже після 19 вечора, коли пік сонячної активності пройшов. Або цілий день будете перебувати в тіні, особливо в найнебезпечніший час, тобто опівдні. Але якщо треба буде пересуватися по вулиці, то краще захистити свою шкіру за допомогою сонцезахисного крему. І робити це пора вже зараз, адже сонце з кожним вдень все яскравіше і сильніше.

А як правильно робити: нанести крем вранці перед роботою?

Немає ніякої потреби наносити крем рано вранці і перебувати в ньому цілий день, якщо ви будете пересуватися на роботу або у справах в 7-8 ранку. Якщо ви знаєте, що протягом дня має бути пересуватися по вулиці, то візьміть крем з собою і нанесіть перед виходом на сонце.

Важливий момент – для захисту від ультрафіолету в межах міста вам не потрібен крем з високим SPF рівнем, для міста потрібно вибирати засіб з рівнем від 15 до максимум 30 SPF.

Звичайно, є люди з дуже світлою і чутливою шкірою, в такому випадку підібрати засіб допоможе фахівець. Та й в будь-якому випадку, якщо ви ніколи не були у косметолога, дерматолога, не знаєте свій тип шкіри і способи правильного догляду за нею, то варто виправити цей момент.

А чому не можна користуватися своїм пляжним кремом – його залишилося багато з минулого року?

Використання пляжних кремів на кожен день, та ще як сонцезахисного крему для обличчя – дуже погана ідея, не потрібно цього робити. Такі креми випускаються в основному в об'ємних пляшечках або ємностях, відповідно вони розраховані на тривале користування. Щоб такий крем довше зберігся, в нього додають різні консерванти, в тому числі антибактеріальні засоби. Тому для щоденного використання такі креми не підходять, та й на пляжі ними теж потрібно правильно користуватися.

Як же правильно користуватися пляжним кремом?

Наносити крем для засмаги теж потрібно безпосередньо перед тим, як засмагати, а не вдома. Звичайно, якщо ви не збираєтеся йти по вулиці в саме "пекло" – але в такий час на вулицю краще не виходити, і тим більше – не засмагати. Після того, як позасмагали, крем потрібно змити прямо на пляжі, в пляжному душі, не залишайте його на шкірі.

Пляжний крем наносите перед тим, як засмагати і не зберігайте на відкритому сонці
Пляжний крем наносите перед тим, як засмагати і не зберігайте на відкритому сонці

Окремо зверніть увагу на те, де ви тримаєте крем під час відпочинку на пляжі. Тримати пляшечки на відкритому сонці не можна, крем зіпсується. Якщо ви взяли крем і відчули, що пляшка нагрілася, то його доведеться викинути.

Взагалі, щоб отримати гарну засмагу і зберегти шкіру здоровою, краще засмагати в тіні. Так, на це піде більше часу, але загар буде нітрохи не гірше того, що під відкритими променями. А користі для здоров'я – більше.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які інгредієнти сонцезахисного крему можуть нашкодити .

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