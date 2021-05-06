Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Алергія на сонце? Ось 7 правил, щоб зіграти без проблем

Сьогодні, 17:30

На початку травня ми масово провидить час на природі, в результаті алергія на сонце не змушує себе довго чекати. Як допомогти своїй шкірі – розповіла алерголог

Щоб уникнути алергії на сонце, менше перебуваєте під відкритими променями
Щоб уникнути алергії на сонце, менше перебуваєте під відкритими променями
Фото: unsplash.com

Всі ми скучили по сонечку, проте бажання подовше погрітися під його променями часто обертається висипати, сверблячкою, почервонінням шкіри – так проявляється алергічна реакція на промені сонця . Як уникнути алергічної реакції, коли краще зіграти, у кого виникає алергія на сонячні промені і як дати собі раду – розповіла лікар-аллерголог, член Європейської академії алергології та клінічної імунології, кандидат медичних наук, Анастасія Левченко .

Анастасія Левченко
Анастасія Левченко
Фото: пресслужба

Часто алергія на сонячні промені виникає, коли ми далеко від дому – у відпустці, під час поїздки за кордон, на море, скрізь, де контакт шкіри з сонячними променями збільшений. У поїздках у вас не завжди є доступ до лікарів-алергологів та медичної допомоги, тому важливо розуміти, як діяти і допомогти собі самостійно.

Як зрозуміти, що це алергія на сонце?

Алергічна реакція може проявитися не відразу, а через півгодини і навіть 5-6 годин після того, як ви перебували на сонці. На шкірі з'являється висип, схожа на точки. Часто така висип свербить, шкіра свербить, відчувається печіння. Щоб уникнути таких неприємностей, важливо дотримуватися наступних рекомендацій.

Правило №1: важливо обмежувати перебування на сонці

При схильності до алергії взагалі засмагати слід обережно, особливо – коли сонячне випромінювання знаходиться в своє піке, тобто з 12 до 16 годин дня. Втім, засмагати в цей час небезпечно для будь-якої людини, щоб не отримати опік і не заробити захворювання шкіри.

Більшості з нас досить загальних рекомендацій – дотримуйтеся їх і алергія на сонячні промені вам не загрожує.

Крім обмежень перебування на сонці опівдні, вибирайте тінь, на пляжі також важливо ховатися від сонця під навісом або парасолькою, можна – в тіні дерев. Ви засмагнете, тільки повільніше. Але навіть з алергією на сонячні промені людина може не відмовлятися від звичного, активного способу життя. Тільки з однією умовою: час, проведений під відкритим сонцем, потрібно обмежувати.

Правило №2: зверніть увагу на те, що ви їсте і які ліки приймаєте

При впливі сонячних променів на шкіру може початися фотоалергічні реакція. Це шкірна реакція, яку провокують певні продукти і ліки. Особливо часто така реакція трапляється на море, в екзотичних для нас країнах. Тому що ми починаємо пробувати місцеві, незвичні для наших шлунків делікатеси і алкоголь. Викликати алергію може вино, цитрусові, морська риба, морепродукти, фрукти, селера. Якщо гарненько покуштувати омара або креветок, заїсти агавою або манго, а потім піти загоряти – результатом може стати висип на шкірі.

Перед пляжем краще не приймати ліків, щоб не було алергії на сонце
Перед пляжем краще не приймати ліків, щоб не було алергії на сонце
Фото: Pixabay

Морепродукти і червоне вино також багаті гістаміном: це органічна сполука викликає швидкі алергічні реакції. Навіть у здорових людей після вживання таких продуктів може виникнути алергія, тому що органи травлення не справляються з ферментований гістаміну. Навіть невелика фоточутливість на тлі таких продуктів і загоряння на сонці різко зросте. І ще один фактор – медикаменти, які ви приймаєте.

Протигрибкові препарати, антибіотики, оральні контрацептиви (таблетки проти вагітності), ліки для лікування гіпертонії і серцевої аритмії, сечогінний – всі ці препарати сприяють фотоалергічні реакції.

Правило №3: дізнайтеся, чи все в порядку з внутрішніми органами і гормонами

Перше, на що варто звернути увагу перед сезоном відпусток – це наша печінка. Цей орган – наш природний фільтр, а коли в роботі печінки відбуваються порушення, виведення токсинів з організму сповільнюється. Тоді концентрація цих самих токсинів в крові, відповідно, зростає. Під впливом сонця через кровоносні судини токсини можуть спровокувати фоточутливість шкіри і алергію. Часто алергія на сонячні промені з'являється у людей з ендокринними хворобами, особливо – якщо порушені функції щитовидної залози.

Правило №4: відмовтеся від духів і дезодорантів перед виходом на сонце

Перед виходом на сонце, а на пляж – особливо не користуйтеся парфумами, дезодорантами, засобами для укладки волосся, лікувальними мазями для шкіри. Все це під впливом сонця може викликати алергічну реакцію.

Якщо все-таки з'явився алергічний висип, то важливо відразу промити шкіру чистою водою, можна з милом. Тільки простим, без яскравих барвників та ароматизаторів.

Якщо ви помітили, що схильні до алергії або алерголог вже поставив діагноз, то не забувайте мати при собі адреналіновий ручку. Реакції можуть бути різними, найнебезпечніша з них – анафілактичний шок. Це миттєва реакція, після якої людина може померти, якщо вчасно не надати допомогу.

Правило №5: перевіряйте косметику і засоби для шкіри, якими користуєтеся

Влітку до вибору косметики і Догляду коштів потрібно підходити особливо ретельно. Тому що багато креми та інші засоби по догляду за шкірою збільшують фоточутливість на тлі ультрафіолетового випромінювання. Перед виходом на сонце не наносите на шкіру ніяких коштів, крім SPF-захисту. Пам'ятайте також, що дітям до двох років взагалі не можна користуватися косметикою, призначеної для дорослих.

Читайте також:
Як безпечно і правильно засмагати: чотири основних правила

Не лінуйтеся перед нанесенням крему, емульсії або флюїду для шкіри почитати уважно інструкцію. А найкраще це робити перед покупкою такого засобу. Алергію провокують багато компонентів, але лідери серед них – це ретиноїди (одна з форм вітаміну А).

Правило №6: не проводьте пілінги і шліфування шкіри перед тим, як зіграти

Якщо ви відвідуєте косметолога постійно, то пам'ятайте, що деякі процедури проводять тільки взимку і восени. Стоншують шкіру, роблячи її більш сприйнятливою до сонця пілінги, особливо лазерні і хімічні, шліфування і т.д. Крім того, якщо такі процедури провести і відразу піти на сонці, то крім алергії може з'явитися пігментація.

Правило №7: бережіть шкіру і відразу надайте допомогу, якщо почалася алергія

Перше, що потрібно зробити якщо виникла шкірна реакція на сонячні промені:

  1. Піти з сонця в тінь або в приміщення,
  2. Скоріше прийняти душ, змити з себе все, що нанесли на шкіру до цього.
  3. Важливо випити багато чистої води, щоб вивести з організму продукти метаболізму, які спровокували алергію
  4. Якщо в найближчі 12 годин або добу немає поліпшень, то прийміть протиалергічний (антигістамінний) засіб, тільки уважно дотримуйте інструкції. У разі, коли алергічна реакція наростає – не тягніть з візитом до алерголога.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, кому варто побоюватися сонячних променів.

Також не забувайте дбати не тільки про фізичне, а й емоційне здоров'я себе та близьких, робіть подарунки – в цьому вам допоможуть ідеї цікавих подарунків на свята травня, які вже є в нашому календарі .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Друзі целюліту та зморшок: які продукти псують шкіру і чим їх замінити Навіщо користуватися сонцезахисним кремом в місті і як правильно його обрати Магнітні бурі у травні 2021 року: наприкінці весни штормитиме Як зменшити щоки без схуднення: модель показала легкий спосіб У США ще один продукт визнали небезпечним алергеном Сонячні інновації. Як використовувати енергію Сонця на благо
алергія засмага Сонце шкіра
Реклама

Новини партнерів

Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья

Популярні статті

Сьогодні, 15:15Психо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Сьогодні, 12:18Смачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Сьогодні, 08:40Психо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

Вчора, 20:02No Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

Вчора, 18:21Зірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

Вчора, 17:49Смачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

Вчора, 17:09Фаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

Вчора, 15:25Зірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

Вчора, 14:43Зірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

Вчора, 13:42Events

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

Вчора, 13:03Зірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

Вчора, 08:20Психо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

4 травняЗірково

Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом

4 травняЗірково

Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів

4 травняСмачно

10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

3 травняЗірково

Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Оборвалась жизнь знаменитого певца, трагические детали
Оборвалась жизнь знаменитого певца, трагические детали
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти